Gewitterangst bei Hunden: Hundetrainerin Isabel Scheu von Pfotenliebe Stuttgart gibt Tipps und Hilfe.

Blitz und Donner versetzen viele Hunde in Angst. Isabel Scheu von Pfotenliebe Stuttgart erklärt, wie Halter:innen ihre Hunde bei Gewitter sinnvoll unterstützen und langfristig Ängste abbauen können.

Mit dem Frühjahr beginnt auch wieder die Gewittersaison – eine Zeit, die viele Hunde in Angst und Panik versetzt. Während Blitz und Donner für Menschen meist nur ein vorübergehendes Wetterphänomen darstellen, können sie bei Hunden starken Stress oder sogar akute Angstzustände auslösen. Isabel Scheu, zertifizierte Hundetrainerin und Inhaberin der Hundeschule Pfotenliebe Stuttgart, erklärt, wie Hundehalter:innen ihre Tiere besser verstehen und gezielt unterstützen können.

„Hunde erleben Gewitter oft als unvorhersehbare, bedrohliche Situation – nicht nur durch den Lärm, sondern auch durch Druckveränderungen, statische Aufladung und atmosphärische Spannungen, die wir Menschen kaum wahrnehmen“, so Scheu. Die Reaktionen reichen von Nervosität und Hecheln über Zittern und Winseln bis hin zu extremer Panik mit Fluchtverhalten, Unsauberkeit oder Selbstverletzung.

Ursachen: Mehr als nur laute Geräusche

Die Gewitterangst bei Hunden hat meist mehrere Ursachen. Neben genetischer Veranlagung oder fehlender frühkindlicher Gewöhnung an Umweltreize spielt auch die Lernerfahrung eine Rolle. Hunde, die bei früheren Gewittern allein waren oder keine Orientierung durch ihre Bezugsperson erlebt haben, entwickeln häufig eine anhaltende Unsicherheit in ähnlichen Situationen.

Besonders betroffen sind oft sensible, geräuschempfindliche oder unsichere Hunde – aber auch solche, deren Bezugspersonen selbst angespannt oder mitleidig reagieren.

So können Halter:innen helfen

Isabel Scheu rät zu einem ruhigen, strukturierten Umgang, der dem Hund Sicherheit vermittelt – ohne Überbehütung:

Souveräne Ausstrahlung: Hunde lesen Körpersprache. Wer ruhig bleibt und dem Gewitter keine große Bedeutung beimisst, sendet dem Hund das Signal: „Alles ist in Ordnung.“

Kein Mitleid, aber Präsenz: Übertriebenes Trösten oder Bemitleiden kann die Angst verstärken. Besser ist es, einfach da zu sein, dem Hund Nähe anzubieten (wenn er sie sucht), ohne auf seine Angst „einzusteigen“.

Schützende Rückzugsorte: Ein ruhiger Raum, eine mit Decken ausgekleidete Box oder ein schallgedämmter Bereich können helfen, dem Hund das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit zu geben.

Vorbereitung ist alles: Angsttraining beginnt nicht mit dem ersten Donner. Desensibilisierung mit Geräuschaufnahmen, Gegenkonditionierung (z. B. Futterspiele bei entfernten Donnersounds) oder Entspannungssignale können im Vorfeld trainiert werden – idealerweise mit professioneller Begleitung.

Beruhigung durch Routine: Rituale wie ruhiges Spielen, Kauen oder Nasenarbeit können den Hund in eine positivere Grundstimmung bringen.

Wann professionelle Hilfe nötig ist

Tritt die Angst regelmäßig und in starker Ausprägung auf, sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. „Wenn ein Hund panisch reagiert oder sich nicht mehr regulieren kann, braucht es eine systematische Herangehensweise – mit Fachkenntnis und Empathie“, erklärt Isabel Scheu. In manchen Fällen könne auch eine tierärztlich abgestimmte Begleittherapie mit pflanzlichen Mitteln oder Medikamenten sinnvoll sein, betont sie – aber niemals als alleinige Lösung.

Die Hundeschule Pfotenliebe Stuttgart unterstützt Mensch-Hund-Teams individuell – auch bei Ängsten, Unsicherheiten und Verhaltensauffälligkeiten. Als lizenzierte Trainerin nach Anton Fichtlmeier arbeitet Isabel Scheu mit einem beziehungsorientierten Ansatz: über feine Körpersprache, klare Signale und eine vertrauensvolle Bindung zwischen Hund und Mensch.

„Angst lässt sich nicht einfach wegtrainieren – sie will verstanden und ernst genommen werden“, so Scheu. „Ziel ist nicht nur weniger Angst, sondern mehr Vertrauen – in die Umwelt, in den Menschen, und letztlich in sich selbst.“

Weitere Informationen, Trainingsangebote und Beratung unter: www.pfotenliebe-stuttgart.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pfotenliebe Stuttgart

Frau Isabel Scheu

Klippeneckstr. 18

70186 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 015778784284

web ..: http://www.pfotenliebe-stuttgart.de

email : info@pfotenliebe-stuttgart.de

Pressekontakt:

Pfotenliebe Stuttgart

Frau Isabel Scheu

Klippeneckstr. 18

70186 Stuttgart

fon ..: 015778784284

web ..: http://www.pfotenliebe-stuttgart.de

email : info@pfotenliebe-stuttgart.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Berliner Pfandhausluft ist immer noch die Beste Das Seatowel – nachhaltige Werbetextilien aus Seaqual®-Garn