Germany Pools aus dem Odenwald in Top Qualität

Mörlenbach, den 29.01.2020. Die Odenwälder Firma Germany Pools dem Pool-Hersteller, bietet Wasserratten viele Möglichkeiten, den Traum vom eigenen Schwimmbad im Garten oder Häuschen zu realisieren.

Insbesondere der Stahlwandpool in hoher Qualität sind bei den Kunden gefragt. Das Unternehmen liefert die Swimmingpool in kurzer Zeit und bietet Wasser- und Wellness-Interessierten eine solide Beratung durch geschulte Mitarbeiter an. Mehr Infos findet jeder Interessierte unter germany-pools.de.

Die neue Fertigungsanlage erlaubt es der Firma, ihre Produkte preiswert anzubieten. Dabei leidet die Qualität der Pools nicht. Hochwertig, preiswert und umweltfreundlich sind Kennzeichen für diese Bäder. Gefragt sind besonders Stahlwandpools. Das Becken gibt es in verschiedenen Formen, Materialien und Farben vom Achtform über Rechteck, Oval und Rund. Die Farbskala reicht bei Germany Pools von Weiß über Holzoptik bis Grün und Rot. Größe und Tiefe der Stahlwandpool sind variabel und sogar individuell lieferbar, einschließlich Poolzubehör. Beim Material kann der Kunde zwischen Stahl, Edelstahl, Alu, Styropor und Holz wählen. Die hochwertigen Materialien der Bäder rosten nicht.

An Poolzubehör bietet Germany Pools einiges, etwa Abdeckungen, in vielen Formen, Größen und Farben. Pumpen, Filter und Sandfilteranlagen, Poolsauger, Leiter oder Folie. Das bietet die Odenwälder Firma: hohe Qualität, niedrige Preise, schnelle Lieferung, umweltfreundliche Produkte, die nicht rosten und stabil gefertigt sind. Herstellung in Deutschland „Made in Germany“. Schutzfolien schützen vor Kratzer. Stahlwandpools sind nach Maß möglich. Kurze Lieferzeiten. Gute Beratung. Wer sich einen Pool anschaffen möchte, ist bei dieser Firma und Hersteller von Schwimmbecken im Odenwald an der richtigen Stelle. Reinschauen und informieren lohnt sich für den Besucher.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

germany-pools.de

Herr G. Röß

Edertalstrasse 86

69509 Mörlenbach

Deutschland

fon ..: +49 (0)6252/3058045

web ..: https://www.germany-pools.de

email : info@germany-pools.de

In unserem Onlineshop finden Sie mit Sicherheit ein Schwimmbecken, das Ihren Vorstellungen entspricht und wunderbar in Ihren Garten passen wird. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

germany-pools.de

Herr G. Röß

Edertalstrasse 86

69509 Mörlenbach

fon ..: +49 (0)6252/3058045

web ..: https://www.germany-pools.de

email : info@germany-pools.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fix-einkaufen.de ist das Spar- und Vergleichsportal