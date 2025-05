Giant Mining gibt Notierung von Warrants an der Canadian Securities Exchange bekannt

Vancouver, BC – 2. Mai 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Canadian Securities Exchange (CSE) die Genehmigung erhalten hat, insgesamt 25.650.000 Stammaktienkaufwarrants als zusätzliche Notierung an der CSE zu notieren, die im Zusammenhang mit der ersten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens, die am 31. Dezember 2024 abgeschlossen wurde (Warrants), ausgegeben wurden. Der Handel mit den Warrants beginnt mit der Marktöffnung am 6. Mai 2025 unter dem Symbol BFG.WT.A an der CSE.

Die Warrants unterliegen einem Warrant-Vertrag (der Warrant-Vertrag), die zwischen dem Unternehmen und der Endeavour Trust Company abgeschlossen wurde. In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen des Warrant-Vertrags berechtigt jeder Warrant seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) nach Zahlung des Ausübungspreises von 0,25 $ pro Dezember-Warrant-Aktie vor dem 31. Dezember 2025.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den USA oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf es in einem Rechtsgebiet, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, zu einem Verkauf der Wertpapiere kommen.

Wir haben mit der kürzlichen Ausübung von 1,8 Millionen Warrants, die 600.000 $ in die Kasse des Unternehmens gespült haben, eine nachdrückliche Unterstützung seitens unserer Investoren verzeichnet, sagte David Greenway, President und CEO von Giant Mining. Die Notierung dieser neuen Warrants bietet Anlegern eine größere Flexibilität beim Handel und zeigt unsere Verpflichtung gegenüber dem Shareholder Value. Während wir unser Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill weiter vorantreiben, sind wir aufgrund dieser zusätzlichen Liquidität in der Lage, die bereits erreichte Dynamik weiter zu beschleunigen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79453/2025_05_02_BFG_DEPRcom.001.png

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.giantminingcorp.com

LIKEN UND FOLGEN

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79453/2025_05_02_BFG_DEPRcom.002.png

DOWNLOAD INVESTOR INFORMATION

Hier klicken

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke oder anhand Aussagen gekennzeichnet sind, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten, können oder sollten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die erwartete Notierung der Warrants an der CSE. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Giant Mining Corp.

Joel Warawa

1500-1055 W Georgia St, PO Box 11117

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : info@giantminingcorp.com

Pressekontakt:

Giant Mining Corp.

Joel Warawa

1500-1055 W Georgia St, PO Box 11117

V6E 4N7 Vancouver, BC

email : info@giantminingcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Interaktives Erlebnis der nächsten Generation: Neuer 3D-Showroom präsentiert Lifte virtuell Giant Mining erweitert MHB-34 über 1.850 Fuß hinaus und trifft auf gediegenes Kupfer, Cuprit und Chalkopyrit auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada