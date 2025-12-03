Giant Mining Corp. treibt die metallurgischen Testarbeiten im Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada voran, während die Metallpreise Rekordwerte erreichen

VANCOUVER, BC – 3. Dezember 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es plant, zusätzliche metallurgische Testarbeiten durchzuführen, um die metallurgischen Untersuchungen, die bisher im Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Pershing County, Nevada, durchgeführt wurden, zu aktualisieren und auszudehnen.

Durch die zusätzlichen metallurgischen Arbeiten wird sich das Verständnis des Unternehmens für die Kupfer-, Silber- und Goldgewinnung in Oxid-, Übergangs- und Sulfidzonen innerhalb des Porphyrsystems von Majuba Hill verfeinern.

Unterstützung durch hochgradige historische Kupfer- und Silber-Bohrergebnisse

In Majuba Hill wurde in historischen Bohrungen, unter anderem in Bohrloch MHB-30, eine starke, hochgradige Kupfer- und Silbermineralisierung nachgewiesen: 74,0 Fuß mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag innerhalb von 218 Fuß mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,35 % Cu und 73,4 g/t Ag. Diese hochgradigen Abschnitte unterstreichen die Stärke des Systems und bekräftigen die Bedeutung von Silber. Momentan arbeitet RESPEC Company LLC an der Verfeinerung des geologischen Modells und der Einbeziehung der Silber-Untersuchungsergebnisse, um die Abgrenzung des Kupfer-Silber-Gold-Systems in Majuba voranzubringen.

David Greenway, President und CEO von Giant Mining erklärte: Da Kupfer, Silber und Gold in letzter Zeit historische Höchststände erreicht haben und Analysten davon ausgehen, dass die Preise weiter steigen werden, bietet Majuba Hill ein ausgezeichnetes Potenzial als großflächiges Kupfer-Silber-Projekt mit bedeutenden Gold-Credits. Die historischen Arbeiten zeigen, dass bei Kupfer ein Gewinnungsgrad von bis zu 80 % und bei Silber von bis zu 75 % erzielt werden kann; bei Gold sind moderne Gewinnungsmethoden erforderlich, die wir evaluieren wollen. Die Aktualisierung dieser Arbeiten ist der logische nächste Schritt im Rahmen der Weiterentwicklung des Projekts Majuba Hill. Angesichts der überzeugenden historischen Bohrergebnisse und der ermutigenden metallurgischen Ergebnisse der Frühphase halten wir weitere technische Arbeiten für gerechtfertigt, um das sich abzeichnende Multimetallpotenzial des Porphyrsystems Majuba Hill genauer zu bewerten.

2025-12-03_BFG__de_Prcom.001

Abbildung 1: Historischer Bohrkern aus Bohrloch MHB-30 (Foto nur zu Illustrationszwecken). Das Unternehmen hat die historischen Kernprobenwerte oder Bohrprotokolle nicht überprüft.

Alle drei der zentralen Rohstoffe des Projekts Majuba Hill – Kupfer, Silber und Gold – haben vor kurzem historische Höchststände erreicht, was die Stärke des Marktumfelds rund um das Projekt unterstreicht. Laut TradingEconomics.com:

– Kupfer erreichte im Juli 2025 ein Allzeithoch von 5,94 USD/Pfund und wird derzeit bei ca. 5,21 USD/Pfund gehandelt. Kupfer – Kurschart – Historische Daten – Nachrichten

– Silber erreichte im Dezember 2025 ein Allzeithoch von 58,85 USD pro Unze und wird derzeit bei ca. 57,65 USD pro Unze gehandelt. Silber – Kurschart – Historische Daten – Nachrichten

– Gold erreichte im Oktober 2025 ein Allzeithoch von 4.381,58 USD pro Unze und wird derzeit bei ca. 4.216 USD pro Unze gehandelt. Gold – Kurschart – Historische Daten – Nachrichten

Die Angabe der Rohstoffpreise dient lediglich als Kontext und bedeutet nicht, dass die wirtschaftliche Realisierbarkeit des Projekts nachgewiesen ist.

