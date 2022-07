Gestalte die Zukunft mit uns – die Blockchain Office Plattform und das Netzwerk geht Online!

Das FinTech Startup Community Projekt aus Frankfurt am Main, Blockchain Office Netzwerk mit der Blockchain und dem Protokoll „BOPGP1“ sind online.

Die Blockchain Office Plattform hat am 14.07.2022 endlich ihren Betrieb aufgenommen.

Das Netzwerk steht aktuell nur einer kleinen Anzahl von Benutzern zur Verfügung.

Das einzigartige Netzwerk, ist eine Mischung aus Zentralen- und Dezentralen-Einheiten.

Aktuell sind 14 Server, 22 Container und 50 Clients online.

Die Server und Container werden aktuell mit dem Betriebssystem GNU/LINUX Debian 10 und 11 betrieben.

Der Entwickler HackBugz hat Bash Tool „HackBugZ Control V 1.0“ entwickelt und für die Verwaltung und dem Monitoring des Netzwerkes veröffentlicht und bereitgestellt.

Das Konzept aus Privaten-Netzwerk und Tunnel-System, garantiert eine hohe Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und eine sehr große Sicherheit.

Durch die starke Verschlüsselung, sind die Daten und Transaktionen der Community sicher.

Am 05.09.2022 wird die Plattform und das Netzwerk für den Public-Bereich freigegeben.

Dabei kann man sich unter https://blockchain-office.com registrieren.

Danach haben registrierte Benutzer die Möglichkeit zum Kauf oder der Finanzierung von den Digital Crypto Files in dem Blockchain Office Netzwerk und der Blockchain mit dem Protokoll „BOPGP1“.

Hierzu wird im Laufe des Monats eine weitere Pressemitteilung veröffentlicht.

Werde demnächst ein Teil der Stakeholder Software Community.

https://blockchain-office.de

Zertifizierte, vertrauensvolle und sichere Transaktionen mit digitalen Gütern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blockchain Office

Frau Alexandra Huber

Neue Kräme 29

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +496920327896

web ..: https://blockchain-office.de/

email : info@blockchain-office.de

Blockchain Office ist ein informationstechnologischer Zusammenschluss von Unternehmen und Personen zu einer Stakeholder Software Community.

Wir unterstützen Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen.

Bereits bestehendes Wissen transzendieren wir dynamisch und sinnvoll in Blockchain Office.

Gemeinsam schaffen wir gebündelte Wissensnetzwerke und vernetzen vorhandenes Wissen innovativ miteinander.

Eine freie und dynamische Digitalstrategie als open source community entsteht.

Ohne das Rad neu zu erfinden, heben wir den Datenaustausch und die Datenintegrität mit unserer integralen Methode auf eine zukunftssichere und nachhaltige Stufe.

Unsere Vision ist ein einzigartiges holistisches Ökosystem für digitale Güter, das Blockchain Office.

Denn die Basis für außerordentliche Ergebnisse im Leben, ist der Zusammenschluss kollektiver Intelligenz zu einem nachhaltigen „Super-Organismus“ bzw. „Super-Cluster“.

Unser source-code: break all walls, open your mind, interpret the data, dynamic transcendence, tier development

