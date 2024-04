Giant Mining Corp. beginnt mit Planungen für die Weiterentwicklung der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Vancouver, BC – 8. April 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: JUBAD | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Vorbereitungen für den Beginn der Arbeiten zur Erschließung der Kupfermineralisierung in der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill (das Nevada-Projekt), einem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Pershing County, Nevada angelaufen sind.

Das Nevada-Projekt umfasst historische Untertageminen, die 2,8 Millionen Pfund Kupfer produziert haben. In dem NI 43-101-konformen Bericht Technischer Bericht für das Kupferprojekt Majuba Hill, Pershing County, Nevada, USA beschrieb Jeffrey M. Bickel, C.P.G. [Certified Professional Geologist] die Kupfermineralisierung und entwickelte ein 3D-Blockmodell, das 50 bis 100 Millionen Tonnen Kupfermineralisierung mit einem Gehalt von 0,15 bis 0,30 % Cu und das Potenzial für eine höhergradige Zone mit 10 bis 20 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,40 bis 0,80 % Cu aufweist. Daraus ergibt sich ein anfängliches und erheblich erweiterbares Potenzial von 660 Millionen Pfund Kupfer. Der Kupferpreis erreichte am 8. April 2024 ein 14-Monats-Hoch von 4,27 USD pro Pfund. Online gefunden: www.marketindex.com.au/copper

Tabelle 1

Modell (1) Tonnagenspanne Spanne Kupfergehalt Kupferspanne

Tonnen (%) (Pfund)

(Bickel, 2023) (Bickel, 2023) berechnet

Explorationsziel – gesamt 50.000.000 bis 100.000.000 0,15 % bis 0,30 % 165.000.000 bis

660.000.000

Explorationsziel – hochgradiger 10.000.000 bis 20.000.000 0,40 % bis 0,80 % 88.185.000 bis

Bereich 352.739.000

(1) Die Tonnage- und Erzgehaltsspannen des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und können sich nach Abschluss der geplanten

Explorationsaktivitäten noch

ändern.

Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich, eine bevorstehende nicht vermittelte Privatplatzierung bekannt zu geben, die bis zu 3.000.000 CAD (die Platzierung) einbringen soll. Im Rahmen dieser Platzierung beabsichtigt das Unternehmen, bis zu 15.000.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,20 CAD pro Einheit anzubieten. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (Aktie) des Aktienkapitals des Unternehmens sowie einem (1) übertragbaren Aktienkaufwarrant (Warrant). Jeder Warrant gewährt dem Inhaber das Recht, eine (1) zusätzliche Aktie zu einem Preis von 0,25 CAD pro Aktie innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem Ausgabedatum zu erwerben.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für weitere Explorationsaktivitäten auf dem Nevada-Projekt des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange (die CSE) können Vermittlungsgebühren anfallen. Alle Wertpapiere, die im Rahmen dieser Platzierung ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

David Greenway, CEO von Giant Mining Corp., äußerte sich begeistert über die Aussichten des Unternehmens: Angesichts des jüngsten Höchststandes der Kupferpreise von 4,27 $ pro Pfund, dem höchsten Stand seit Januar 2023, unserer angekündigten Finanzierung und unserer Vorbereitungen zur Fortsetzung der Arbeiten bei Majuba Hill ist dies ein optimaler Zeitpunkt für Explorationen. Dieses Projekt, das eine bedeutende historische Kupferproduktion und vielversprechende neue Funde aufweist, positioniert uns gut für ein transformatives Jahr 2024.

Exploration

Auf der Grundlage der jüngsten und historischen Bohrungen, der Geochemie und der Geophysik zeichnet sich ein Explorationskorridor als primäre Schwerpunktzone ab. Kernbohrungen haben eine mächtige Oxidzone durchteuft, die an der Oberfläche zu Tage tritt und sich bis in eine Tiefe von 550 Metern (1.804 Fuß) erstreckt. Die Kupferanreicherung zeigt sich in tieferen Zonen mit gediegenem Kupfer, die unter den darüber liegenden Kupferoxiden durchschnitten werden.

Das Unternehmen bereitet sich auf ein wichtiges Explorationsjahr 2024 vor, in dem die Bohrungen zur Erkundung der Tiefe und Breite der Kupfermineralisierung erheblich ausgeweitet werden sollen, was das Potenzial und die zukünftige Erschließung des Projekts Nevada bestimmen könnte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74177/GiantMining_080424_DEPRcom.001.png

MHB-9: 980 Fuß (298,6 Meter), gediegenes Kupfer

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74177/GiantMining_080424_DEPRcom.002.png

MHB-2: 111,5 bis 120,5 Fuß (34,0 bis 36,7 Meter)

Explorationsprogramm 2024

Das Unternehmen verwendet die Mittel aus der Platzierung, um sein Explorations- und Erschließungsprogramm voranzutreiben, wie in den jüngsten Empfehlungen des NI 43-101-konformen Berichts dargelegt. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, 16 Bohrungen mit Umkehrspülung (RC-Bohrungen) und zwei oberflächennahe metallurgische Kernbohrungen durchzuführen, um das Mineralienpotenzial zu evaluieren und zukünftige Gewinnungsmethoden zu optimieren. Darüber hinaus wird Giant Mining eine metallurgische Studie in Auftrag geben, um unser Verständnis der Mineralisierung und der Verarbeitungseffizienz zu verbessern. Darüber hinaus soll die Tiefe unserer Explorationsarbeiten durch die Bohrung von zwei tiefen Kernlöchern, die jeweils 3.500 Fuß erreichen, erweitert werden. Diese strategische Investition in Tiefkernbohrungen wird dazu beitragen, die vertikale Ausdehnung der Mineralisierung genau zu bestimmen und unsere Bemühungen zur Ressourcenbewertung wesentlich zu unterstützen.

Das Unternehmen möchte auch bekannt geben, dass Herr Yari Nieken von seiner Rolle als Direktor des Unternehmens zurückgetreten ist. Wir sind sehr dankbar für die unschätzbaren Beiträge, die Yari während seiner Amtszeit im Board geleistet hat. Wir danken ihm aufrichtig für seine engagierte Arbeit und wünschen ihm für seine zukünftigen Unternehmungen den größtmöglichen Erfolg.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem beratenden Geologen überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Joel Warawa

VP of Corporate Communications

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (855) 475-0745

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Giant Mining Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Giant Mining Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Gian Mining Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

