GfA – Halbjahresrückblick 2025

Die Veranstaltungen der GfA e.V. haben gezeigt, wie wichtig die Verbindung von technologischer Innovation und ethischer Verantwortung ist.

Das erste Halbjahr 2025 war für die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA) eine bemerkenswerte Reise. Mit einer beeindruckenden Reihe von Veranstaltungen, renommierten Referenten und wegweisenden Themen hat die GfA ihre Position als Impulsgeber für innovative Arbeitsmethoden, digitale Transformation und ethische Führung bekräftigt. Hier präsentieren wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die herausragenden Veranstaltungen, Referenten und wichtigsten Erkenntnisse, die die ersten sechs Monate geprägt haben.

Keycloak & IT-Sicherheit: Robert Bauers spannende Einblicke

Das Jahr startete mit einem Paukenschlag: Robert Bauer (Intension) , ein renommierter IT-Experte, begeisterte das Publikum mit seinem Vortrag über Keycloak, eine robuste Identitäts- und Zugriffsmanagementlösung. Die Teilnehmer waren besonders von Bauers praktischen Erkenntnissen und seiner Vision, wie Unternehmen ihre IT-Sicherheit durch Open-Source-Lösungen verbessern können, begeistert. Die spannenden Diskussionen reichten von Single-Sign-On-Systemen bis hin zu Datenschutz und Compliance und bildeten einen spannenden Auftakt für die diesjährigen Veranstaltungen.

Innovation in der Talentgewinnung: Gamification als Schlüssel zur Generation Z

Im Februar stand die Gewinnung junger Talente im Mittelpunkt, insbesondere die Veranstaltung „Innovation in der Talentgewinnung“. Simon Uceda von Simo Games zeigte, wie Gamification die Generation Z effektiv in den Rekrutierungsprozess einbinden kann. Durch die Kombination spielerischer Elemente mit modernen Kommunikationskanälen erhielten die Teilnehmer wertvolle Strategien, um sich kreativ im wettbewerbsintensiven Talentmarkt zurechtzufinden.

STELLA – Inspirierende Führungsstärke

Ein herausragender Workshop mit dem Titel „STELLA – Der Weg zu inspirierender Führung“ unter der Leitung von Andre Hölscher von Stella Coaching stellte einen ganzheitlichen Ansatz für moderne Führungskräfte vor. Der Workshop betonte Selbstreflexion, Empathie und nachhaltige Motivation. Hölscher vermittelte den Teilnehmern praktische Tools, um ihre Teams nicht nur zu führen, sondern auch zu inspirieren. Das Feedback war durchweg positiv, und viele Teilnehmer gewannen transformative Erkenntnisse, die ihren Führungsansatz veränderten.

Ein Meilenstein der Erkenntnis: Digitale Ethik, KI und immaterielle Vermögenswerte

Am 20. Mai 2025 befasste sich ein tiefgründiges Webinar unter der Leitung von Otto Obert, Gründer der Main Digithalethiker GmbH, und Moderator Klaus Lichtenauer eingehend mit den Schnittstellen von digitaler Ethik, künstlicher Intelligenz und immateriellen Vermögenswerten. Die Diskussion konzentrierte sich darauf, ethische und moralische Prinzipien in die Entwicklung und Anwendung des Europäischen Gesetzes über künstliche Intelligenz (AIA) zu integrieren. Otto Obert erklärte deutlich, was das Europäische Gesetz über künstliche Intelligenz (AIA) bedeutet, und betonte die Wichtigkeit von Ethik in der Technologieentwicklung anhand praktischer Beispiele, wie den Vorfällen mit der Boeing 737 MAX8. Diese Veranstaltung wurde als Meilenstein der Erkenntnis gefeiert und löste tiefgründige und bedeutsame Diskussionen aus.

