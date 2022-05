Gesundes genießen mit der UNDA Food Bottle.

Eine Multifunktionsflasche für Trinken, Essen und Aufbewahren.

Praktisch – Hygienisch und Ökologisch.

Wer die original UNDA „Made in Switzerland“ kennt, weiß, dass sie mehr ist als eine Trinkflasche. Als mobiles Verpflegungssystem ist sie eine einzigartige praktische „Food Bottle“, mit der auch Essen und Leckereien bequem transportiert werden können. Damit dabei Gesundheit & Genuss nicht zu kurz kommen, hat sich UNDA mit Foodist etwas Besonderes einfallen lassen.

Ausreichend Trinken ist wichtig, das geht mit der praktischen UNDA auch ganz einfach. Die UNDA kann aber viel mehr: sie ist Flasche, Box und Becher in einem. In der Box mit der besonders weiten Öffnung, kann auch gesundes Essen, wie Salate oder saisonales Obstsorten wie Erdbeeren, Suppen oder Früchte-Cocktails, einfach transportiert werden. Und im Becher finden die Lieblings-Snacks bequem Platz.

„Wir wollten zeigen, wie flexibel und vielfältig unsere nachhaltigen UNDA Multifunktionsflaschen genutzt werden kann. Die innovativen Food Boxen von Foodist haben uns gleich überzeugt. Deshalb sind wir mit Foodist eine Kooperation eingegangen“ so Stephan Mangold, der Erfinder der UNDA. Die UNDA wird nun Ende Mai in über 5.000 Foodist Food Boxen an Genießer aus aller Welt verschickt. Die Box enthält einen aufregenden Mix an Snacks, Koch- und Backprodukte sowie ein von ihr getestetes Beautyprodukt. Produkte, die auch in der UNDA Multifunktionsflasche bequem transportiert werden können.

Im Foodist Onlineshop können diese Spezialitäten einfach nachbestellt und weitere einzigartige Produkte aus ganz Europa entdeckt werden. Dabei gibt es auch viele Anregungen für Geschenkideen zum Geburtstag, Hochzeit oder Jahrestag. Fertig verpackt in den Foodist Themenboxen.

Wer lieber stöbert, rundet seine Bestellung mit einer schicken Geschenkbox und persönlichen Grußkarte perfekt ab. Auch die UNDA kann in mehreren Farben und größenverstellbaren Tragekordeln nachbestellt werden, denn mehrere nachhaltige UNDA Multifunktionsflaschen sind einfach praktischer, vor allem, wenn eine der UNDas gerade in der Spülmaschine dank der modularen Bauweise und breiten Boxöffnung hygienisch, ohne gesundheitsgefährdende Keime, gereinigt wird.

Wir sind ein sozial-ökologisches Berliner Startup mit der Mission Müll durch unsere UNDA nachhaltige Trinkflasche zu vermeiden.

Wir entwickeln in Berlin und produzieren in der Schweiz seit 2020 unter der Marke UNDA einzigartige nachhaltige Multifunktionsflaschen mit Herz und Verstand.

„Einwegflaschen und -becher vermüllen unsere Umwelt und bedrohen unsere Tierwelt. Mit einer Flasche, die keinen Müll erzeugt und mehr kann als eine normale Trinkflasche will ich etwas sinnvolles dagegen tun“.

