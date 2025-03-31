Giant Mining Corp. beauftragt UAS Inc. mit der Durchführung einer unterirdischen LiDAR-Vermessung bei Majuba Hill (Nevada)

VANCOUVER, BC – 27. März 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Unmanned Aerial Services Inc. (UAS Inc.) mit der Durchführung einer hochauflösenden unterirdischen LiDAR-Vermessung auf seinem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill (Majuba Hill) im Pershing County (Nevada) beauftragt hat.

Die LiDAR-Vermessung wird vom US-Team von UAS Inc., das seinen Betriebssitz im US-Bundesstaat Montana hat, durchgeführt; es wird derzeit angenommen, dass die Feldarbeiten in den ersten zwei Wochen im April 2026 abgeschlossen werden.

Dieses Programm ist ein wichtiger Bestandteil der laufenden technischen Bemühungen des Unternehmens bei Majuba Hill und ist darauf ausgelegt, das geologische Modell, die strukturellen Auswertungen und die Ermittlung von Bohrzielen im Vorfeld des zuvor angekündigten bis zu 10.000 Fuß umfassenden Kernbohrprogramms des Unternehmens zu verbessern.

David Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp., sagt dazu: Die Beauftragung von UAS Inc. mit der Durchführung einer unterirdischen LiDAR-Vermessung soll die laufende Bewertung des Projekts Majuba Hill unterstützen. Mit der Digitalisierung der zugänglichen historischen unterirdischen Abbaustätten, einschließlich von Bereichen, die von vorherigen Betreibern erkundet wurden, werden voraussichtlich weitere raumbezogene Daten bereitgestellt, die Einfluss auf die geologische Interpretation und die Explorationsplanung nehmen werden. Die Ergebnisse der Vermessung werden mit den bestehenden Datensätzen zusammengeführt, um die genauere Eingrenzung der Ziele für das geplante Bohrprogramm des Unternehmens zu unterstützen. Hierzu zählen auch Gebiete unterhalb der historischen Abbaustätten, die weiterhin genauer bewertet werden müssen.

Über UAS Inc.

Unmanned Aerial Services Inc. (UAS Inc.) ist ein kanadischer Anbieter von fortschrittlichen georäumlichen Datenerfassungs- und Ferninspektionsdienstleistungen, der auf unterirdische Bergbauumgebungen spezialisiert ist. UAS Inc. hat seinen Sitz in Sudbury, Ontario und setzt Drohnen-, LiDAR- und Robotertechnologien ein, um Kartierungen, Vermessungen und Inspektionen in begrenzten Gebieten, Gefahrenbereichen und Gegenden ohne GPS-Empfang durchzuführen. Das Serviceangebot des Unternehmens umfasst unterirdische Minenkartierungen, das Scannen von Aufbrüchen und Strossen, die Überwachung von Bodensenkungen und Infrastrukturinspektionen, was von Datenverarbeitungs- und Beratungskompetenzen ergänzt wird. UAS Inc. stellt auch Ausrüstungen, Schulungen und technische Unterstützung für Bergbau- und Gewerbekunden bereit, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Sicherheit und der Datenqualität in komplexen Betriebsumgebungen liegt.

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Abbildung 1: Unterirdische Karte der historischen Kupfer-Silber-Gold-Mine Majuba Hill

Überblick über das unterirdische LiDAR-Programm

Schwerpunkt der geplanten LiDAR-Vermessung ist die eingehende 3D-Kartierung der zugänglichen Abbaustätten, einschließlich:

– Rund 3.000 Fuß an Strecken im Middle Adit (mittlerer Stollen)

– Rund 169 Fuß an erschlossenen Bereichen im Upper Adit (oberer Stollen)

– Ein Netz historischer Strossen, einschließlich einer primären Strosse, die für das Scannen zugänglich ist

– Mehrere Stollen, die eine Höhe von typischerweise 6 bis 8 Fuß aufweisen

– Enge Strossenöffnungen von im Schnitt 30 bis 40 Zoll Breite

– Mehrere historische Aufbrüche und Zwischenschächte, wobei die zugänglichen Aufbrüche eine Höhe von generell weniger als 50 Fuß aufweisen

Das Unternehmen merkt an, dass bestimmte historische unterirdische Einrichtungen, einschließlich tieferer Zwischenschächte, derzeit nicht zugänglich zu sein scheinen.

Das LiDAR-Programm soll eine hochauflösende digitale Zwillingskarte der historischen Abbaustätten liefern, um folgende Arbeiten zu unterstützen:

– die strukturelle Interpretation mineralisierter Zonen

– die Bestimmung der Ausrichtungen und Kontrollen des historischen Bergbaus

– die Korrelation mit Daten zur oberirdischen Geologie und Bohrungen

– die verbesserte Ermittlung von Zielen unterhalb und neben den historischen Abbaustätten

Das Unternehmen bewertet auch die Möglichkeit von zukünftigen photogrammetrischen Vermessungen zur Ergänzung des LiDAR-Datensatzes.

