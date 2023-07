Gesichter einer Stadt – Ole Ohlendorffs Blick auf Lüneburg

Ole Ohlendorff erhält 3 monatiges Kunststipendium der Uwe Lüders Treuhandstiftung in Kooperation mit der Sparkassen Stiftung.

Der international bekannte freischaffende Künstler Ole Ohlendorff kehrt zurück zu seinen künstlerischen Wurzeln und zieht vom 04. Juli bis 16. August 2023 in das Künstlerhaus im historischen Lüneburger Rote Hahn Stift unweit vom legendären Stintmarkt. Dort widmet er sich in bewährter Weise wieder der „Königsdisziplin in der bildenden Kunst“: der Portraitmalerei. Ohlendorff ist der Ansicht, dass das Bild einer Stadt nicht nur durch Architektur, Straßen und Plätze geprägt wird, sondern in erster Linie durch die in ihr lebenden und agierenden Menschen.

Im Rahmen eines dreimonatigen Kunststipendiums (01. Juli bis 30. September 2023) der Uwe Lüders Treuhandstiftung in Kooperation mit der Sparkassenstiftung Lüneburg ergreift Ole Ohlendorff nun die Möglichkeit, an einer Porträtserie zu arbeiten, um tiefer in die Seele der Bewohner Lüneburgs zu blicken. Dabei geht es ihm nicht nur um das profane Abbild, sondern um einen malerischen Blick hinter die Oberfläche des Porträtierten. Freunde und Weggefährten sind dort ebenso vertreten wie Persönlichkeiten aus dem kunterbunten Stadtleben, darunter Unternehmer, Gelehrte und Kulturschaffende, Handwerker, Stadtführer, Gastro-Legenden u.v.m.

Das quadratische Format (70 cm x 70 cm) gibt den Porträts von Ole Ohlendorff eine einheitliche Struktur und schafft somit eine Verbindung zwischen den verschiedenen Menschen, die er porträtiert. Der individuelle Handabdruck des jeweils Porträtierten finalisiert dann noch das Gemälde und gibt ihm eine zusätzliche persönliche Note.

Ole Ohlendorff hat bereits zahlreiche Ausstellungen mit seiner berühmten Musiker-Serie „Dead Rock Heads“ umgesetzt. Mit dem Projekt in Lüneburg möchte er nun auch der Stadt und ihren Bewohnern ein Denkmal setzen und damit ihre Einzigartigkeit und Schönheit auf malerische Art und Weise zum Ausdruck bringen. Ohlendorff ist davon überzeugt, dass jedes Porträt eine Geschichte erzählt und dass es wichtig ist, diese Geschichten zu bewahren. Das Porträtprojekt „Gesichter einer Stadt“ zeigt, wie vielfältig und bunt das Leben in Lüneburg ist.

„Es ist eine große Freude und gleichzeitig eine Ehre für mich, dieses Projekt umsetzen zu können“, sagt Ole Ohlendorff. „Ich hoffe, dass meine Porträts die Menschen berühren und gleichsam inspirieren.“

Eine Ausstellung und Veröffentlichung dieser Porträtserie ist für Mitte 2024 in Lüneburg geplant.

Link:

https://newsline.combiful.com/gesichter-einer-stadt-ole-ohlendorffs-blick-auf-lueneburg/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

combiful GmbH

Herr Hanno Maack

Salomon-Petri-Ring 79

22117 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 40 39806366

web ..: https://www.combiful.com

email : press@combiful.com

Moin und herzlich Willkommen bei der combiful GmbH

Mit Leidenschaft und vollem Einsatz agieren wir bereits seit 3 Jahrzehnten als Dienstleistungsagentur im Event-, Cruise und Tourneebereich. Wir beschäftigen uns mit dem strategischen Aufbau von Künstler*Innen sowie Event und Entertainment Konzepten und führen diese zur Marktreife bzw erweitern und optimieren diese unter Einbeziehung von Marketingzielen. Unser Team entwickelt hierzu inhaltliche Konzepte und medientechnische Lösungen für Events, Cruise Productions und Shows aller Art.

Zu unseren Referenzen zählen:

Rockliner, Udo Jürgens, Reamonn, Ole Ohlendorff, TUI Cruises, Nana Mouskouri, Beat-Club – The Story, Udo Lindenberg, Stars del Mar, Rea Garvey, Beiersdorf AG, Full Metal Cruise, Volkswagen, Vodafone, Deutsche Vermögensberatung, World Club Cruise u.v.m.

Pressekontakt:

combiful GmbH

Herr Hanno Maack

Salomon-Petri-Ring 79

22117 Hamburg

fon ..: +49 40 39806366

email : press@combiful.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Miningscout zu Alpha Exploration: Die Welt ist im Bergbau (bald) nicht mehr genug Wachstumskurs am Wärmepumpenmarkt forcieren – B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant neue 9% Anleihe 2023/2028