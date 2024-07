Gesundes Düsseldorf: Stadtverwaltung wird für BGM und BGF ausgezeichnet

Vorbildliches Arbeitsumfeld in NRW durch neu erworbenen Status als „Gesunder Arbeitgeber“ unterstrichen

Als Arbeitgeberin für mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet die Landeshauptstadt Düsseldorf eine Vielzahl von Tätigkeiten in den Bereichen Soziales, Sport, Kultur, Jugend, Verkehr, Gesundheit und vielem mehr. Mit einer ebenso breiten Palette an Gesundheitsansätzen, einem starken Fokus auf Work-Life-Balance und Personalentwicklung sorgt die Stadt dafür, dass ihre Mitarbeitenden in einem positiven und motivierenden Umfeld arbeiten können. Düsseldorf lebt Gesundheit und trägt deshalb nun den Titel „Gesunder Arbeitgeber“.

Als „Gesunder Arbeitgeber“ werden Organisationen ausgezeichnet, die im Zertifizierungsprozess des Marktforschungsunternehmens EUPD Research herausragende Leistungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und in der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) nachweisen konnten. Dieses Qualitätssiegel signalisiert bestehenden und zukünftigen Mitarbeitenden vorbildliches Engagement für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf durch die Corporate Health Alliance das renommierte Siegel als „Gesunder Arbeitgeber“ erhalten hat. Der Preis verdeutlich die klare Haltung der Arbeitgeberin Landeshauptstadt Düsseldorf, dass für uns die Gesundheit jedes einzelnen Beschäftigten höchste Priorität besitzt und wir nicht nur darüber erzählen. Dieses Zertifikat ist auch ein weiterer wichtiger Baustein für die Personalakquise und wirbt für die Landeshauptstadt Düsseldorf als eine in allen Belangen attraktive Arbeitgeberin“, so der Personaldezernent Olaf Wagner.

So lautet das Fazit von Sascha Martini, Leiter des Betrieblichen Gesundheitsmanagements: „Für uns ist die Auszeichnung als „Gesunder Arbeitgeber“ das erfolgreiche Ergebnis eines langjährigen Prozesses der Qualitätsentwicklung und des Prozessaufbaus in unserem Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir sind davon überzeugt, dass nur mit ernsthaft und strukturiert betriebener Gesundheitsvorsorge langfristig motivierte und leistungsfähige Beschäftigte mit hoher Arbeitszufriedenheit zur Stadtverwaltung geholt und gehalten werden können. Mit einem Gesundheitstag allein ist es nicht getan!“

Joshua Baaken, Head of Project Management bei EUPD Research, bestätigt den Vorbildcharakter des nordrhein-westfälischen Arbeitgebers: „Der Verifizierungsprozess hat deutlich gemacht, dass die Stadt ein klares Ziel verfolgt: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, ihre verantwortungsvollen Aufgaben nachhaltig zu erfüllen. Gesundheit und Employee Engagement gehen dabei Hand in Hand: Der Erhalt der Leistungsfähigkeit und die Motivation der Beschäftigten werden durch ein ganzheitliches Gesundheitskonzept langfristig gestärkt“.

Weitere Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Emma Bressel

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: 02289714312

web ..: https://www.corporate-health-award.de/

email : e.bressel@eupd-research.com

Über die Stadtverwaltung Düsseldorf

Düsseldorf gehört zu den schönsten und erfolgreichsten Städten Deutschlands. Mit über 12.000 Beschäftigten sorgt die Stadtverwaltung jeden Tag dafür, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf lebenswert und vielseitig bleibt – denn hinter einer modernen Metropole steht auch eine moderne Verwaltung. Deren 46 Fachämter und Institute verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet: An über 200 Standorten sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Für Ihre Aufgabenerfüllung sind Motivation, Flexibilität und Identifikation mit dem Beruf wichtige Voraussetzungen. Die Stadtverwaltung Düsseldorf unterstützt daher aktiv ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte und Nachwuchskräfte durch Angebote, die gesundheitliche Prävention, Gesundheitsförderung, Schulung und Beratung umfassen. Das Team „Betriebliche Gesundheitsmanagement“ (BGM) ist als Stabstelle verortet im Dezernat für Personal, Organisation und Digitalisierung.

Über EUPD Research

EUPD ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 22 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Emma Bressel

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: 02289714312

email : e.bressel@eupd-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Thema Arbeitsrecht: Wie vermeiden Arbeitgeber Streit bei Sonderzahlungen oder deren Rückzahlung? Immobilienverkauf, Eigentumsübertragung oder Teilungsversteigerung bei Scheidung?