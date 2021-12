GenoHotel Baunatal und GenoHotel Forsbach als zwei der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet

Bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland ist das Haus in Baunatal/Kassel auf Platz 2 & das Haus in Forsbach/Köln auf Platz 13 in der Kategorie über 100 Zimmer gewählt worden.

Trotz vielfacher Einschränkungen: auch in den vergangenen 12 Monaten fanden in verschiedenen Zeiträumen bereits wieder zahlreiche Firmentagungen in Hotels statt. Die GenoHotels in Baunatal und Forsbach haben dabei einen nachweislich guten Job gemacht. Bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland ist das Haus in Baunatal/Kassel auf Platz 2 und das Haus in Forsbach/Köln auf Platz 13 in der Kategorie „über 100 Zimmer“ gewählt worden.

Der Wettbewerb spiegelt das Leistungsvermögen der Häuser der letzten 14 Monate vom Sommer 2020 bis Herbst 2021 wieder. Über 3.000 Tagungsplaner Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler beteiligten sich bis vor wenigen Wochen bei der Wahl der „Besten Tagungshotels in Deutschland“. Wählbar waren bei dieser zum 20. Mal ausgerichteten Wahl die im Verbund „TOP 250 Germany“ aufgenommenen 250 Häuser aus dem ganzen Bundesgebiet. Diese Kooperation ist der größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger Tagungshotels in Deutschland. Zu dieser streng selektierten Auswahl gehören die beiden GenoHotels bereits seit über 6 Jahren als zwei der wenigen Häuser in den jeweiligen Regionen Köln/Bonn und Nordhessen.

Im Rahmen eines Branchentreffs am Wochenende 13.11.-14.11.21 in Würzburg, wurden nunmehr die Top-Platzierten geehrt. Markus Maier und Dirk-James Annas, Geschäftsführer der jeweiligen Hotels, sind mächtig stolz auf das gesamte Gastgeberteam. „Jede/r Einzelne dieser fantastischen Teams hat seinen persönlichen Anteil an dieser Platzierung und alle dürfen sich zurecht, aber auch ebenso kollegial, gegenseitig auf die Schultern klopfen“. Der sensationelle 2. und 13. Platz gehört aber jeweils ebenso auch unseren Gästen und Kunden. Es sind die, die sich von uns beraten lassen, uns vertrauen, die zurücklächeln und uns mit ihrer Abstimmung ihre Wertschätzung für unsere Arbeit ausdrücken.

Die Hotels unter der Leitung von Markus Maier und Dirk-James Annas verfügen gemeinsam über 300 Komfort Zimmern. Mit über 50 kreativen Tagungsräumen und den Möglichkeiten für Tagungen/ Events/ Seminare/ Firmenfeierlichkeiten sind die GenoHotels auch besonders für den Tagungs- und Businessmarkt ausgerichtet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GenoHotel Betriebsgesellschaft mbH

Herr Martin Schneider

Raiffeisenstr. 10-16

51503 Rösrath-Forsbach

Deutschland

fon ..: +49 2205 8030

fax ..: +49 2205 8039216

web ..: https://www.genohotels.com

email : martin.schneider@genohotel.de

