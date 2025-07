Gewinnerin des ersten „Reply AI Music Contest“ bekannt gegeben

DeLaurentis überzeugt beim ersten internationalen Wettbewerb für KI-gestützte Live-Performances.

Reply, ein international tätiges Unternehmen, das mit Künstlicher Intelligenz (KI) zukunftsweisende Geschäftsmodelle entwickelt, präsentiert die Gewinnerin der ersten Ausgabe des „AI Music Contest“bekannt. Der Wettbewerb, der in Zusammenarbeit mit dem Kappa FuturFestival ins Leben gerufen wurde, richtete sich an kreative Köpfe weltweit, die neue Wege erkunden, Musik, visuelle Kunst und KI-Technologien in innovativen Live-Performances zu verbinden.

DeLaurentis überzeugte mit ihrem Beitrag „Sinvocea“ und ging als Siegerin hervor. Die in Paris lebende DJane und Produzentin arbeitet mit algorithmisch erzeugten Vocals und Echtzeit-Processing und gilt seit 2018 als Pionierin im Einsatz von KI. Mit ihrem einzigartigen Stil verbindet sie elektronische Klänge mit innovativen KI-Technologien und schafft so ein intensives Live-Erlebnis. In „Sinvocea“ verwandelt sie ihre Stimme in Echtzeit in visuelle Formen und Farben – ein poetischer Dialog zwischen Mensch und Maschine, der neue Dimensionen der Performance-Kunst eröffnet. Ihre Arbeit macht Musik sichtbar und kreiert eindrucksvolle Momente.

Unter dem Motto „Experience of a Beat“ waren die Teilnehmenden dazu aufgerufen, KI, Klang, visuelle Kunst und Publikum zu einem immersiven Gesamterlebnis zu verschmelzen. Eine prominent besetzte Jury – darunter Albertino, Nicola Gotti, Jacopo Di Cera, DJ Tennis, Damir Ivic, Ali Demirel, Ale Lippi, Auronda Scalera & Alfredo Cramerotti, Annibale Siconolfi sowie Seth Troxler – wählte aus über 300 Einreichungen fünf Finalisten aus.

Die Finalisten waren neben DeLaurentis: I AM JAS, ein DJ aus Barcelona, der Afrobeat, Techno und experimentelle Klangtechniken kombiniert und seine Sets mithilfe von KI um neue Mixing-Methoden erweitert; Helang eine DJane und Produzentin aus New York, die in ihrer Musik Techno mit Trance verbindet und dabei einen starken Fokus auf digitale Identität und neue Technologien legt; Marco Puccini, ein Visual Artist aus Mailand, der KI nutzt, um dynamische visuelle Welten zu erschaffen, die in Echtzeit auf Musik reagieren und das Kollektiv MIRROWLAB aus Turin, das in seinem Projekt das Zusammenspiel zwischen algorithmisch generierter Musik und visueller Live-Inszenierung auslotet.

Die fünf Finalisten präsentierten ihre KI-gestützten Live-Sets am Freitag und Samstag jeweils zwischen 14:00 und 15:00 Uhr auf der LAB Stage des Kappa FuturFestivals. Im Anschluss wurde die Gewinnerin bekannt gegeben.

„Ich bin sehr stolz und dankbar für diese Auszeichnung. Seit vielen Jahren setze ich Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion ein. Als sich die Möglichkeit ergab, KI live und in Echtzeit zu nutzen, habe ich sie sofort ergriffen. So entstand ein spannender Dialog zwischen meiner Stimme und den von der KI generierten visuellen Elementen, die auf Parameter wie Tonhöhe, Klangfarbe, Lautstärke, Tempo und Vibrato meiner Performance reagierten. Da die Technik sehr komplex und sensibel ist, trete ich normalerweise in Studio-Umgebungen auf. Umso außergewöhnlicher war es für mich, ‚Sinvocea‘ zum ersten Mal auf einer Bühne zu präsentieren. Dass ich dies beim Kappa FuturFestival erleben durfte, war überwältigend“, so DeLaurentis, Gewinnerin des AIMC 2025.

„Die Gewinnerin und alle Finalisten des ‚Reply AI Music Contest‘ zeigen eindrucksvoll, wie KI völlig neue Möglichkeiten musikalischen Ausdrucks eröffnen kann – innovativ, immersiv und zutiefst emotional – und macht deutlich, dass der Mensch auch im Zeitalter der KI der kreative Impulsgeber bleibt“, sagt Filippo Rizzante, CTO von Reply. „Generative Algorithmen verändern nicht nur das Ergebnis – Bilder, Klänge, Videos -, sondern auch den Entstehungsprozess. Besonders der Bereich der Live-Performance ist dabei wegweisend: Hier entstehen hybride Formen, die Musik und visuelle Elemente verschmelzen lassen. Der ,Reply AI Music Contest‘ dient als Plattform, um diesen Wandel sichtbar zu machen und jungen Talenten die Chance zu geben, neue Technologien zu erkunden und Fähigkeiten zu entwickeln, den Wandel aktiv mitzugestalten.“

„Innovation und kreatives Experimentieren sind seit jeher fester Bestandteil des Kappa FuturFestivals. Die Zusammenarbeit mit Reply zur Umsetzung des AI Music Contest war daher ein konsequenter Schritt, um unsere Vision weiterzuentwickeln und neue Dimensionen der Live-Performance zu erschließen. Durch diese Partnerschaft konnten wir eine außergewöhnliche Plattform schaffen, auf der sich Technologie und Kunst auf inspirierende Weise verbinden – und eindrucksvoll zeigen, wie Künstliche Intelligenz emotionale Tiefe verstärken und das Musikerlebnis für das Publikum grundlegend transformieren kann“, so Gianluca Brignone, Partner und Chief Innovation Officer des Kappa FuturFestivals.

Der „Reply AI Music Contest“ ist Teil der Reply Challenges, einer Reihe von Technologie- und Kreativwettbewerben mit dem Ziel, innovative Bildungsmodelle zu entwickeln, die jüngere Generationen ansprechen. Aktuell zählt die Reply Challenges-Community über 150.000 Teilnehmer weltweit.

Weitere Informationen zum Wettbewerb:

https://challenges.reply.com/challenges/creative/ai-music-contest/home/

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02535761

