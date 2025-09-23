Getchell Gold Corp. erweitert die Zone Colorado SW um 80 m in Fallrichtung auf Fondaway Canyon, NV

Vancouver, BC – 20. Oktober 2025 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) (Getchell oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der Bohrungen FCG25-31 und FCG25-32 bekannt zu geben. Die Bohrungen überprüften die Erweiterung der Goldzone Colorado SW in Fallrichtung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Fondaway Canyon in Nevada, das sich derzeit in der Phase vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung befindet.

Wichtigste Highlights

FCG25-31

– Erweiterung der Zone Colorado SW um 40 m in Fallrichtung und 40 m in Streichrichtung

– Zwei eng beieinanderliegende Abschnitte mit einem Gehalt von 1,3 g/t Au über 45,4 m und 1,1 g/t Au über 40,3 m wurden durchteuft

– Eine sich abzeichnende neue obere Linse mit einem Gehalt von 1,9 g/t Au über 50 m wurde durchteuft

FCG25-32

– Bohrung durchteufte 1,1 g/t Au über 90,7 m, wodurch die Zone Colorado SW um 60-80 m in Fallrichtung erweitert wurde

– Endete in Mineralisierung

– Die Goldzone Colorado SW bleibt für eine weitere Erweiterung offen

Wir haben zwei weitere Bohrungen fertiggestellt, die weiterhin bedeutende Goldabschnitte auf Fondaway Canyon liefern. Die Beständigkeit und Mächtigkeit der Goldmineralisierung ist ebenso beeindruckend wie die Häufigkeit zusätzlicher Entdeckungen, erklärt Mike Sieb, President von Getchell Gold Corp.

Bohrungen FCG25-31 und FCG25-32

Die Bohrungen FCG25-31 und FCG25-32 wurden von derselben Bohrplattform nahe des Canyon-Bodens (Abbildungen 1 und 2) aus niedergebracht und dienten dazu, die Ausdehnung der Zone Colorado SW in Fallrichtung zu überprüfen.

Beide Bohrungen zeigen die anhaltende Beständigkeit und Mächtigkeit der Goldzone Colorado SW.

Das Unternehmen hat die Zone Colorado SW auf diesem Abschnitt über eine Länge von 500 m verfolgt, wobei die Mineralisierung sowohl entgegen der Fallrichtung als auch in Fallrichtung sowie in Streichrichtung offenbleibt.

Tabelle 1: Erwähnenswerte Goldabschnitte aus den Bohrungen FCG25-31 und FCG25-32

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81454/GTCH_102025_DEPRcom.001.png

Bohrung FCG25-31

FCG25-31 wurde konzipiert, um die Ausdehnung der Zone Colorado SW in Fallrichtung und auf 40 Meter in Streichrichtung nordwestlich von FCG21-12, die im Jahr 2021 niedergebracht wurde, zu überprüfen. FCG25-31 durchteufte erfolgreich eine mächtige Zone mit Goldmineralisierung, die zwei eng beieinanderliegende Abschnitte mit einem Gehalt von 1,3 g/t Au über 45,4 m und 1,1 g/t Au über 40,3 m umfasst (Tabelle 1 und Abbildung 3) und die Zone Colorado SW um 25 bis 90 Meter über die Mineralressourcenschätzung für das Tagebaugrubenmodell aus dem Jahr 2024 hinaus erweitert.

Bemerkenswert ist, dass ein bedeutender Goldabschnitt mit einem Gehalt von 1,9 g/t Au über 50 m in einer deutlich geringeren Tiefe als die Zone Colorado SW angetroffen wurde und möglicherweise eine sich neu abzeichnende obere Linse der Goldmineralisierung darstellt. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Bedeutung dieses Goldabschnitts zu charakterisieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81454/GTCH_102025_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 1: Bohrgerät bei Bohrung FCG25-31

Bohrung FCG25-32

Die Bohrung FCG25-32 wurde konzipiert, um die Fortsetzung der Zone Colorado SW in Fallrichtung zu überprüfen. Sie ist eine Stepout-Bohrung mit einem Abstand von 60 m zur südwestlich gelegenen Bohrung FCG21-12 und liegt auf einer Ebene mit der Bohrung FC17-05, die im Jahr 2017 von einem früheren Betreiber in einer Entfernung von weiteren 200 m niedergebracht wurde.

FCG25-32 durchteufte eine mächtige Mineralisierungszone mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au über 90,7 m (Tabelle 1 und Abbildung 3), die direkt im Trend mit der projizierten Geometrie der Zone Colorado SW liegt. Dieser Goldabschnitt stellt eine zusätzliche 60-80 m lange Erweiterung in Fallrichtung im Südwesten der Bohrung FCG21-12 dar (Abbildung 3) und hat die Goldmineralisierung um 75-170 m über die Mineralressourcenschätzung für das Tagebaugrubenmodell hinaus erweitert.

Besonders erwähnenswert:

1.) Bohrung FCG25-32 endete in Mineralisierung. Die Bohrung wurde aufgrund der Bodenverhältnisse vor Erreichen der Zieltiefe vorzeitig eingestellt.

2.) Das Unternehmen ist sehr zuversichtlich, dass sich die Goldmineralisierung in Fallrichtung fortsetzt, basierend auf Bohrung FC17-05, die 200 Meter entfernt und im Trend liegt sowie 2,5 g/t Au über 25,8 m durchteuft hat und in einer Mineralisierung endete (Abbildung 2 und 3).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81454/GTCH_102025_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 2: Fondaway Canyon – Karte mit dem Bohrplan für den zentralen Bereich.

Bohrprogramm 2025

Ein erstes Bohrprogramm mit 10 Bohrungen (3.000 Meter bzw. 10.000 Fuß) ist bereits in vollem Gange und soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Das Bohrprogramm wurde konzipiert, um die Goldmineralisierung sowohl in Streichrichtung als auch in Fallrichtung zu erweitern, mit dem Ziel, die Mineralressource zu vergrößern, das Tagebaumodell zu erweitern und den Gesamtwert des Projekts deutlich zu steigern.

Nach Abschluss der beiden hierin beschriebenen Bohrungen wurde das Bohrgerät 200 Meter in südöstlicher Richtung an den Fuß der West Pit (Abbildung 2) verlegt, um eine Reihe von drei Bohrungen niederzubringen, die auf den mineralisierten Horizont zwischen den Zonen Colorado SW und North Fork abzielen. In diesem Gebiet wurde in der Vergangenheit nur in sehr begrenztem Umfang gebohrt. Es befindet sich innerhalb der Mineralressource des Tagebaugrubenmodells und ist für eine Erweiterung der Mineralressource innerhalb der Grube offen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81454/GTCH_102025_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 3: Profilschnitt mit den Goldabschnitten der Bohrungen FCG2531 und FCG25-32.

Patrick McLaughlin, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige (im Sinne von NI 43-101), der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Goldvorkommen in Nevada und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold Corp. richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung und eine kürzlich veröffentlichte wirtschaftliche Erstbewertung verfügt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Karen Mate, Corporate Communications

(416) 230-6454

kmate@capitalmarketsadvisory.ca

Mike Sieb, President

Firmenzentrale: 1-647-249-4798

info@getchellgold.com

www.getchellgold.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Abschluss und den Erfolg des Bohrprogramms 2025 und die Fähigkeit, die Goldmineralisierung auf dem Projekt abzugrenzen und zu erweitern. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, und sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management von Getchell versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

