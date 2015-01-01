Gerüst aufbauen oder Hebebühne mieten – welche Lösung spart Zeit und Geld auf der Baustelle

Wer Arbeiten in der Höhe plant, steht vor der Wahl zwischen klassischem Gerüstbau und mobilen Hebebühnen. Ein Vergleich zeigt, welche Variante wirtschaftlich und zeitlich überzeugt.

Bei Fassadenarbeiten, Montagen oder Wartungseinsätzen in der Höhe stellt sich regelmäßig die Frage nach dem geeigneten Zugangssystem. Zwei Optionen dominieren die Praxis: der konventionelle Gerüstaufbau und die Anmietung einer Hebebühne. Beide Varianten haben ihre Berechtigung, unterscheiden sich jedoch erheblich in Aufwand, Kosten und Flexibilität.

Ein klassisches Gerüst erfordert zunächst eine aufwendige Planung. Auf- und Abbau nehmen je nach Gebäudehöhe und Fassadenlänge mehrere Stunden bis Tage in Anspruch. Hinzu kommen Materiallogistik, Standsicherheitsprüfungen sowie die Einhaltung der einschlägigen Normen. Bei längeren Projektzeiträumen kann ein Gerüst wirtschaftlich sinnvoll sein, da es dauerhaft zur Verfügung steht und mehreren Gewerken gleichzeitig dient.

Für kürzere Einsätze, punktuelle Arbeiten oder schwer zugängliche Stellen bieten Arbeitsbühnen zur Miete hingegen deutliche Vorteile. Moderne Gelenkteleskop-, Scheren- oder LKW-Arbeitsbühnen sind innerhalb weniger Minuten einsatzbereit und erreichen Arbeitshöhen von wenigen Metern bis weit über 30 Meter. Der Aufwand für An- und Abtransport ist überschaubar, und die Maschinen lassen sich flexibel an wechselnden Einsatzorten nutzen. Besonders bei Projekten, die nur ein bis zwei Tage dauern, entfällt der teure Gerüstaufbau vollständig.

Auch der Faktor Sicherheit spielt eine Rolle. Hebebühnen verfügen über integrierte Sicherheitssysteme wie Überlastkontrolle und Neigungssensoren. Bediener benötigen eine entsprechende Einweisung oder Schulung, etwa im Rahmen zertifizierter Schulungsprogramme wie der SYSTEM-CARD.

Ein wirtschaftlicher Vergleich zeigt: Bei Einsätzen unter einer Woche ist die Hebebühne in der Regel die kostengünstigere Lösung. Gerüstkosten setzen sich aus Material, Montage, Standzeit und Demontage zusammen und übersteigen die Mietkosten einer Arbeitsbühne bei kurzen Projekten häufig deutlich. Bei Großbaustellen mit langer Standzeit und breitem Nutzungsbedarf bleibt das Gerüst jedoch eine bewährte Alternative.

Entscheidend ist letztlich die konkrete Projektanforderung. Dauer, Zugänglichkeit, Arbeitshöhe und die Anzahl der gleichzeitig tätigen Personen bestimmen, welche Lösung effizienter ist. Eine individuelle Beratung durch erfahrene Dienstleister hilft, die richtige Wahl zu treffen. Die OBERMAIR Transporte-Erdbau GmbH mit Standorten in Oberösterreich und der Steiermark bietet als Partner der SYSTEM LIFT AG Zugriff auf mehr als 23.000 Arbeitsbühnen und Stapler europaweit und unterstützt bei der Auswahl der passenden Lösung.

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