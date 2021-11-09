-
GEPVOLT SE schließt Kooperationsvertrag mit ATU zum Ausbau von Schnellladeinfrastruktur
Hilden (IRW-Press/26.02.2026) – Hilden, 23. Februar 2026 Die GEPVOLT SE hat mit ATU einen Kooperationsvertrag zum bundesweiten Ausbau einer integrierten Schnelllade- und Batteriespeicherinfrastruktur unterzeichnet.
Das Projekt wird in zwei Stufen umgesetzt: Zunächst entstehen an 20 ATU-Filialen hochleistungsfähige Schnellladesäulen in Kombination mit intelligenten Batteriespeichersystemen. Im Anschluss ist der vertraglich vereinbarte Rollout auf rund 275 weitere Standorte vorgesehen.
Integriertes Infrastrukturmodell mit Batteriespeicher
GEPVOLT übernimmt die vollständige technische Konzeption, Planung, Errichtung sowie den Betrieb der Anlagen. Im Mittelpunkt steht ein standardisiertes Infrastrukturmodell, das Schnellladeleistung und Netzstabilität durch integrierte Batteriespeicher systematisch verbindet.
Die Speicher fungieren als Energiepuffer und ermöglichen hohe Ladeleistungen, ohne dass umfangreiche Netzverstärkungen erforderlich werden. Lastspitzen werden abgefedert, Netzanschlusskosten reduziert und bestehende Netzkapazitäten effizient genutzt.
Made in Germany: Entwicklung und Produktion in Hilden
Die eingesetzten Batteriespeichersysteme werden am GEPVOLT-Standort in Hilden entwickelt und produziert. Das Unternehmen verfolgt konsequent eine Made in Germany Strategie mit hoher Wertschöpfungstiefe. Zentrale Komponenten, Energie Management Systeme sowie das firmeneigene Steuerungssystem stammen aus eigener Entwicklung.
Das proprietäre Steuerungssystem koordiniert intelligent Netzanschluss, Speicher und Schnellladeeinheit. Die vollständige Integration von Hardware, Software und Steuerungstechnik gewährleistet hohe Qualitätsstandards sowie langfristige Systemstabilität.
„Mit diesem Projekt setzen wir unseren Ansatz um, großvolumige Infrastrukturprojekte technisch standardisiert und industriell skalierbar umzusetzen“, sagt Andreas Zafiratos, Technischer Vorstand der GEPVOLT SE. „Die Kombination aus eigener Entwicklung, eigener Produktion und eigenem Steuerungssystem ermöglicht uns technologische Unabhängigkeit und höchste Qualität Made in Germany.“
Systematischer Rollout mit standardisierter Architektur
Das zweistufige Projektmodell ermöglicht einen strukturierten und wirtschaftlich effizienten Infrastrukturausbau. Statt individueller Einzellösungen entsteht eine bundesweite Plattform mit einheitlichen technischen Spezifikationen und modularer Bauweise. Technische Wiederholbarkeit und industrielle Skalierung stehen dabei im Vordergrund.
GEPVOLT bündelt Projektentwicklung, Engineering, Produktion und technische Integration in einer integrierten Struktur. Ziel ist der Aufbau einer robusten, netzdienlichen Infrastruktur mit langfristiger technologischer Stabilität.
Mit der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrs adressiert GEPVOLT den wachsenden Bedarf an leistungsfähigen und intelligent integrierten Ladelösungen. Die geplanten bis zu 275 weiteren Standorte unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, großvolumige Standortportfolios systematisch zu erschließen und auf einheitlichem Qualitätsniveau umzusetzen.
Über GEPVOLT SE
Die GEPVOLT SE mit Sitz in Hilden ist ein deutsches Energieinfrastrukturunternehmen mit Fokus auf Entwicklung, Produktion und Errichtung industrieller Batteriespeichersysteme sowie integrierter Schnellladeinfrastruktur. Mit eigener Entwicklung, eigener Produktion und eigenem Steuerungssystem verfolgt GEPVOLT einen konsequent industriellen Ansatz und setzt auf technologisch unabhängige Lösungen Made in Germany.
(Ende)
Aussender: GEPVOLT SE
Adresse: Max-Volmer-Straße 23, 40724 Hilden
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Christina Neumann
Tel.: +49 2103 99550-0
E-Mail: ir@gepvolt.com
Website: gepvolt.com
ISIN(s): DE000A460DL7 (Anleihe)
Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
GEPVOLT SE
Christina Neumann
Max-Volmer-Straße 23
40724 Hilden
Deutschland
email : ir@gepvolt.com
Pressekontakt:
GEPVOLT SE
Christina Neumann
Max-Volmer-Straße 23
40724 Hilden
email : ir@gepvolt.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
ZenaTech-Tochter ZenaDrone initiiert die Entwicklung eines Quantennavigationssystems für Verteidigungszwecke, das Drohneneinsätze in Bereichen ohne GPS-Empfang ermöglicht Loar Holdings Inc. meldet Rekordergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Gesamtjahr 2025 sowie eine Aufwärtskorrektur der Prognose für das Gesamtjahr 2026
GEPVOLT SE schließt Kooperationsvertrag mit ATU zum Ausbau von Schnellladeinfrastruktur
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- 80 Jahre KAUPERT: Traditionsmarke startet Stadtmagazin für Berlin
- LKW Fahrer finden mit System: Erfahrung, Daten und Marktverständnis
- F.A.I.R. Recruiting-Konzept: Struktur statt Zufall bei der Fahrersuche
- p36 gibt allgemeine Verfügbarkeit von UDI Hub bekannt
- LKW Fahrer finden: Warum Recruiting im Transport neu gedacht werden muss
- Ulrich Grimm – Geschichten eines Druckers
- Glücklich- ganz einfach
- Gamechanger MDMA? Bioxyne Limited verbucht Umsatzrekord mit innovativen Arzneimitteln
- Diskussionspapier von EUPD Research und des ESG Transparency Committees zu den Omnibus-I-Änderungen
- Nicola Mining fährt Produktion von hochgradigem Gold- und Silberkonzentrat hoch
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.