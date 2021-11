Gewinnen Sie mit Climate360°eine kostenlose CO?-Bilanzierung für Ihr Unternehmen im Wert von 1.250,00 EUR

Um Ihnen den Einstieg zu einem ambitionierten und effektiven Klimamanagement zu erleichtern, erstellen wir individuell und kostenlos eine CO?-Bilanz für Ihr Unternehmen.

Warum sollten sich auch kleine und mittlere Unternehmen zukünftig verstärkt mit der Reduktion ihres CO?-Bilanz-Fußabdrucks auseinandersetzen?

Mit zunehmendem Bewusstsein der Gesellschaft für Nachhaltigkeit und Klimaschutz rücken auch immer mehr die Unternehmen in den Fokus von Kunden, Investoren und der Politik.

Ihre Kunden werden zukünftig verstärkt ihre Lieferketten hinsichtlich ihres CO?-Fußabdrucks unter die Lupe nehmen und die Lieferanten zu entsprechenden Reduzierungen auffordern. Des Weiteren werden die regulatorischen Anforderungen an KMU in den nächsten Jahren erheblich zunehmen. Nicht zuletzt werden Kreditinstitute zukünftig bei der Kreditvergabe vermehrt darauf achten, dass Klimarisiken in der Unternehmensstrategie ihrer Kunden ausreichend Berücksichtigung finden.

Der Ausgangspunkt für sämtliche Klimaschutzmaßnahmen ist in der Regel die Berechnung der CO?-Bilanz Ihres Unternehmens, des sogenannten Corporate Carbon Footprint (CCF). Er verschafft Ihnen einen Überblick darüber, wo CO?-Emissionen entstehen und wie hoch diese sind. So erhalten Sie eine Grundlage, um sich Ziele zur Reduktion dieser Emissionen zu setzen. Denn was Sie nicht messen können, können Sie nicht lenken!

Die Treibhausgasbilanz Ihres Unternehmens ist die Grundlage für die Entwicklung einer ganzheitlichen Klimastrategie und die Entwicklung ambitionierter Klimaziele auf Ihrem Weg zur Klimaneutralität.

Was können Sie von der Berechnung Ihres individuellen Corporate Carbon Footprints erwarten?

Ganzheitliches Verständnis der Auswirkungen Ihres Unternehmens auf die globale Erwärmung

Identifizierung, welche Bereiche Ihres Unternehmens die meisten Emissionen verursachen

Möglichkeit zum Ausgleich der unvermeidbaren Emissionen, um Klimaneutralität zu erreichen

Was können Sie gewinnen?

Gewinnen Sie eine von insgesamt zwei Treibhausgasbilanzen (Scope 1 + Scope 2) im Wert von 1.250,00 EUR und eine kostenlose Beratungsstunde.

Wer kann daran teilnehmen?

Alle kleinen und mittleren Unternehmen (KMU Definition nach EU-Empfehlung 2003/361)

Wie können Sie daran teilnehmen?

Schicken Sie uns unter dem Stichwort: „Gewinnspiel CO?-Bilanz“ ein paar Informationen zu Ihrem Unternehmen und teilen Sie uns mit, warum Ihr Unternehmen mit einem ambitionierten Klimamanagement beginnen möchte.

Hier können Sie teilnehmen

Teilnahmeschluss:

Alle Einsendungen bis einschließlich 30.11.2021 werden berücksichtigt

Climate 360° – Wir denken Klimamanagement ganzheitlich.

Wir unterstützen Organisationen mit unserer Expertise und unserem Angebot bei der Umsetzung eines effektiven Klimamanagements und helfen Ihnen dabei mit einer geeigneten Klimastrategie und wissenschaftsbasierten Klimazielen Wettbewerbsvorteile zu generieren und Klimarisiken zu minimieren. Wir haben CO?-Management ganzheitlich im Blick. Wir machen da weiter, wo andere Klimaschutzberatungen aufhören!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Climate360°

Herr Marco Doninger

Holstentwiete 9a

22763 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0176/76895473

web ..: http://www.climate360.de

email : klimaschutz@climate360.de

