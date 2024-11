Geprüfte Qualität: Shopmacher setzen mit TÜV-Zertifizierung für Trusted Development neuen Branchenstandard

Als erster und bislang einziger E-Commerce-Dienstleister in Deutschland haben SHOPMACHER ihre Entwicklungsprozesse von der TÜV Trust IT GmbH überprüfen lassen und schaffen damit Transparenz

Rund 2.000 Dienstleister positionieren sich in Deutschland als Commerce-Experten. Doch verlässliche Maßstäbe für deren Kompetenz fehlen. Händler stehen vor der Herausforderung, die Qualität einer Agentur erst nach der Zusammenarbeit wirklich einschätzen zu können – oft zu spät. Die Shopmacher, eine international agierende Agentur für den Betrieb und Ausbau von E-Commerce-Plattformen, gehen nun einen neuen Weg: Als erster und bislang einziger E-Commerce-Dienstleister in Deutschland haben sie ihre Entwicklungsprozesse von der TÜV Trust IT GmbH überprüfen lassen und schaffen damit Transparenz in einem bislang schwer durchschaubaren Markt. Das Zertifikat bestätigt Shopmachers Engagement für standardisierte, sichere und effiziente Entwicklungspraktiken über den gesamten Projektzyklus hinweg.

Umfassender Audit-Prozess

Für die Zertifizierung haben sich die Shopmacher einem strengen Zertifizierungsprozess unterzogen, der nicht nur Coding-Standards umfasst, sondern das gesamte Spektrum des digitalen Projektmanagements – von der ersten Kundenberatung bis zur finalen Produktauslieferung.

Der Zertifizierungsprozess beinhaltete:

* Ein 4,5-stündiges intensives Audit mit 150 Fragen zu verschiedenen operativen Aspekten

* Eine eingehende Überprüfung von Tools, Arbeitsabläufen und Unternehmensstruktur

* Einen Penetrationstest an einem Beispielprojekt

Das Audit bestanden die Shopmacher mit Bravour, was die Robustheit der bestehenden Prozesse der Shopmacher weiter unterstreicht.

Vorteile für Kunden

Für Händler, die sich bei der Auswahl ihrer Agentur fragen, nach welchen Kriterien sie die Qualität und Zuverlässigkeit beurteilen sollen, ergeben sich aus dieser Zertifizierung handfeste Vorteile. Sie können künftig darauf vertrauen, dass Shopmacher im gesamten Entwicklungsprozess mit Methoden arbeitet, die von einer unabhängigen Stelle für gut und sicher befunden wurden.

Die Standardisierung der Prozesse unterstützt zudem eine konstant hohe Qualität der Ergebnisse. Kunden können sich darauf verlassen, dass jedes Projekt, unabhängig von seinem Umfang oder seiner Komplexität, mit der gleichen Sorgfalt und nach denselben hohen Standards umgesetzt wird. Dies reduziert nicht nur potenzielle Risiken, sondern erhöht auch die Vorhersehbarkeit von Projektverläufen und -ergebnissen.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil liegt in der verbesserten Nachhaltigkeit der entwickelten Lösungen. Die standardisierten Abläufe und die klare Dokumentation sorgen für reibungslose Kontinuität über Teamgrenzen hinweg und erleichtern die Projektübergabe und langfristige Wartung erheblich. Zudem trägt die Zertifizierung dazu bei, die Risiken bei digitalen Transformationsprojekten zu minimieren. In einer Zeit, in der digitale Innovationen oft geschäftskritisch sind, können Kunden sichergehen, dass die Shopmacher bei ihren Projekten auf ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit achten.

Ausblick in die Zukunft

Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz setzen die Shopmacher einen neuen Maßstab für Qualität und Zuverlässigkeit in der digitalen Agenturlandschaft. „Wir haben schon immer an die Kraft standardisierter Prozesse geglaubt“, sagt Geschäftsführer André Roitzsch. „Diese Zertifizierung ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams für Exzellenz und unser Bestreben, unseren Kunden Lösungen von höchster Qualität zu liefern.“

Die Zertifizierung will Shopmacher jährlich erneuern, um nachweislich und nachhaltig höchste Standards in der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft zu gewährleisten. „Wir sehen dies erst als den Anfang“, sagt Roitzsch. „Unser Ziel ist es, unsere Prozesse kontinuierlich zu verfeinern und an der Spitze der sicheren und effizienten digitalen Entwicklung zu bleiben.“

Über SHOPMACHER

Die SHOPMACHER sind Experten für Aufbau und Implementierung digitaler Ökosysteme mit Schwerpunkt E-Commerce. Seit der Gründung 2005 haben sie sich zu Deutschlands führender Spezialagentur für die KPI-getriebene Weiterentwicklung von digitalen Vertriebskanälen entwickelt. Mit kontinuierlichen und messbaren Verbesserungen helfen sie Plattformbetreibern, den schnell wechselnden Anforderungen im transaktionalen Business gerecht zu werden. Als Teil der Engbers-Gruppe haben die 80 Mitarbeiter in Gescher und Vietnam nicht nur IT-, sondern auch Handelskompetenz in ihrer DNA.

Die SHOPMACHER werden daher oft als Retter für festgefahrene Plattform-Projekte im Enterprise-Umfeld an Bord geholt. Auf der Kundenliste stehen längst nicht mehr nur Handelsunternehmen, sondern ganz unterschiedliche Player, die besonders hohe Anforderungen an ein gut funktionierendes digitales Ökosystem stellen – etwa der BVB, Michelin, die gamescom oder die ANWR Group mit ihren Brands schuhe.de und Sport 2000.

