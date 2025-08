Giant Mining erweitert seine KI-gestützte Kupferexploration in den USA auf Majuba Hill mit einem von ExploreTech durchgeführten Phase-2-Bohrprogramm

Vancouver, British Columbia – 6. August 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Standortbegehung mit der Firma Exploration Technologies Inc. (ExploreTech) zusammen mit den Beratern und dem technischen Team des Unternehmens bekannt zu geben.

Mit dieser Begehung bekräftigt Giant Mining seine Bemühungen, den Ausbau der heimischen Kupferproduktion im Einklang mit der Industriestrategie America First voranzutreiben. Gestützt auf die erfolgreichen Ergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms 2025, in dem eine hypogene Kupfermineralisierung bestätigt wurde, wird ExploreTech ihr firmeneigenes, KI-gestütztes geophysikalisches Modellierungssystem zum Einsatz bringen, um die Explorationsaktivitäten entsprechend zu optimieren. Giant Mining bestätigt die dauerhafte und nunmehr erweiterte Zusammenarbeit mit der Firma ExploreTech, die das Unternehmen bei der Bohrplanung für das Phase-2-Explorationsprogramm 2025 unterstützen wird.

Die zweite Phase verfolgt ein klares Ziel: die Definition und Abgrenzung des mineralisierten Systems mit Blick auf die Erstellung einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung (MRE). Das erweiterte Programm ist auf bekannte Brekzienformationen und tieferliegende Zonen gerichtet, und mit Hilfe der fortschrittlichen KI-gesteuerten geophysikalischen Modellierung von ExploreTech soll es gelingen, die Lagerstätte zu erweitern und tiefere Einblicke zu gewinnen.

Dies ist mehr als nur ein Bohrprogramm – es ist ein entscheidender Schritt zur Rückverlagerung der Produktion kritischer Rohstoffe ins Inland und zur Rückgewinnung der amerikanischen Führung in der Kupferlieferkette, so David Greenway, CEO von Giant Mining Corp. Die Einbindung der KI-gesteuerten Geo-Intelligenz von ExploreTech wird uns in einer Phase des starken Kupferpreisanstiegs eine raschere Auffindung von Ressourcen bei geringerem Risiko ermöglichen. Eine Investition in Kupferprojekte in den Vereinigten Staaten ist heute nicht nur wichtig, sondern eine strategische Notwendigkeit.

Aktuellen Marktberichten zufolge sind die Kupferpreise seit Jahresbeginn um mehr als 40 % gestiegen, was auf die starke Nachfrage, die Verknappung des weltweiten Angebots und die Ankündigung von US-Zöllen zurückzuführen ist. Anfang dieses Monats erreichte der Kupferpreis einen Höchststand von 5,72 US$ pro Pfund. Damit gewinnen amerikanische Kupferprojekte aus strategischer Sicht zunehmend an Bedeutung (Online-Quelle vom 17. Juli 2025: InvestingNews).

Diese Initiative steht im Einklang mit dem Biden-Trump-Konsens zur Revitalisierung heimischer Lieferketten, insbesondere bei kritischen Metallen wie Kupfer. Giant Mining Corp. ist davon überzeugt, dass die Verlagerung der Kupferproduktion ins Inland für die Sicherung der Energiewende, der Technologieführerschaft und der nationalen Sicherheit Amerikas von essenzieller Bedeutung ist.

Highlights:

– ExploreTech wird neuerlich als Technikpartner für die Phase-2-Exploration 2025 bestätigt

– Giant Mining bekräftigt sein Bekenntnis zur Unabhängigkeit Amerikas bei Kupfer

– Unternehmen profitiert vom aktuellen makroökonomischen Rückenwind und Preisanstieg an den Kupfermärkten

Die hochmoderne Geo-Intelligenz und die datenbasierten Erkenntnisse von ExploreTech werden eine Schlüsselrolle bei der Erstellung strafferer Zeitpläne, der Senkung des Explorationsrisikos und der Wertschöpfung zugunsten der Aktionäre spielen.

Die Ergebnisse des vom Unternehmen 2025 absolvierten Phase-1-Diamantbohrprogramms (das Kernprogramm) bestätigen ausgeprägte Feeder-Strukturen im Brekziengestein und Kupfermineralisierungen, die mit den zuvor ermittelten hochgradigen Kupferabschnitten in den Kernlöchern MHB-30 und MHB-32 übereinstimmen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80603/2025-08-06BFG_Giant_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Bohrlochstandorte mit Querschnittstandorten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80603/2025-08-06BFG_Giant_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2: Hydrothermal-magmatische, polylithische Brekzie mit Chalkosinklumpen und vermutlich Gips in 537 Fuß Tiefe. Stark mineralisierte Brekzienmatrix in 1216 Fuß Tiefe mit Anteilen von Turmalin, Kupferkies und Pyrit.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen

Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf

Platz 1

steht.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem

Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen)

nordöstlich von Reno. Die Zufahrt erfolgt über gut ausgebaute Landstraßen

von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23

Meilen in westlicher Richtung. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind

die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba

Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den

Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten

erhebliche Einsparungen

ermöglicht.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen

von 12,1 Millionen US$ unter Anwendung aktueller

Kosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen

Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten

aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf

bedeutendes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle

Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Proben werden in Stoffbeutel verpackt und vom gesicherten Lagerhaus von Giant Mining an die Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) überstellt. Dann transportiert ALS Labs die aufbereiteten Probenpulver zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.

Die Bohrkernproben werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien. Die restlichen Probenpulver (Pulpen) werden von ALS Labs abgeholt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