Revolutionierung der Unternehmenssicherheit: Passkeys als Game Changer

Im Juni stand die Unternehmenssicherheit im Mittelpunkt der Veranstaltung „Revolutionierung der Unternehmenssicherheit“, die spannende Einblicke in die Welt der Passkeys bot. Sebastiah Ike von Bare ID erläuterte, wie Passkeys herkömmliche Passwörter ersetzen und so die Sicherheitsmaßnahmen in Unternehmen verbessern. Die Diskussion betonte die Vorteile der biometrischen Authentifizierung und die Herausforderungen der plattformübergreifenden Implementierung. Die Teilnehmer erhielten praktische Tipps zum Schutz vor heutigen digitalen Schwachstellen.

Künstliche Intelligenz im Handwerk: Chancen und Herausforderungen

Die GfA untersuchte außerdem die Auswirkungen von KI auf das Handwerk. Sebastian Nießen von Topfloor veranschaulichte, wie innovative KI-Lösungen traditionelle Handwerksbetriebe revolutionieren können – von der Automatisierung administrativer Aufgaben bis hin zur Verbesserung des Kundenservice und der Produktionseffizienz. Auch die ethischen Aspekte und die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen KI-Einsatzes wurden hervorgehoben und die spannende Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine im Handwerk hervorgehoben.

Digitale Schwachstellen: Schwachstellen identifizieren und beheben

Das halbjahr endete mit einer spannenden Sitzung zum Thema „Digitale Schwachstellen“ in modernen Unternehmen. Ermin Abazi von Quantum Phone beleuchtete aktuelle Bedrohungsszenarien, identifizierte typische Schwachstellen in IT-Infrastrukturen und bot konkrete Strategien zur Risikominimierung an. Die Teilnehmer profitierten von praxisnahen Fallstudien, die ihr Verständnis von Cybersicherheit vertieften.

Fazit: Sechs Monate Innovation, Inspiration und Verantwortung

Die Veranstaltungen der GfA e.V. im ersten Halbjahr 2025 haben eindrucksvoll verdeutlicht, wie wichtig es ist, technologische Innovation mit ethischer Verantwortung und methodischer Expertise zu verknüpfen. Dank des Engagements und der Leidenschaft unserer Referenten und Moderatoren Klaus Lichtenauer und Dr. Dr. Brigitte E.S. Jansen konnten die Teilnehmer nicht nur ihr Wissen erweitern, sondern auch neue Perspektiven für ihre Praxis gewinnen. Die GfA ist weiterhin ein Vorbild für alle, die die Zukunft von Arbeitsmethoden, Digitalisierung und Führung gestalten möchten. Wir freuen uns auf ein ebenso spannendes zweites Halbjahr!

Alle unsere Veranstaltungen finden Sie wie immer auf unserer Website: https://gfaev.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA)

Frau Brigitte Jansen

Balger Hauptstraße 31

76532 Baden-Baden

Deutschland

fon ..: +4915738488881

web ..: https://gfaev.de

email : bj@gfaev.de

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA): Seit 1954 sind wir die Anlaufstelle für alle, die ihr Berufs- und Privatleben aktiv gestalten wollen. Wir glauben daran, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entfaltung der Schlüssel zu einem erfüllten Dasein sind.

Unsere Veranstaltungen und Veröffentlichungen sind dein Werkzeugkasten für Erfolg und Zufriedenheit. Das Besondere an der GfA? Unsere unglaublich vielfältige Community! Hier teilen Mitglieder ihr gesammeltes Know-how und entwickeln gemeinsam frische, fundierte Lösungen – von Social Media bis zum Sprachassistenten, von YouTube-Videos bis zum klassischen Austausch. Wir sind immer up-to-date und integrieren die neuesten digitalen Trends in unser Angebot.

Egal, ob du deine Karriere pushen oder dein Privatleben optimieren möchtest – bei uns findest du die Unterstützung und Inspiration, die du brauchst. Mach mit und profitiere von einem Netzwerk, das dich weiterbringt!

Pressekontakt:

Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA)

Frau Dr. Dr. Brigitte Jansen

Balger Hauptstraße 31

76532 Baden-Baden

fon ..: +4915738488881

email : bj@gfaev.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silvercorp Metals: Strategische Expansion von China nach Südamerika soll Umsatz verdoppeln 142 Tage bis Weihnachten – Online-Adventskalender für die Homepage erstellen