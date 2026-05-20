  • Geprüft.com setzt neue Maßstäbe für Transparenz in Unternehmensbewertungen

    Ein strukturierter Prüfprozess schafft Vertrauen und Sicherheit für Konsumenten

    BildWIEN – 20. Mai 2026_– Mittlerweile sind Bewertungen für viele Menschen zur wichtigsten Entscheidungshilfe geworden. Doch es wächst auch die Unsicherheit: Welche Bewertungen sind wirklich aussagekräftig? Wie lassen sich Unternehmen besser einordnen? Und woran können sich Kundinnen und Kunden orientieren, wenn Vertrauen online zur entscheidenden Währung wird?

    Geprüft.com bietet eine Lösung für diese Herausforderungen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Transparenz in die Darstellung von Unternehmensbewertungen zu bringen und Konsumentinnen und Konsumenten eine zusätzliche Orientierungshilfe zu bieten. Hierfür wurde ein klar definierter Prüfprozess entwickelt, nach dem Unternehmen auf der Plattform erfasst und bewertet werden.

    Verifizierte Unternehmen müssen die geprüft.com Pflicht-Kriterien einhalten, dürfen maximal 7% aller Bewertungen löschen und keine Fake-Bewertungen kaufen. Die Bewertungen werden mittels eigener KI-Systeme auf Fake-Bewertungen und Plausibilität überprüft. Zusätzlich sorgen Stichproben der Mitarbeiter:innen für mehr Sicherheit.

    „Unser Prüfprozess ist mehr als nur eine Selbstdarstellung von Unternehmen. Er bietet eine nachvollziehbare Einordnung anhand klar definierter Anforderungen,“ erklärt Leonhard Pleschberger von geprüft.com. „Transparenz entsteht nicht durch große Versprechen, sondern durch nachvollziehbare Systeme.“

    Unternehmen, die auf geprüft.com gelistet und verifiziert werden möchten, durchlaufen einen standardisierten Prüfprozess auf Basis festgelegter Kriterien. Im Mittelpunkt steht eine strukturierte Selbstauskunft, in der Unternehmen zu relevanten Kriterien Angaben machen. Diese Angaben werden im Rahmen des Verfahrens erfasst, bewertet und rechtsanwaltlich mitunterzeichnet

    Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, wie Bewertungsdaten eines Unternehmens transparent und nachvollziehbar dargestellt werden können. Im Prüfprozess werden daher auch Angaben zum Umgang mit Bewertungen und mögliche Hinweise auf Unregelmäßigkeiten berücksichtigt. Geprüft.com übernimmt keine absolute Garantie für die Echtheit jeder einzelnen Bewertung, überprüft jedoch Bewertungsprofile mit eigenen KI-Systemen und Stichproben im Rahmen des Kriterienmodells.

    Für Kundinnen und Kunden bietet geprüft.com einen konkreten Mehrwert: Unternehmen werden nicht nur mit ihren Bewertungsdaten dargestellt, sondern im Rahmen eines klaren Systems eingeordnet. Das erleichtert Vergleiche, schafft mehr Überblick und gibt zusätzliche Sicherheit bei der Entscheidung für einen Anbieter.

    Geprüft.com steht für einen klaren, strukturierten und transparenten Prüfprozess, der Bewertungsdaten besser einordenbar machen soll. Der Anspruch ist es, Konsumentinnen und Konsumenten eine fundiertere Orientierung zu geben und Unternehmen sichtbar zu machen, die sich diesem Verfahren stellen.

    Mehr Infos dazu finden Sie auf unserer Website: https://geprüft.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    geprüft.com
    Herr Leonhard Pleschberger
    Marxergasse 24/2
    1030 Wien
    Österreich

    fon ..: 06601890967
    web ..: https://geprüft.com
    email : presse@xn--geprft-6ya.com

    Geprüft.com verifiziert Unternehmen und Bewertungen und sorgt für Vertrauen durch Sicherheit.

    Pressekontakt:

    geprüft.com
    Herr Leonhard Pleschberger
    Marxergasse 24/2
    1030 Wien

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