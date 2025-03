Giant Mining Corp. begrüßt die US-Präsidialverordnung zur Steigerung der inländischen Produktion von Mineralen einschließlich Kupfer

VANCOUVER, BC – 25. März 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen – einschließlich aller Stakeholder seines Vorzeigeprojekts, des Porphyr-Kupfer-Projekts Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada – die Präsidialverordnung von US-Präsident Donald Trump vom 20. März 2025 mit dem Titel Immediate Measures to Increase American Mineral Production begrüßt. Ziel der Verordnung ist es, die Produktion kritischer Minerale im Inland, einschließlich Kupfer und Gold, zu steigern und die nationale Sicherheitsagenda des Landes zu fördern.

Die Präsidialverordnung wurde im öffentlichen Register publiziert und ihr vollständiger Text kann unter folgendem Link abgerufen werden: www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/immediate-measures-to-increase-american-mineral-production/.

Die Präsidialverordnung beruft sich auf den Defense Production Act im Rahmen einer umfassenden Anstrengung der US-Regierung, die heimische Mineralproduktion aus Gründen der nationalen Sicherheit auszuweiten. In Bezug auf Projektgenehmigungen heißt es in der Verordnung, dass vorrangige Projekte ermittelt werden sollen, die sofort genehmigt oder für die sofort Genehmigungen erteilt werden können, und alle notwendigen oder geeigneten Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die entsprechenden Genehmigungen zu beschleunigen und zu erteilen. Darüber hinaus enthält die Verordnung Bestimmungen zur Beschleunigung des Zugangs zu privaten und öffentlichen Mitteln für inländische Projekte und sieht auch die Einrichtung eines zweckgebundenen Mineral- und Mineralproduktionsfonds für inländische Investitionen im Rahmen der Development Finance Corporation (DFC) vor.

Wir möchten dem US-Präsidenten unsere Anerkennung dafür aussprechen, dass er entschieden vorgeht, um der kritischen Notwendigkeit eines Ausbaus der inländischen Mineralproduktion Rechnung zu tragen. Dies ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Sicherheit der nationalen Lieferkette. Diese Präsidialverordnung ist ein bedeutender Meilenstein für die Wiederbelebung des heimischen Bergbausektors, da sie darauf ausgerichtet ist, das Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und wichtige finanzielle Unterstützung für qualifizierte Projekte bereitzustellen, so David Greenway, CEO von Giant Mining. Als ein auf die USA fokussiertes Unternehmen, das ein Kupfer-Silber-Gold-Projekt in einer der wichtigsten Rechtsprechungen des Landes für den Bergbau entwickelt, stimmen uns die Möglichkeiten, die diese Verordnung für die Zukunft der inländischen Kupferproduktion bietet, ebenso wie die positiven Auswirkungen, die sie auf das Projekt Majuba Hill haben könnte, sehr zuversichtlich.

Diese jüngste Präsidialverordnung ergänzt die am 25. Februar 2025 von Präsident Donald Trump unterzeichnete Präsidialverordnung mit dem Titel Addressing the Threat to National Security from Imports of Copper. Darin wird das Handelsministerium unter der Leitung von Minister Howard Lutnick angewiesen, das Erheben von Zöllen auf Kupferimporte aufgrund von Bedenken im Hinblick auf die nationale Sicherheit zu erwägen. Die USA importieren derzeit etwa 45 % ihres Kupferbedarfs von wichtigen Lieferanten wie Kanada, Mexiko, Chile und Peru. Trotz der inländischen Reserven im Boden hinken die USA bei den Verhüttungs- und Raffineriekapazitäten hinterher, wobei über 50 % der weltweiten Verhüttungskapazitäten von einem einzigen ausländischen Hersteller kontrolliert werden. Hier können Sie die Präsidialverordnung vom 25. Februar 2025 lesen.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78986/GiantMining_250325_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Das Bohrprogramm 2025 wird in Kürze eingeleitet, die Ausrüstung ist bereits am Standort eingetroffen.

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Rechtsprechung für den Bergbau, die im Annual Survey of Mining

Companies 2022 des Fraser Institute auf Platz 1 geführt

wurde.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich

von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Zufahrt besteht über 23

Meilen an gut ausgebauten Landstraßen ab der Ausfahrt Imlay (Nevada) von der U.S. Interstate 80.

Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der

Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für

den Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen

ermöglicht.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen Bohrungen über bislang 83.930 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 10,4 Millionen US$ an

Erschließungskosten. Die Aufnahme der Bohrungen 2025 steht kurz bevor; die Ausrüstung ist bereits

am Standort

eingetroffen.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf,

der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten

aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes Erweiterungspotenzial

hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.giantminingcorp.com

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78986/GiantMining_250325_DEPRcom.002.png

LIKEN UND FOLGEN

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADEN

Hier klicken

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78986/GiantMining_250325_DEPRcom.003.png

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Giant Mining Corp.

Joel Warawa

1500-1055 W Georgia St, PO Box 11117

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : info@giantminingcorp.com

Pressekontakt:

Giant Mining Corp.

Joel Warawa

1500-1055 W Georgia St, PO Box 11117

V6E 4N7 Vancouver, BC

email : info@giantminingcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Einwegkunststofffondsgesetz – Gefahr für Mittelständler und Verbraucher MIND GAMES FRAGRANCE: Meisterhafte Duftkerzen im Schachbrett-Design