Gewalt ausüben oder vermeiden? – Gesellschaftskritisches Buch

Otto W. Bringer wirft in „Gewalt ausüben oder vermeiden?“ einen Blick auf eine Frage, die bereits seit Abel und Kain gestellt wurde.

Seit Kain seinen Bruder Abel erschlug, ist offensichtlich, dass selbst Verwandtschaft einen Mord nicht verhindert – und wer sich heutzutage verschiedene Kriminalfälle zu Gemüte zieht, der erkennt schnell, dass Morde in der Familie, in Freundschaften und romantischen Beziehungen keineswegs selten vorkommen. Die Möglichkeiten, Gewalt auszuüben, sind schier grenzenlos. Jeder Mensch muss laut dem Autor zugeben, dass er mal gut und mal böse ist. Manche werden aus Eifersucht, Rache oder Enttäuschung gewalttätig, andere zwingen ihre Überzeugung Frau und Kindern, Angestellten, ja ganzen Völkern auf. Gewalt vermeidet laut dem Autor, wer nur Liebe erfahren hat und deshalb auch seinen Nächsten liebt. Andere unterlassen Gewalttaten, weil sie fürchten, bestraft zu werden. Der Autor selbst hat Zwänge im Elternhaus und die Schrecken der Nazizeit erlebt. Er wollte wissen, warum überall in der Welt Gewalt regiert und nicht Liebe.

Otto W. Bringer teilt in „Gewalt ausüben oder vermeiden?“ seine Überraschung über Gutmenschen, aber auch über eine Vielzahl brutaler Individuen, die heute von den Medien favorisiert werden, sodass der Eindruck entsteht, dass es den guten Menschen und die gute Tat nicht gibt. Es gab und gibt den einen wie den anderen – doch schreckliche Nachrichten verkaufen sich besser als Gute. Wer dieses Buch gelesen hat, wird sich am Ende fragen: „Wer bin ich? Und zu was bin ich selbst fähig?“ Der Autor will seine Leser zum Nachdenken über sich selbst und die Gesellschaft anregen, um damit hoffentlich ein wenig mehr Frieden zu schaffen.

„Gewalt ausüben oder vermeiden?“ von Otto W. Bringer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35381-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