Ziele des geplanten metallurgischen Programms

Das Metallurgieprogramm des Unternehmens verfolgt folgende Ziele:

– Bewertung von Oxid-, Misch- und Sulfidmineralisierungsbereichen

– Verbesserung des Verständnisses für die Kupfer-, Silber- und Goldgewinnungsprozesse

– Bewertung mehrstufiger Aufbereitungsoptionen (Haufenlaugung und/oder Flotation und/oder Bottichlaugung)

– Bewertung der nachgelagerten Silber- und Goldkreisläufe

– Generierung neuer technischer Daten für die Abgrenzung von Mineralisierungen und für zukünftige wirtschaftliche Studien

Übersicht über die historischen metallurgischen Ergebnisse

Die historischen metallurgischen Testarbeiten und Studien liefern ermutigende Hinweise auf das Verarbeitungspotenzial von Majuba Hill. Die Ergebnisse bestärkten das Unternehmen in seinem Vorhaben, die Mineralisierung mit dem laufenden Explorationsbohrprogramm, das sich auf die Definition einer Ressource konzentriert, voranzutreiben und zu erweitern. Diese historischen Studien sind zwar ermutigend, aber aus einem frühen Stadium. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Durchführung der umfassenden metallurgischen Untersuchungen – dem Schwerpunkt des neu angekündigten Programms.

Studie zum Vergleich von Säure- und Cyanidlaugungstests Technischer Bericht für das Kupferprojekt Majuba Hill, Datum der letzten Änderung: 4. Februar 2025

(2012 – Historische Reverse-Circulation-Bohrproben)

– Es wurden die Gewinnungsgrade an säurelöslichem und cyanidlöslichem Kupfer und Silber in 231 Proben aus niedrig-, mittel- und hochgradigem Material ermittelt.

– Bei Anpassung an die für den Betrieb von Haufenlaugungsanlagen typische Eisen(III)-Bildung erhöhten sich die geschätzten Kupfer-Gewinnungsgrade insgesamt auf:

o ~60 % bei niedriggradigem Material,

o ~70 % bei mittelgradigem Material.

Laugungstest bei Mischprobe durch Laurion Consulting4 (2013)

– Eine einzelne Mischprobe mit einem Gehalt von 0,62 % Cu und 34,6 g/t Ag, die mit Schwefelsäure getestet wurde, ergab:

o ~81,1 % Cu-Extraktion bei 6 Mesh und ~84,6 % Cu-Extraktion bei 200 Mesh über einen 14-tägigen Laugungszyklus.

– Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Oxidmaterial von Majuba Hill für die konventionelle Haufenlaugung geeignet ist, wobei Kupfer mittels SX-EW gewonnen wurde.

Flotationsstudie (Interner Unternehmensbericht für die historischen Kernbohrproben von 2017)

– Vergleichsstudie, bei der die Kupfer- und Silberextraktion durch Flotation und Rührlaugung erfolgte. Durch Versuche im Labormaßstab, bei denen die Kollektorkonzentration und der pH-Wert variiert wurden, wurde erreicht:

o Gewinnungsgrad von 44,5 % bis 74,9 % bei Silber

– Die Ergebnisse wurden mit dem traditionellen Haufenlaugungs-/SX/EW-Prozess verglichen.

Die in dieser Pressemitteilung genannten metallurgischen Test- und Bohrergebnisse werden als historisch betrachtet. Das Unternehmen hat die Daten nicht unabhängig überprüft; sie stammen aus der Zeit vor dem Engagement des Unternehmens in Majuba Hill, und die Arbeiten wurden nicht in Übereinstimmung mit den aktuellen CIM-Definitionsstandards oder modernen QS/QK-Praktiken durchgeführt. Daher sollten die Ergebnisse nicht als verlässlich angesehen werden und dienen dem Unternehmen ausschließlich zur Unterstützung aktueller und zukünftiger Explorations- und metallurgischer Programme.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des

Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg

südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es

ist über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S.

Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Menschen,

Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und

Majuba Hill profitiert bereits von einer starken Grundlage in all diesen Bereichen.

Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche Vorteile und ermöglicht im Vergleich

zu abgelegeneren Projekten erhebliche

Einsparungen.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1

Millionen USD unter Anwendung aktueller

Kosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen für einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-,

Silber- und Goldprojekten

aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

2025-12-03_BFG__de_Prcom.002

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

