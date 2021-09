GGX Gold Corp beauftragt 360 Aviation mit Bereitstellung von IR-Dienstleistungen

Historisches Bergbaugebiet Greenwood (BC)

Vancouver, British Columbia – 24. September2021 – GGX Gold Corp. (TSX-V: GGX), (OTCQB: GGXXF), (FWB: 3SR2) (das Unternehmen oder GGX) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma 360 Aviation Services Inc. mit der Bereitstellung von Investor Relations-Dienstleistungen beauftragt hat.

360 Aviation Service Inc., ein in BC eingetragenes Unternehmen, ist eine etablierte Kapitalmarktberatungsfirma, das kanadische Small-Cap-Unternehmen in verschiedenen nordamerikanischen Märkten betreut.

360 wird Marketing-, Investor Relations- und Kapitalmarktkommunikationsleistungen bereitstellen. Die Firma wird im Namen von GGX Gold Corp. Treffen mit Investoren arrangieren und an diesen teilnehmen, einen ständigen Kontakt mit der professionellen Investorengemeinschaft aufrechterhalten und die Beziehungen innerhalb dieser Gruppe ausbauen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs Monaten und GGX wird eine monatliche Gebühr von 4.500 CAD zahlen. Die IR-Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Barry Brown, Chief Executive Officer von GGX Gold, erklärt: Wir bemühen uns nach wie vor darum, den Wert unseres Konzessionsgebiets Gold Drop zu erschließen. Eine mögliche Massenprobe aus dem Erzgang C.O.D. wird unserem Team wertvolle Informationen für die Weiterentwicklung des Projekts liefern.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seinen Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Beratern und IR-Vertretern insgesamt 975.000 Aktienoptionen zum Ausübungspreis von je 0,16 CAD gewährt hat. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit als Board-Mitglied, leitender Angestellter, Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens annulliert. Die an die IR-Vertreter begebenen Optionen werden alle drei Monate über einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum freigegeben. Die Aktienoptionen sind nicht übertragbar und sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Zeitpunkt der Gewährung gebunden. Sie stehen außerdem unter dem Vorbehalt einer etwaigen behördlichen Genehmigung.

Für das Board of Directors

Barry Brown, CEO

604-488-3900

Office@GGXgold.com

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61647/GGX240921_DE_PRCOM.001.png

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen über den Erwerb bestimmter Mineralkonzessionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind dementsprechend inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keinerlei Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Ansichten, Annahmen, Schätzungen und Vorhersagen über das Geschäft, die Branche und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Dazu zählen, dass der aktuelle Preis von Mineralien, auf die das Unternehmen abzielt, und die aktuelle Nachfrage nach diesen anhalten oder sich verbessern wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erforderlichen Explorationslizenzen und andere Genehmigungen einzuholen; dass sich die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage nicht wesentlich ändert; dass Finanzierungen gegebenenfalls zu angemessenen Bedingungen verfügbar sind; dass das Unternehmen keine wesentlichen Unfälle erleidet; und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, weitere Beteiligungen an Mineralprojekten zu identifizieren und zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu erwerben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sind Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen, die schwer vorhersehbar sind. Die Anleger werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Dazu gehören, dass die Ressourcenexploration und -erschließung ein spekulatives Geschäft ist; dass die Umweltgesetze und -vorschriften strenger werden; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, gegebenenfalls weitere Mittel zu beschaffen; Wechselkursschwankungen; schwankende Rohstoffpreise; Betriebsstörungen und -risiken; Wettbewerb; mögliche Unfähigkeit, geeignete Akquisitionsmöglichkeiten zu finden und/oder diese abzuschließen; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind. Diese und andere Risiken können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse sehr unterschiedlich ausfallen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen, die vollständig durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt sind, verlassen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es keine Verpflichtung hat, etwaige Änderungen solcher freiwilligen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GGX Gold Corp

Barry Brown

888 – 888 Dunsmuir Street

V6C 3K4 Vancouver, BC

Kanada

email : office@ggxgold.com

Pressekontakt:

GGX Gold Corp

Barry Brown

888 – 888 Dunsmuir Street

V6C 3K4 Vancouver, BC

email : office@ggxgold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold – Der Inbegriff von Wert schlechthin Technologiemetalle, Seltene Erden und Co: Das macht sie zu „kritischen Rohstoffen“