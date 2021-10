Glasreinigung im Büro: 7 Tipps machen sie zum Kinderspiel!

Saubere Glasflächen nehmen Sie nicht wahr, auch nicht an sonnigen Tage. Aber wie verschwinden die Spuren von Regen, Schlieren und Fingerabdrücke?

glasreinigung bürogebäude

Tipp 1: Der Zeitpunkt ist ausschlaggebend

Sie putzen Fenster immer nur dann, wenn es wirklich nötig ist? Das ist eine Möglichkeit, aber nicht die beste. Denn dann sehen die Fenster bereits verlottert aus und hinterlassen einen entsprechenden Eindruck bei Ihrer Kundschaft und den Mitarbeitern. Besser ist es, schon vor wirklich offensichtlichen Ablagerungen zu reinigen. Im Frühjahr und im Herbst sollten Sie die Fensterreinigung in eher kurzen Intervallen einplanen. Denn Pollen und Staub sorgen schnell wieder für Verschmutzungen.

Putzen Sie Fenster niemals bei direkter Sonneneinstrahlung. Das helle Licht zeigt Ihnen den Dreck zwar besonders deutlich. Aber bei direkter Sonneneinstrahlung trocknet das Fenster auch besonders schnell. Das verdampfende Wasser sorgt für Schlieren auf dem Glas. Der richtige Zeitpunkt ist also ein eher bedeckter oder kühler Tag. Im Sommer sind die kühlen Stunden am Morgen ideal. Denn jetzt ist es schon hell genug. Trotzdem brennt die Sonne noch nicht auf die Glasflächen.

Im Winter sollten Sie dagegen beachten, dass Sie besser ein Reinigung mit Frostschutzmittel für den Außenbereich verwenden. Denn friert das Reinigungswasser auf der Scheibe ein, bilden sich Schlieren.

Tipp 2: Regelmäßig reinigen statt nur sporadisch

Reinigen Sie regelmäßig, und zwar in kurzen Intervallen. Denn Schmutz setzt sich mit der Zeit fest. Die Glasreinigung im Büro ist einfacher und viel weniger aufwändig, wenn Sie bereits leichte Verschmutzungen entfernen. Glastüren, Trennwände und gläserne Oberflächen im Innenbereich sollten schon bei geringem Verschmutzungsgrad behandelt werden. Denn dann ist der Schmutz noch leicht zu entfernen. Gleichzeitig hat sich das Bild eines verdreckten Büros noch nicht in die Köpfe Ihrer Belegschaft und Geschäftspartner und -partnerinnen eingebrannt.

Eine Möglichkeit ist, dass Sie die Glasreinigung im Büro zu einem Teil der Unterhaltsreinigung machen. Werden die Glasflächen jedesmal berücksichtigt, werden sie gar nicht erst richtig schmutzig. Und natürlich werden die Glasflächen so auch nicht vergessen. Insbesondere die saisonalen Verschmutzungen in Frühjahr und Herbst bekommen Sie so gut in den Griff.

