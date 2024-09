Gibt es noch Goldpreismanipulationen?

Dieses Jahr legte der Goldpreis, im Vergleich zu den Jahren davor, zweistellig zu.

Immer wieder taucht die Frage nach Manipulationen beim Goldpreis auf. Einmal, als der Goldpreis nach einem Rekord in 2011, stark nach unten ging. 2015 gelang der Beweis, dass einige Banken an der Manipulation von Gold- und Silberpreisen beteiligt waren. Für mehr Transparenz sorgte später der LBMA-Goldpreis, der den Londoner Goldfix ersetzte. Wie die Geschichte gezeigt hat, kam es zu Haft- und Millionenstrafen. Anleger sollten Manipulationen bei Edelmetallpreisen wohl heute nicht mehr fürchten müssen. Gold sollte in jedem Anlageportfolio vertreten sein, darin besteht Einigkeit. Der Anstieg des Goldpreises zeigt auch, dass Währungen gegenüber Sachwerten an Wert verlieren.

Eine aktuelle positive Entwicklung, die dem Edelmetall zugutekommen sollte, zeigt sich gerade in Indien, wo der so wichtige Monsun günstig ausfällt. Die Regenverteilung ist günstig für die Ernten, auch ist die Aussaat der Hauptkulturen besser als im vergangenen Jahr. Dies wird es der ländlichen Bevölkerung Indiens, und die ist gewaltig, ermöglichen mehr Gold und Silber zu kaufen. Ein Aspekt, der nicht unterbewertet werden sollte. Übrigens werden nicht nur in den USA, sondern auch in Indien Leitzinssenkungen erwartet. Dies sollte dem Goldpreis einen Schub nach oben verleihen. Konservative Anlagestrategien, die auf Gold setzen, sind langfristig die richtige Entscheidung. Das zeigt die Historie. Da viele Goldminenaktien den Anstieg des Goldpreises noch nicht mitgemacht haben, lohnt sich ein Blick beispielsweise auf U.S. GoldMining oder Revival Gold.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – besitzt das aussichtsreiche Whistler-Projekt in Alaska. Es enthält Kupfer und Gold und das Bohrprogramm läuft erfolgreich auf Hochtouren.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ – ist ein reiner Goldminenentwickler im Westen der USA. Das Unternehmen führt technische und wirtschaftliche Studien für das Mercur-Goldprojekt in Utah durch und bereitet die Genehmigungsverfahren für die Mine vor. Außerdem laufen Explorationen für das Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

West Red Lake Gold durchteuft 54,19 g/t Au auf 4 m und 23,73 g/t Au auf 3,53 m bei Austin – Mine Madsen Technology Reply gewinnt den Oracle Partner Award 2024 – Europa South Innovation