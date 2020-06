Gesichtsmasken bieten effektivsten Schutz gegen Corona

Eine Studie zeigt, dass die Übertragung des Coronavirus am besten durch das Tragen einer Gesichtsmaske reduziert werden kann.

Das neue Coronavirus (COVID-19) verbreitet sich hauptsächlich über die Luft, und das Tragen einer Maske ist laut einer neuen Studie die wirksamste Methode, um die Ausbreitung von Mensch zu Mensch zu stoppen.

Ein Forscherteam in Texas und Kalifornien verglich die Entwicklung der Covid-19-Infektionsrate in Italien und New York vor und nach der Einführung der Maskenpflicht. An beiden Orten begannen die Infektionsraten erst nach Einführung der Maskenpflicht abzuflachen, wie aus der am Donnerstag in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie hervorgeht.

Die Forscher berechneten, dass das Tragen von Gesichtsmasken in Italien zwischen dem 6. April und dem 9. Mai mehr als 78.000 Infektionen und in New York City zwischen dem 17. April und dem 9. Mai mehr als 66.000 Infektionen verhinderte.

„Das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit ist das wirksamste Mittel, um eine zwischenmenschliche Übertragung zu verhindern, und diese kostengünstige Praxis stellt in Verbindung mit gleichzeitiger sozialer Distanzierung, Quarantäne und Kontaktverfolgung die wahrscheinlichste Möglichkeit dar, um die COVID-19-Pandemie zu stoppen, bevor ein Impfstoff entwickelt wird“

Die Forscher maßen die Wirksamkeit verschiedener Strategien, um die Ausbreitung der Infektion zu stoppen und um festzustellen, wie das Virus hauptsächlich verbreitet wird. Viren können sich durch direkten Kontakt verbreiten, wenn eine Person auf eine andere Person hustet oder niest; durch indirekten Kontakt, wenn eine Person auf einen Gegenstand hustet oder niest, der dann von einer anderen Person berührt wird; oder in der Luft über große Tröpfchen, die schnell auf den Boden fallen, und winzige Tröpfchen, so genannte Aerosole, die mehrere Meter weit fliegen und eine Weile in der Luft hängen können.

Um die Hauptübertragungsmethode des Virus festzustellen, analysierten die Forscher Trends in den Infektionsraten in drei Epizentren der Pandemie – Wuhan, China, Italien und New York City. Sie untersuchten Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion, die an diesen Orten eingesetzt wurden, wie z.B. umfangreiche Tests, Quarantäne, Kontaktverfolgung, soziale Distanzierung und die obligatorische Verwendung von Gesichtsmasken.

Anschließend verglichen die Forscher den Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahmen eingeführt wurden. In China wurden alle Maßnahmen zur gleichen Zeit eingeführt. Im Gegensatz dazu wurden in Italien und New York die Maßnahmen zu unterschiedlichen Zeiten eingeführt.

Dies ermöglichte es den Forschern, die relative Wirksamkeit der Maßnahmen zu beurteilen. Sie stellten fest, dass sich die Infektionsraten in Italien und New York erst nach der Einführung der Maskenpflicht zu verlangsamen begannen, nicht aber nach der Abriegelung in Italien oder nach der Anordnung von Hausbesuchen in New York.

Die Regionen in Norditalien begannen am 6. April mit der Einführung der Maskenpflicht, die am 4. Mai landesweit eingeführt wurde. In New York City wurde die Verwendung von Gesichtsmasken ab dem 17. April vorgeschrieben. Die Forscher berechneten die Anzahl der zwischen diesen Daten und dem 9. Mai verhinderten Infektionen.

„Die Gesichtsbedeckung verhindert sowohl die Übertragung durch die Luft, indem sie die Zerstäubung und das Einatmen von virushaltigen Aerosolen blockiert, als auch die Kontaktübertragung, indem sie die Virusabgabe von Tröpfchen blockiert“.

„Auf der anderen Seite minimieren soziale Distanzierung, Quarantäne und Isolation in Verbindung mit der Händedesinfektion die (direkte und indirekte) Kontaktübertragung, schützen aber nicht vor der Übertragung über die Luft“.

Die Studie stellte fest, dass im Gegensatz zu China das Tragen von Gesichtsmasken in den meisten westlichen Ländern während des frühen Ausbruchs der Pandemie unpopulär war. Die Forscher sagten jedoch, dass die Beweise zeigten, dass Masken die Ausbreitung verlangsamten.

Die Forscher schrieben, dass sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention die Verhinderung der Kontaktübertragung betonten, aber beide Organisationen haben die Bedeutung des luftgestützten Übertragungsweges weitgehend ignoriert.

„Die derzeit in den Vereinigten Staaten angewandten Maßnahmen zur Milderung der Folgen, wie soziale Distanzierung, Quarantäne und Isolation, reichen allein nicht aus, um die Öffentlichkeit zu schützen“, schrieben die Forscher. Das fünfköpfige Forscherteam besteht aus Mitarbeitern der Texas A&M University, der University of Texas, der University of California, San Diego, und des California Institute of Technology.

Laut dem Gesundheitsministerium von New York City gibt es mindestens 205.846 Fälle von Coronaviren und mindestens 17.351 bestätigte Todesfälle mit weiteren 4.692 möglichen Todesfällen. Die Zahl der bestätigten Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle ist seit ihrem Höchststand Anfang April stetig zurückgegangen. New York City beendet offiziell seine Abriegelung und lockert die Beschränkungen, da es am Montag in Phase 1 seiner Wiedereröffnungsphase eintritt.

Italien befindet sich seit dem 9. März in einem landesweiten Lockdown, aber Premierminister Giuseppe Conte sagte am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz, dass das Land seine Coronavirus-Sperrmaßnahmen weiter lockert, damit professionelle Sportveranstaltungen wie das Fußballspiel Coppa Italia ab Freitag wieder hinter verschlossenen Türen stattfinden können.

Auch andere Einrichtungen können ab dem 25. Juni wieder geöffnet werden, darunter Sommerlager, Kindergärten, Wetträume und Bingohallen, sagte Conte und kündigte an, dass er gerade einen Erlass unterzeichnet habe, der die Sperrmaßnahmen weiter lockert. Auch nicht-professionelle Sportarten, die Körperkontakt beinhalten, können wieder aufgenommen werden.

Weitere Informationen rund um Gesichtsmasken finden Sie auf https://healthmask.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HealthMask

Herr Robert Mirotta

Borbergstraße 2a

59065 Hamm

Deutschland

fon ..: 01573 4579825

web ..: https://healthmask.de/

email : info@healthmask.de

HealthMask ist dein persönlicher Online-Shop für qualitativ hochwertige Hygieneprodukte.

Kaufe Premium Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und vieles mehr. Die Produkte von HealthMask bieten dir einen effektiven Schutz vor Bakterien und Viren.

Pressekontakt:

HealthMask

Herr Robert Mirotta

Borbergstraße 2a

59065 Hamm

fon ..: 01573 4579825

web ..: https://healthmask.de/

email : marketing@healthmask.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hannan findet neue Kupfer-Silber Zone nur Zwei Kilometer entfernt der bekannten Mineralisierung auf dem San Martin Projekt in Peru Tragbarer Etikettendrucker für die Kabel- und Leitungskennzeichnung