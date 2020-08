Geschichten am Schienen#Strang – Abwechslungsreise Reiselektüre

Die Liebe zur Eisenbahn und damit verbundenen Geschichten ist in Johannes Glöckners „Geschichten am Schienen#Strang“ keine Schande, sondern eine Quelle prächtiger Unterhaltung.

Erwachsene, fortgeschrittene Eisenbahnliebhaber und wagemutige Damen werden vom Autor auf eine literarische Reise der besonderen Art eingeladen. Sie sollen nicht nur die offensichtlichen Geschichten genießen, sondern auch die Augen für das, was zwischen den Zeilen steht, offen halten, denn zwischen den Buchstaben, Wörtern und beinahe unglaublichen Fotos entsteht ein surrealer Raum für entrückte Spinnereien, Träume und Sehnsüchte. Die Leser müssen sich dafür nicht einmal auf einen Bahnsteig stellen oder etwa eine Zugfahrt antreten.

Die Leser finden in „Geschichten am Schienen#Strang“ von Johannes Glöckner ganze 18 Geschichten rund um die Eisenbahn. Diese werden durch 60 außergewöhnliche Bilder, die zum Träumen über Bahnreisen und Staunen anregen, ergänzt. Erwachsene Leser, die das Reisen mit der Bahn oder einfach nur die Eisenbahn selbst lieben, werden in diesem Buch viel Spaß und Unterhaltung finden – natürlich auch perfekt zur Lektüre während der Bahnfahrt geeignet!

„Geschichten am Schienen#Strang“ von Johannes Glöckner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06039-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lessons Learned – Impulse und Tipps für die Startup-Szene Schweiz