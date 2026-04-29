Geschäftsideen-Finder als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit: TONNIKUM® launcht 2-fach-Hebel

Wandel vom Arbeitnehmer- zum Arbeitgebermarkt: Während Bewerbungen im „Ghosting“ verpuffen, präsentiert Markus Tonn den Geschäftsideen-Finder als technologische Abkürzung in die Selbstständigkeit

(Hamm, 29. April 2026) – Während die Vermittlungsquoten der Arbeitsagenturen bis zum Flaschenboden sinken und das klassische Bewerbungs-Hamsterrad immer seltener zum Erfolg führt, bietet TONNIKUM® eine technologische Offensive. Aktuell verschicken Arbeitslose hunderte Bewerbungen – oft ohne jede Response oder mit standardisierten Absagen verbunden. Der neu gelaunchte Geschäftsideen-Finder (geschaeftsideen-finder.de) fungiert als interaktiver Navigator für den rissfreien Wechsel in die Souveränität als Selbstständiger.

Die Statik der Chancenlosigkeit: Wenn Eigenbemühung verpufft

Aktuelle Schätzwerte zeichnen ein düsteres Bild für Arbeitssuchende:

–> Alibi-Bewerbungen: Ein durchschnittlicher Suchender schreibt monatlich 10 bis 30 Bewerbungen, um den Anforderungen des Arbeitsvermittlers (AVM) gerecht zu werden. Davon sind ca. 80 % reine „Alibi-Bewerbungen“, um den Leistungsbezug zu wahren, statt echte berufliche Kinetik zu erzeugen.

–> Arbeitgeber-Ghosting: Die Quote der unbeantworteten Bewerbungen liegt bei 40 % bis 60 %. Unternehmen registrieren Eingänge, verweigern aber jede Rückmeldung – ein Mangel an Souveränität, der bei Bewerbern ein tiefes Gefühl der Wertlosigkeit hinterlässt.

–> Die Absage-Flut: Von den verbleibenden Rückmeldungen enden 85 % bis 95 % in standardisierten Absagen ohne Tiefe. In diesem Moment wird der „Code Red“ für die Existenz aktiv.

Der Potenzial-Scanner: In 120 Sekunden zur Strategie

Besucher auf https://geschaeftsideen-finder.de/ erwartet ein dynamischer Prozess statt statischer Formulare. Das Tool analysiert in Echtzeit:

–> Fachliche Basis: Abgleich von Vorkenntnissen und Ausbildung.

–> Verborgene Skills: Identifikation von Experten-Wissen aus dem Lebenslauf.

–> Unternehmer-DNA: Matching mit persönlichen Neigungen und Leidenschaften.

Innerhalb von nur zwei Minuten filtert die KI aus tausenden Marktopportunitäten die fünf tragfähigsten Geschäftsideen heraus, die exakt zum individuellen Profil passen.

Der 2-fach Hebel zur Bewilligung

Um die Hürden bei der Arbeitsagentur zu senken, nutzt das Tool zwei entscheidende Argumentations-Hebel:

–> Der Ticket-Generator: Das System erstellt ein PDF mit „PRO-Argumenten“. Diese sind in Behördenlogik verfasst, um dem AVM die rechtssichere Entscheidung für die Maximalförderung (AVGS Coaching und Gründungszuschuss) zu erleichtern.

–> Das Sicherheits-Argument: Der Fokus liegt auf der freiwilligen Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung. Ein entscheidendes Argument für den AVM, da der Gründer im sozialen Sicherungssystem verbleibt.

Flucht nach vorne: Das 150-Tage-Fenster nutzen

„Warten Sie nicht auf die Aussteuerung in das ALG II“, warnt Markus Tonn, ehemaliger Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit. „Wer noch mindestens 150 Tage Restanspruch hat, kann den Gründungszuschuss als echtes Startkapital nutzen. Das zu 100 % von der Arbeitsagentur geförderte AVGS-Gründungscoaching bereitet die Mutigen auf dem Weg in die Selbstständigkeit perfekt auf das Abenteuer Selbstständigkeit vor!“

Über geschaeftsideen-finder.de

Das Portal ist die Antwort auf den schwieriger werdenden Arbeitsmarkt. Es kombiniert Insider-Wissen der Bundesagentur mit moderner KI, um Gründern Souveränität und finanzielle Sicherheit durch Architektur statt Zufall zu ermöglichen.

Presse Kontakt:

Markus Tonn | Lupinenweg 8 | 59071 Hamm

info@tonnikum.de

Keywords:

Existenzgründung, Gründungszuschuss, Geschäftsideen-Finder, Markus Tonn, Arbeitslosigkeit, Selbstständigkeit, AVGS-Coaching, Arbeitsmarkt 2026, Ghosting Arbeitgeber, Eigenbemühung, Bundesagentur für Arbeit, Startkapital, Gründungshilfe, Business-Strategie, Existenzsicherung, Unternehmertum, Digitalisierung, Hamm, Gründerberatung, TONNIKUM®

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TONNIKUM®

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

Deutschland

fon ..: 02381 9283522

web ..: https://tonnikum.de/

email : info@tonnikum.de

Über TONNIKUM®: Die Elite-Schmiede für ergebnisorientierte Gründer und Pioniere im Mittelstand

TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater – wir sind der strategische Partner für Macher.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

TONNIKUM® steht für klare Ansagen, individuelle Turbo-Lösungen und eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, ethischer Expertise und nachweisbaren Erfolgsgeschichten basiert. Wir helfen Ihnen, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen.

Pressekontakt:

TONNIKUM®

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

fon ..: 02381 9283522

web ..: https://tonnikum.de/

email : info@tonnikum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ein Meilenstein für Eloro Resources Jimmy bringt M9 Pro in Europa auf den Markt: Weltweit 1. modularer RO-Wasseraufbereiter für die Arbeitsplatte