Gilbers & Baasch Immobilien vermittelt 1.400 m² Gewerbefläche an Basic-Fit

Die Gilbers & Baasch Immobilien GmbH hat erfolgreich die Vermietung einer Gewerbefläche in Trier-Euren an die Fitnessstudio-Kette Basic-Fit vermittelt.

Die Gilbers & Baasch Immobilien GmbH hat die Mietvertragsverhandlungen zwischen dem Eigentümer der Immobilie in Trier und der expandierenden Fitnessstudio-Kette Basic-Fit erfolgreich begleitet. Der Eigentümer wurde bei der Vermarktung des Objektes vom Immobilienmakler Gilbers & Baasch Immobilien beraten. Basic-Fit ist eine der am schnellsten wachsenden Fitnessstudio-Ketten in Europa mit über 1.400 Clubs und 3,8 Millionen Mitgliedern in sechs Ländern. In Deutschland gibt es derzeit knapp 20 Standorte. Der Eigentümer der Immobilie zeigt sich sehr zufrieden über den erfolgreichen Abschluss mit dem neuen Mieter und führt derzeit Gespräche mit weiteren Mietinteressenten für die restlichen Gewerbeflächen in der rund 3.800 m² großen Liegenschaft.

Gilbers & Baasch ist ein seit 1995 sowohl in der Großregion Trier-Luxemburg als auch bundesweit erfolgreich tätiges Immobilien-Dienstleistungsunternehmen und bietet nunmehr seit fast 30 Jahren eine große Bandbreite an Beratungs-, Management- und Transaktionsdienstleistungen rund um die Immobilie. Mit ihrem fundierten Fachwissen und ihrer langjährigen Erfahrung hat sich Gilbers & Baasch einen exzellenten Ruf in der Branche erarbeitet und ist bekannt für ihre zuverlässige und kundenorientierte Arbeitsweise. Die erfolgreiche Vermittlung des Mietvertrags zwischen dem Eigentümer und Basic-Fit ist ein weiterer Beweis für die Kompetenz und das Engagement von Gilbers & Baasch Immobilien.

