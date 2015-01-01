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Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt zu – was Jugendliche wirklich über Bildung, Krise und Lernen sagen
„Mindestens die halbe Stadt wusste, dass Jugendlichen Drogen angeboten wurden. Passiert ist: nichts.
Wir haben gelernt, dem System zu misstrauen. Und ihr wundert euch über Gewalt und Depressionen?“
Die Gewalt gegen Lehrkräfte in Deutschland erreicht neue Höchststände. 2024 wurden laut Polizeilicher Kriminalstatistik 1.283 Fälle von Körperverletzung registriert – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Jahren .
Die öffentliche Debatte dreht sich um Schutzkonzepte und Sanktionen. Doch die eigentliche Krise liegt tiefer – im Verhältnis zwischen Jugendlichen, Bildungssystem und Gesellschaft.
„Wir haben gelernt, dem System zu misstrauen“
Ein Schüler aus Malchin beschreibt die Situation drastisch:
„Mindestens die halbe Stadt wusste, dass Jugendlichen Drogen angeboten wurden. Passiert ist: nichts.
Wir haben gelernt, dem System zu misstrauen. Und dann wundert ihr euch über Gewalt, Depressionen und Drogenkonsum?“
Solche Aussagen zeigen: Die Krise in der Bildung ist keine Frage einzelner Vorfälle, sondern ein strukturelles Problem aus fehlendem Vertrauen, mangelnden Anlaufstellen und fehlender Perspektive.
„Ihr fragt uns überhaupt nie etwas“
Auch in Waren erleben Jugendliche Schule zunehmend als System ohne Beteiligung:
„Ihr entscheidet über unsere Köpfe hinweg. Ihr fragt uns nicht, ob das, was wir lernen, überhaupt sinnvoll ist.
Ich gehe zur Schule und hasse es.“
Diese Aussagen stehen exemplarisch für eine wachsende Distanz zwischen Jugendlichen, Lernen und gesellschaftlicher Realität.
Beteiligung wird angeboten – und oft nicht erlebt
Gleichzeitig entstehen neue Ansätze der Jugendbeteiligung. In Waren werden Jugendliche aktuell gezielt eingeladen, ihre Ideen einzubringen und an der Entwicklung ihrer Stadt mitzuwirken .
Doch Beteiligung funktioniert nur dann, wenn sie auch Wirkung entfaltet.
Zwischen Angebot und tatsächlicher Erfahrung klafft oft eine Lücke.
Bildung, Krise und gesellschaftliche Verantwortung neu denken
Die aktuelle Entwicklung zeigt:
Gewalt ist kein Ausgangspunkt – sie ist ein Symptom.
Ein Symptom für:
* fehlende Perspektiven
* fehlendes Verständnis zwischen Generationen
* fehlende Verbindung zwischen Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft
Sandra Weckert arbeitet als Speakerin zu genau diesen Themen:
Jugendliche, Bildung, Krise, Lernen, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik
Ansatz: „Jugendliche brauchen keine weiteren Programme. Sie brauchen echte Verantwortung, Beteiligung und Vertrauen.“
Was sich konkret ändern muss
Wenn Bildung wieder wirken soll, braucht es:
* echte Beteiligung statt symbolischer Formate
* Lernen mit Bezug zur Lebensrealität
* Verantwortung statt reiner Wissensvermittlung
* Räume für Vertrauen und Entwicklung
Gerade im ländlichen Raum wie Malchin und Waren entscheidet sich hier Zukunft:
ob Jugendliche bleiben, sich einbringen – oder sich abwenden.
Fazit
Die steigende Gewalt gegen Lehrkräfte ist ein Warnsignal und vor allem ein Hinweis darauf, dass das System Bildung neu gedacht werden muss.
Nicht lauter.
Nicht strenger.
Sondern wirksamer.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
braintreeacademy GmbH
Frau Sandra Weckert
Sonnenallee 162
12059 Berlin
Deutschland
fon ..: 01637596090
web ..: https://sandraweckert.de/speaking
email : sandra@sandraweckert.de
Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.
Heute ist sie mit ihrem Projekt „48 Könige“ deutschlandweit bekannt – einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.
Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung – authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.
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email : sandra@sandraweckert.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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