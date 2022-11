Givi Topchishvili in Advisory Committee von Innocan Pharma aufgenommen

Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta), 18. November 2022. Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO, FWB: IP4, OTC: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Arzneimittelverabreichungsplattformen gerichtet ist und das über ein eigenes Portfolio an geistigem Eigentum verfügt, freut sich, die Aufnahme von Givi Topchishvili in das Advisory Committee von Innocan bekannt zu geben, der sich als Berater für Geschäftsstrategien auf die Kommerzialisierung von Innovationen im Gesundheitswesen konzentrieren wird. Givi Topchishvili wird Teil des Beraterteams sein, um die Ziele von Innocan bei der Erweiterung seiner Vertriebs- und Lizenzierungsaktivitäten in den USA zu unterstützen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68294/Innocan_181122_DEPRCOM.001.jpeg

Über Givi Topchishvili

Er ist Serienunternehmer, Investor und Autor und kann in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Markterschließung in Europa, Asien und den USA eine Erfahrung von 30 Jahren vorweisen. Er hat mehrere Unternehmen in den Bereichen Medien, IT, Gesundheitswesen, Unternehmensberatung und Marketing gegründet und zu einem erfolgreichen Abschluss geführt. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Transformation der Unternehmensleistung, Risikokapital, Kaufprüfungen und Post-Merger-Integration in Verbindung mit der Strategie für Schwellenmärkte.

Er folgt dem grundlegenden Prinzip des Aufbaus vertrauenswürdiger Partnerschaften und richtet sein Hauptaugenmerk stets auf das Verständnis der geschäftlichen Herausforderungen und Ziele eines Kunden auf mehreren Ebenen. Er hat effiziente Fahrpläne erstellt, die Unternehmen zu einem transformativen Wandel, zur Unternehmensentwicklung, zum Aufbau effektiver Produkt- und Vertriebskanalstrategien sowie in bestimmten Fällen zur erfolgreichen Durchführung von Fusionen und Übernahmen und Post-Merger-Integrationen führen. Als veröffentlichter Autor hat er eine Reihe von Büchern über Geschäftsstrategien geschrieben, einschließlich Marketing in the New Millennium – Models for Success und The Science of Winning in Investments, Management, and Marketing. Er besitzt ein Ph.D.-Diplom in physikalischer Chemie und ist in einer Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen und Wirtschaftsverbänden aktiv.

Wir freuen uns, dass Givi Topchishvili unserem Advisory Committee hier bei Innocan Pharma beitritt, sagte CEO Iris Bincovich. Er ist eine enorme Verstärkung für das Advisory Committee von Innocan und bringt angesichts seiner erfolgreichen Geschäftskarriere eine einzigartige Perspektive ein.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die durch Regeneration und die Linderung von Entzündungen auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirkt. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+15162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

Dr. Eva Reuter

Investment Relation- Deutschland

+46-69-1532-5857

e.reuter@dr-reuter.eu

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, die Einreichung möglicher Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das mögliche Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, das Potenzial für die Behandlung von Krankheiten und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, erforderliche behördliche Genehmigungen und der Zeitplan für den Markteintritt, sind zukunftsorientierte Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen bezüglich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Konkurrenten. Es gibt auch Risiken, die mit dem Produktvertrieb verbunden sind, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten, das Ausbleiben der erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder das Ausbleiben, diese rechtzeitig zu erhalten) und der Verfügbarkeit von Vorprodukten und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Eintritt in die Märkte kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Infolge des Vorstehenden sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya

Kanada

email : irisb@innocanpharma.com

Pressekontakt:

InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya

email : irisb@innocanpharma.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Central Asset Management AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen Jetzt schnelle Kursgewinne: Bahnbrechende Übernahme – Massives Kaufsignal. Diesen 422% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.324% mit Isoenergy ($ISO.V), 1.413% mit Uranium Energy ($UEC), 3.496% mit NexGen Energy ($NXE) und 8.050% mit EnCore Energy ($EU.V)