Die Leistungsfähigkeit der geplanten unterirdischen LiDAR-Vermessung hängt von der Zugänglichkeit und dem Zustand der historischen Abbaustätten ab. Bestimmte Bereiche der Mine wie tiefere Zwischenschächte und mögliche instabile und versperrte Zonen sind möglicherweise nicht zugänglich und können daher nicht im Rahmen der Vermessung erfasst werden. Infolgedessen stellen die resultierenden 3D-Modelle die unterirdischen erschlossenen Bereiche möglicherweise nicht in ihrer Gesamtheit dar. Darüber hinaus ist die Auswertung der Vermessung, obwohl die LiDAR-Technologie hochauflösende raumbezogene Daten liefert, Einschränkungen vorbehalten, unter anderem möglichen Datenlücken, Sichtlinienbeschränkungen und dem Bedarf an geologischen Interpretationen. LiDAR-Daten liefern keine direkten Messungen zur Mineralisierung und müssen mit Informationen zu Geologie, Geochemie und Bohrungen zusammengeführt werden, um die Ermittlung von Explorationszielen zu unterstützen. Dementsprechend sind die aus der LiDAR-Vermessung abgeleiteten Interpretationen mit Unsicherheiten behaftet und lassen möglicherweise keine genaue Vorhersage der Lage, der Ausmaße und der Kontinuität der Mineralisierung zu.

Zusammenführung mit Daten aus den historischen Abbaustätten und den Bohrungen von Freeport

Majuba Hill ist Standort weitläufiger historischer unterirdischer erschlossener Bereiche und ehemals produzierender Zonen von vorherigen Betreibern wie auch der Freeport Sulphur Company, die in den 1940er-Jahren unter- und oberirdische Bohrprogramme absolvierte.

Die bevorstehende LiDAR-Vermessung wird voraussichtlich einen entscheidenden räumlichen Zusammenhang für diese historischen Abbaustätten liefern, einschließlich Gebiete unterhalb der unterirdisch erschlossenen Zonen, in denen nur in eingeschränktem Maße moderne Bohrungen absolviert wurden.

Dieser Datensatz wird die Anvisierung von tieferen mineralisierten Zonen direkt unterstützen, unter anderem durch geplante Bohrlöcher, die der Erprobung von Bereichen unterhalb der historischen Abbaustätten dienen, welche weiterhin noch nicht ausreichend mithilfe moderner Explorationstechniken erkundet wurden.

Unterstützung des Bohrprogramms 2026

Das unterirdische LiDAR-Programm wird parallel zur umfassenderen Explorationsstrategie des Unternehmens für 2026 umgesetzt, die Folgendes vorsieht:

– ein Diamantbohrprogramm über bis zu 10.000 Fuß.

– Anvisierung einer in Brekzien lagernden und intrusionsbedingten Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung.

– Zusammenführung der historischen Daten, der oberirdischen Exploration und Ermittlung geologischer Ziele mithilfe von KI. Die von KI unterstützte Ermittlung von Zielen wird als ergänzendes Verfahren eingesetzt, ersetzt jedoch nicht die geologische Interpretation.

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Abbildung 2: Bohranlage von Big Sky vor Ort während der Bohrkampagne 2025; Big Sky wurde erneut für 2026 beauftragt

Wie zuvor angekündigt, umfasst das Bohrprogramm Tiefbohrlöcher, die folgendes erproben sollen:

– neu identifizierte Brekzienziele

– Erweiterungen der Mineralisierung in der Tiefe

– Zonen unterhalb der historischen Abbaustätten

Die Zusammenführung der von der LiDAR-Vermessung abgeleiteten 3D-Modelle und die bestehenden geologischen und geophysikalischen Datensätze werden die Bohrstandorte genauer eingrenzen und die Genauigkeit der Zielermittlung verbessern.

Für Majuba Hill wurde bislang keine Mineralressourcenschätzung durchgeführt und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die historischen Bohrergebnisse, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden bereits zuvor vom Unternehmen im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects veröffentlicht. Die entsprechenden Analysen für die historischen Bohrprogramme erfolgten durch ALS USA Inc. (ALS), einem gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor in Elko (Nevada). Die branchenüblichen Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) für diese historischen Programme umfassten die Hinzugabe von zertifizierten Referenzmaterialien sowie Leer- und Doppelproben in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom. Der qualifizierte Sachverständige hat die verfügbaren Informationen zu diesen historischen Programmen geprüft; das Unternehmen hat jedoch nicht alle Aspekte der historischen QA/QC-Daten unabhängig verifiziert und die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Informationen Beschränkungen vorbehalten sein könnten. Die oben beschriebenen QA/QC-Verfahren beziehen sich auf die historischen Bohrprogramme und nicht die aktuellen Explorationsaktivitäten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des

Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg

südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es ist über

gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann

23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Personal, Straßen, Strom und Wasser sind die

grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und Majuba Hill profitiert bereits von einer

starken Grundlage in all diesen Bereichen. Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche

Vorteile und ermöglicht im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche

Einsparungen.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1 Millionen

USD unter Anwendung aktueller

Kosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen für einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper

auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist,

es sind jedoch weitere Bohrungen erforderlich, um die Ausmaße und den Erzgehalt der

Mineralisierung zu

bestimmen.

Erweiterungs-möglichkeiten:Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastrukturanlagen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Mit einem gestärkten technischen Rahmen, einer unterstützenden Gerichtsbarkeit und einem finanzierten Explorationsprogramm konzentriert sich Giant Mining darauf, Majuba Hill durch systematische Bohrungen und technische Bewertungen voranzubringen. Das Unternehmen bleibt weiterhin einer verantwortungsvollen Exploration, technischer Transparenz und der Schaffung langfristiger Shareholder Value durch eine auf Entdeckungen ausgerichtete Exploration verpflichtet.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Im Namen des Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Giant Mining Corp.

Joel Warawa

1500-1055 W Georgia St, PO Box 11117

V6E 4N7 Vancouver, BC

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email : info@giantminingcorp.com

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