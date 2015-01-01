Geschenkideen für die Feiertage: Düfte und Pflegeprodukte von Arquinesia

Entdecke die Duft- und Pflegewelt von Arquinesia – handgefertigte Produkte von Mallorca, die Eleganz, Natürlichkeit und unvergessliche Sinneserlebnisse vereinen.

Die Feiertage nähern sich und mit ihnen die Suche nach besonderen Geschenken, die Freude bereiten und in Erinnerung bleiben. Arquinesia, die Duft- und Pflegemarke von der Insel Mallorca, bietet eine Auswahl erlesener Produkte, die den mediterranen Lebensstil in seiner reinsten Form verkörpern. Wer auf der Suche nach einem Geschenk ist, das Eleganz, Natürlichkeit und Authentizität vereint, findet in den Kreationen von Arquinesia die perfekte Inspiration.

Die Düfte und Pflegeprodukte von Arquinesia sind weit mehr als nur Schönheitsartikel. Sie sind eine Hommage an die Natur, die Sonne und den Rhythmus der Balearen. Mit jeder Komposition entsteht ein sinnliches Erlebnis, das an salzige Meeresluft, blühende Gärten und sonnendurchflutete Tage erinnert. Besonders beliebt sind die Parfums „Sea Breeze“, „Secret Garden“ und „Fig“, die alle den Charakter der Insel in einer einzigartigen Weise einfangen. Ergänzt werden sie durch hochwertige Körperpflegeprodukte wie Lotionen, Duschgels und Seifen, die dieselbe Duftwelt fortführen und damit ideale Geschenksets ergeben.

Jedes Produkt wird auf Mallorca in Handarbeit gefertigt und mit natürlichen, sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen versehen. Arquinesia steht für Qualität und Verantwortung – ein bewusster Luxus, der Schönheit und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Die Verpackungen aus Glas und Papier sind schlicht und elegant gestaltet, inspiriert von der klaren Ästhetik des Mittelmeers.

Ein Duft oder eine Pflege aus dem Hause Arquinesia ist ein Geschenk, das Geschichten erzählt. Es erinnert an warme Sommerabende, an Spaziergänge am Meer und an die Stille eines geheimen Gartens. Besonders zu den Feiertagen, wenn die Sehnsucht nach Ruhe und Geborgenheit wächst, bringen diese Produkte ein Stück mediterrane Leichtigkeit in den Alltag.

Ob als einzelner Duft, als liebevoll zusammengestelltes Pflegeset oder als kleine Aufmerksamkeit für zwischendurch – Arquinesia verleiht jedem Geschenk eine persönliche Note. Die Kombination aus Handwerkskunst, Natürlichkeit und der unverwechselbaren Insel-Ästhetik macht die Produkte zu etwas ganz Besonderem.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ARQUINESIA PERFUMES SL

Herr Urs Leuenberger

Sant Gaietà 6a

07012 Palma

Spanien

fon ..: +34669182549

web ..: https://arquinesia.com/de/

email : customerservice@arquinesia.com

Arquinesia ist eine luxuriöse Duft- und Hautpflegemarke mit Sitz auf der Insel Mallorca. Das Sortiment besteht aus handgefertigten Eau de Parfums, Körperpflegeprodukten und Duftkerzen, die von der mediterranen Lebensart und den einzigartigen Aromen der Balearen inspiriert sind.

Pressekontakt:

ARQUINESIA PERFUMES SL

Herr Urs Leuenberger

Sant Gaietà 6a

07012 Palma

fon ..: +34669182549

web ..: https://arquinesia.com/de/

email : customerservice@arquinesia.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das motiviert: Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear starten mit ihrer Motivation Handwerk Initiative