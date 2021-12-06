Germanium Mining Corp. beauftragt Amazona mit dem bevorstehenden ersten Explorations- und Erkundungsprogramm in der historischen Mine Azure Ridge in Nevada, USA

Vancouver, British Columbia, 30. Dezember 2025 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. (Germanium Mining, GMC oder das Unternehmen) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: 1I30) freut sich, bekannt zu geben, dass es den erfahrenen Geologen William Bill Feyerabend, CPG, und Amazona Enterprises (Amazona) mit einem geplanten Feldexplorations- und Erkundungsprogramm von Ende 2025 bis Anfang 2026 in der historischen Mine Azure Ridge (Azure Ridge) des Unternehmens beauftragt hat; Azure Ridge ist ein Multimetallprojekt mit Germanium, Gallium, Gold, Silber und Zink in Nevada, USA.

Das geplante Arbeitsprogramm ist darauf ausgelegt, die geologische Erforschung des Potenzials an kritischen Mineralien im Konzessionsgebiet durch das Unternehmen zu unterstützen, wobei der Fokus insbesondere auf Germanium und Gallium liegt und sich auf die historischen Probenahmen stützt, die vom US Bureau of Mines (USBM) und dem US Geological Survey (USGS) durchgeführt wurden pubs.usgs.gov/bul/1730e/report.pdf

. Das Programm umfasst eine detaillierte Erkundung des Gebiets, geologische Beobachtungen und die selektive Entnahme von Gesteinsproben, um das Verständnis des Unternehmens für die Mineralisierungsarten und die prioritären Zielgebiete zu verbessern.

Abbildung 1. Mine Azure, unterer Stollen (Ansicht S) www.birdandhike.com/Hike/GoldButte/AzureMine/_AzureMine.htm

Abbildung 2. Ein Stück Gestein mit Kupferspuren außerhalb des Stollens

Mario Pezzente, Chief Executive Officer, nahm dazu wie folgt Stellung: Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit Herrn Feyerabend und dem Team von Amazona zusammenzuarbeiten. Wir sind hocherfreut, dass wir so schnell nach dem vor kurzem erfolgten Erwerb mit dieser ersten Explorationsmaßnahme in der historischen Mine Azure Ridge durchstarten können. Dies ist ein spannender erster Schritt hin zur Erstellung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101, um das Potenzial von Azure Ridge in Nevada zu verstehen und zu erschließen – einem Bundesstaat, der vom Fraser Institute durchgängig als eine der besten Bergbau-Jurisdiktionen der Welt anerkannt wird.

Das Erkundungsprogramm soll aus einer kurzzeitigen Felduntersuchung bestehen, die von einem kleinen Feldteam mit geeigneter Ausrüstung durchgeführt wird. Die geplanten Arbeiten sind so strukturiert, dass sie wichtige geologische Fragen im Zusammenhang mit den Eigenschaften des Muttergesteins, strukturellen Kontrollen und Mineralisierungsprozessen, einschließlich solcher, die für germanium- und galliumhaltige Systeme relevant sind, behandeln und das Unternehmen dabei unterstützen, seine Explorationsstrategie für dieses auf kritische Mineralien fokussierte Projekt zu verfeinern.

Das Unternehmen plant außerdem, die Zusammenarbeit mit Amazona bei der Erstellung eines geplanten technischen Berichts gemäß NI 43-101 und eines technischen Überblicks über die historische Mine Azure Ridge fortzusetzen. Diese Arbeiten umfassen voraussichtlich eine Überprüfung der verfügbaren historischen Informationen, des geologischen Kontexts in der Region und dem gesamten Konzessionsgebiet sowie der Ergebnisse geplanter Feldaktivitäten mit einem Schwerpunkt auf der Bewertung der potenziellen Relevanz des Konzessionsgebiets innerhalb der nordamerikanischen Lieferkette für kritische Mineralien, unter anderem Germanium und Gallium.

Darüber hinaus prüft das Unternehmen derzeit die Einreichung zukünftiger Anträge bei mehreren zuständigen US-amerikanischen Bundes- und bundesstaatlichen Behörden im Zusammenhang mit potenziellen Förderprogrammen, die sich auf die Erschließung kritischer Mineralien konzentrieren. Diese Initiativen können vorbehaltlich der weiteren technischen Bewertung, der aufsichtsrechtlichen Prüfung und von Finanzierungsüberlegungen Studien zur historischen Bergbauinfrastruktur, zu den Standortbedingungen und zur möglichen Sanierung der historischen Mine Azure Ridge umfassen.

Über die historische Mine Azure Ridge

Die historische Mine Azure Ridge, früher bekannt als die Mine Bonelli, meldete zuletzt im Jahr 1918 eine Produktion. Die frühen Erschließungsarbeiten im Konzessionsgebiet umfassen fünf Stollen mit einer Gesamtlänge von etwa 377 Fuß, einen flachen Schacht mit einer Tiefe von etwa 11 Fuß, zwei offene Abbaustellen und zehn Oberflächengruben. Seit seiner kurzen historischen Produktionsphase blieb das Konzessionsgebiet weitgehend unberührt.

Das Western Field Operations Center des USBM berichtete zuvor, dass die Lagerstätte Azure Ridge aus einer durch Verwerfungen kontrollierten, in Karbonatgestein lagernden Kupfer-Zink-Blei-Kobalt-Germanium-Gallium-Mineralisierung besteht, die als Mineralisierung des Typs Kipushi (Karbonatverdrängung) interpretiert wird. Im Rahmen einer 1994 vom USGS und vom USBM durchgeführten Untersuchung wurde in Azure Ridge ein Probenahmeprogramm mit 43 Proben durchgeführt. Durch die Ergebnisse wurden anomale Werte für Germanium, Gallium, Kupfer, Blei, Zink und Kobalt festgestellt.

Anhand der Untersuchung wurde mineralisiertes Gestein sporadisch über eine Fläche von etwa 5.000 Fuß Länge beobachtet, wobei die mineralisierten Strukturen eine Mächtigkeit von bis zu etwa 9 Fuß im Ausbiss erreichten. pubs.usgs.gov/bul/1730e/report.pdf

Datenverifizierung

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen wurden anhand verfügbarer Berichte überprüft; diese Daten können jedoch nicht unabhängig gemäß den aktuellen NI 43-101-Standards verifiziert werden und dienen daher nur als unterstützende Informationen für die Exploration. Das Unternehmen weist vorsorglich darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder die frühere Produktion in Konzessionsgebieten in der Nähe des Unternehmens nicht unbedingt auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger beratender Geologe und qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101, hat die Angaben in dieser Pressemitteilung auf Übereinstimmung mit den Berichterstattungsanforderungen des NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in der Entdeckungsphase in erstklassigen Bergbau-Jurisdiktionen in ganz Nordamerika konzentriert. Germanium Mining Corp ist Mitglied der Nevada Mining Association.

Folgen Sie dem Unternehmen auf X und LinkedIn und abonnieren abonnieren Sie Unternehmensnachrichten unter www.germaniummining.com.

Mario Pezzente

CEO & Direktor

Für weitere Informationen über Germanium Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Telefon: 604-717-6605

E-Mail-Adresse des Unternehmens: info@germaniummining.com

Website: www.germaniummining.com

Adresse des Unternehmens: 2905 – 700 West Georgia Street, Vancouver, BC, V7Y 1C6

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter die Möglichkeit, dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Angebot für andere als die in dieser Pressemitteilung genannten Zwecke verwendet, ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer innewohnenden Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

