Geri´s Alpengaudi (Schlagerparty) unterm Sternenhimmel

55 Jahre Musik

Bei der 20. Geri’s Alpengaudi, (Schlagerparty) in Rankweils Event-Location Firmament am 2 – 4 August, wird es legendär, denn Geri der Klostertaler feiert auch noch sein 35jähriges Bühnen-Jubiläum als Musiker und Sänger.

Mit dem Geschäftsmodell der guten Laune hat der „ewige Lausbua“ mit seinem 1000 Watt-Lächeln hochkarätige Gäste wie z.B. die Queen des Deutschen Schlagers CLAUDIA JUNG oder das „Jenseits von Eden-Urgestein“ NINO DE ANGELO geladen.Dazu noch die Silvanas, Daniel Martinez, Alex Pezzey, Liane, die Partyhelden, Monique und mehr.

Lass uns deshalb gemeinsam feiern, dann schaffen wir Erinnerungen, die uns ein Leben lang begleiten – bei Geri’s Alpengaudi am 2 – 4. August in Rankweil!

Geri der Klostertaler ist als Sänger, besonders in Österreich sehr bekannt und feiert mit seinen Liedern im Alpenstaat und gesamten Alpenraum Erfolge.

Youtoube Link Alpengaudi Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Gaz05DgYkpE

Weitere Infos über Eintrittskarten und Ablauf unter: www.geriderklostertaler.at

Quelle: Büro Geri der Klostertaler

Promotionagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Entscheidung als Branchen-Vorreiter für Nemetscheks innovative „dTwin“-Plattform COSCOM – Werkzeug-MES für kontrollierten Bereitstellungsprozess