Geschäftsjahr 2021: LV 1871 Konzern erzielt herausragende Ergebnisse

Im 151. Geschäftsjahr erzielte der LV 1871 Konzern sehr gute Ergebnisse und bestätigt damit die Stabilität und Zukunftsfähigkeit seines Geschäftsmodells.

Das Konzernergebnis steigt von 7,6 auf 8,4 Mio. Euro. Eine erneut sehr deutlich über dem Marktdurchschnitt liegende Solvenzquote und ein weiterhin stabil hohes Finanzstärkerating runden das Ergebnis ab.

„Bedarfsgerechte Produkte, die frühzeitige Digitalisierung unserer vertrieblichen Touchpoints, die persönliche und technische Unterstützung unserer Geschäftspartner und Kunden sowie ein erfolgreiches Kapitalanlagemanagement sind unsere zentralen Erfolgsfaktoren“, sagt Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.

Die gebuchten Bruttobeiträge des Konzerns stiegen um 9,5 Prozent von 847,3 Mio. Euro auf 928,2 Mio. Euro. Die laufenden Beiträge wuchsen um 4,3 Prozent von 541,2 auf 564,2 Mio. Euro. Einmalbeiträge wurden um 18,9 Prozent von 306,1 auf 364,0 Mio. Euro erhöht. Ein großer Teil davon ist auf fondsgebundenes Geschäft der LV 1871 sowie der beiden Töchter in Liechtenstein, LV 1871 Private Assurance AG und LV 1871 Pensionsfonds AG zurückzuführen.

Starkes Neugeschäfts- und Beitragswachstum

Die Steigerung der Beitragssumme des Neugeschäfts bei der Muttergesellschaft LV 1871 Lebensversicherung a. G. München (LV 1871) im Geschäftsjahr 2021 um 41,7 Prozent auf 2,1 Mrd. Euro liegt deutlich über dem Marktniveau. Vor allem das fondsgebundene Altersvorsorgegeschäft im privaten und betrieblichen Segment sowie das bereits seit Jahren stark wachsende Berufsunfähigkeitsgeschäft tragen maßgeblich den Erfolg. Die gebuchten Beitragseinnahmen der LV 1871 stiegen marktüberdurchschnittlich um 12,8 Prozent auf 759,2 Mio. Euro. Die laufenden Beiträge hatten daran einen Anteil von 67,0 Prozent und stiegen auf 508,8 Mio. Euro.

Weiterhin einer der finanzstärksten Lebensversicherer

Die LV 1871 ist weiterhin einer der finanzstärksten Anbieter im deutschen Lebensversicherungsmarkt. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 beträgt die Solvenzquote 410 Prozent ohne die vorgesehenen Hilfs- und Übergangsmaßnahmen. Damit verfügt das Unternehmen über mehr als den vierfachen Wert der aufsichtsrechtlich geforderten Eigenmittel.

Fitch Ratings hat die LV 1871 zum 17. Mal in Folge mit dem Finanzstärkerating A+ ausgezeichnet, bei weiterhin stabilem Ausblick. Die Agentur hebt in ihrer Bewertung die sehr starke Kapitalausstattung, das erfolgreiche Kapitalanlagemanagement, die hohen, stabilen versicherungstechnischen Erträge sowie den umsichtigen Produktmix der LV 1871 hervor. Bereits über zwei Drittel des laufenden Bestandsbeitrags resultieren aus Biometrie- oder fondsgebundenen Verträgen und sind damit weitgehend unabhängig vom Kapitalmarkt. Im Neugeschäft beträgt dieser Anteil bereits deutlich über 80 Prozent.

Das Eigenkapital der LV 1871 stieg um 4,5 Prozent auf 139,0 Mio. Euro. Der Zinszusatzreserve wurden 58,1 Mio. Euro zugeführt, so dass sich zum Jahresultimo ein Bestand von 630,7 Mio. Euro ergibt. Auch für 2022 besteht ein hervorragendes Sicherheitsniveau.

Erfolgreiches Kapitalanlagemanagement

Mit den gut diversifizierten Kapitalanlagen (Marktwert: 7.456,4 Mio. Euro) konnte die LV 1871 eine Nettoverzinsung von 4,0 Prozent erzielen (2020: 4,1 Prozent). Die Nettobewertungsreserven betragen 1.504,8 Mio. Euro. Damit ergibt sich eine Reservequote bezogen auf den Buchwert der Kapitalanlagen (5.947,4 Mio. Euro) in Höhe von 25,3 Prozent (2020: 26,6 Prozent) und somit eine der höchsten Reservequoten am deutschen Lebensversicherungsmarkt.

