  • Gipfelkurs erweitert Diagnostikangebot mit BackCheck von Dr. Wolff

    Betriebliche Gesundheitsförderung Düsseldorf – Wir bringen Gesundheit direkt ins Unternehmen, typischerweise in Form erlebnisstarker Gesundheitstage.

    BildDüsseldorf – Das Düsseldorfer Gesundheitsunternehmen Gipfelkurs baut sein diagnostisches Angebot weiter aus und investiert in den BackCheck von Dr. Wolff. Mit dieser Erweiterung stärkt das Unternehmen seine Kompetenz im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) und schafft neue Möglichkeiten für langfristig angelegte Präventionsprojekte in Unternehmen.

    „Durch die Anschaffung des BackChecks haben wir unsere diagnostischen Möglichkeiten noch einmal deutlich erweitert“, erklärt Erik Sterken von Gipfelkurs. „Gerade für ganzheitliche Projekte in Unternehmen ergeben sich neue Perspektiven. So können wir beispielsweise langfristige Programme zur Verbesserung der Rückengesundheit mit strukturierten Vorher-Nachher-Messungen begleiten und Fortschritte transparent machen.“

    Damit reagiert die Gipfelkurs GmbH auf die wachsende Bedeutung strukturierter Gesundheitsstrategien in Unternehmen. Körperliche Beschwerden, insbesondere im Rückenbereich, zählen weiterhin zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsausfälle. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Konzepten, die über Einzelmaßnahmen hinausgehen und nachhaltige Wirkung entfalten. „Eine fundierte Analyse ist der erste Schritt zu nachhaltiger Gesundheit und Leistungsfähigkeit“, betont Geschäftsführer Eike Zywietz. „Gerade im betrieblichen Umfeld geht es darum, individuelle Voraussetzungen zu erkennen und gezielt Maßnahmen abzuleiten, die langfristig Wirkung zeigen.“

    Gipfelkurs verfolgt dabei einen interdisziplinären Ansatz. Zum Team gehören neben Sportwissenschaftler:innen auch Psycholog:innen und Ernährungswissenschaftler:innen. Durch diese fachübergreifende Zusammenarbeit können körperliche, mentale und ernährungsbezogene Faktoren gleichermaßen berücksichtigt werden. Dieser ganzheitliche Blick gewinnt insbesondere in der betrieblichen Gesundheitsförderung zunehmend an Bedeutung.

    Auch Privatkundinnen und -kunden profitieren von dem breiten Diagnostikangebot der Gipfelkurs GmbH. Das Angebot richtet sich an alle, die ihre Gesundheit verbessern, Beschwerden vorbeugen, ihre Leistungsfähigkeit steigern oder ihre körperliche Fitness gezielt entwickeln möchten. Mithilfe objektiver Messverfahren lassen sich individuelle Ausgangssituationen präzise erfassen und persönliche Gesundheitsziele strukturiert planen und evaluieren.

    Mit der Investition in moderne Diagnostik unterstreicht Gipfelkurs seinen Anspruch, Gesundheitsförderung messbar, planbar und nachhaltig wirksam zu gestalten – sowohl im Unternehmenskontext als auch im individuellen Coaching.

    Presse Kontakt:
    Gipfelkurs GmbH
    Geschäftsführer: Eike Zywietz
    Rennbahnstraße 22
    40629 Düsseldorf
    +49 (0)211 158 613 60
    info@gipfelkurs.de

    https://gipfelkurs.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Antonio Silva
    Herr Antonio Antonio Silva Silva
    Raderbroicherstr.7 Raderbroic
    41564 Kaarst
    Deutschland

    fon ..: 017272704735
    web ..: https://www.antoniosilva.de/
    email : antoniosilva@online.de

    Antonio e Silva ist ein international anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio-Consulting sowie Marketing-Management-Konzepte für Fitnessstudios und kennt den internationalen Gesundheits-und Fitnessmarkt wie seine eigene Westentasche. Seit 38 Jahren sammelt er Erfahrungen im internationalen Freizeit- und Fitnessmarkt.
    Durch zahlreiche Beiträge und seiner Tätigkeit als Referent (über 200 Fachartikel, 3 Fitness Management Bücher und
    1 Multi Media Fitness Manager CD) in der Internationalen Fachpresse hat sich Antonio e Silva darüber hinaus einen Namen gemacht.
    Fitnessstudios Deutschland

    Pressekontakt:

    Antonio Silva
    Antonio Silva
    Raderbroicherstr.7 Raderbroic
    41564 Kaarst

    fon ..: 017272704735
    web ..: https://www.antoniosilva.de/
    email : antoniosilva@online.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neu – Medi Squat von Dr. WOLFF Sports & Prevention
      Dr. WOLFF Sports & Prevention entwickelt seit über 25 Jahren praxisorientierte Systemlösungen für das präventivmedizinische Training....

    2. Neue Fitness Mitglieder in der Sommerzeit mit OUTDOOR CAMPUS von Dr. WOLFF
      Konzept zur Wiederöffnung von Fitnessstudios nach dem der COVID-19-Pandemie. Dr. WOLFF hat mit dem Outdoor Campus ein Outdoor-Konzept entwickelt, welches das Training an der frischen Luft ermöglicht....

    3. Auszeichnung für Dr.Wolff PHYSIO-TRAINING 1.Platz
      Physio-Training - Die Brücke zwischen Therapie und Training...

    4. Lanista Training kooperiert mit Dr.WOLFF Sports & Prevention
      Neue Möglichkeiten Lanista Training Software kooperiert mit Dr. WOLFF Sports & Prevention....

    5. Velbert: Dr. Wolff Präventionskurs
      Fit & Gesund durch präventives Muskeltraining - von gesetzlichen Krankenkassen anerkannt und zertifiziert....

    6. MPU wegen Betäubungsmitteln – MPU Wolff Vorbereitung
      Die Sicherheit im Straßenverkehr hängt nicht allein vom technischen Zustand des Autos ab, sondern auch von der Fahrtüchtigkeit des Kraftfahrzeugführers....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.