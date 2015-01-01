Glaube, der bewegt – Hilfe, die verbindet

Die Andreasstamm Zentraldeutschland Gemeinde verbindet Glauben mit Taten – durch Straßenreinigung, Hilfe für Geflüchtete, Infostände und Blutspenden in Essen.

Wir stellen uns vor – eine Gemeinde der Liebe und des Segens.

Die Andreasstamm Zentraldeutschland Gemeinde engagiert sich aktiv für die Gemeinschaft –

mit Straßenreinigungen, Infoständen, Flüchtlingshilfe und Blutspenden – und zeigt so, wie

gelebter Glaube Menschen verbindet und Hoffnung schenkt.

Über uns

Wir sind die Andreasstamm Zentraldeutschland Gemeinde (Zweigstelle der Shincheonji Kirche Jesu) – eine Gemeinschaft, die gelebten Glauben mit praktischem Engagement verbindet. Unsere Projekte, von

Straßenreinigung über Infostände bis hin zu Flüchtlings-Unterstützung und Blutspenden, sind sichtbar,

nahbar und menschlich.

Durch unsere Aktionen möchten wir zeigen: Kirche bedeutet nicht nur Worte, sondern gelebte Liebe,

sichtbarer Segen und Hoffnung im Alltag.

Straßenreinigung – Zeichen praktischer Nächstenliebe

Unsere Gemeinde ist überzeugt: Glaube zeigt sich im Tun. Deshalb beteiligen wir uns regelmäßig an

Straßenreinigungen in Essen. Mitglieder der Zentraldeutschland-Gemeinde in Essen führten bereits

Müllsammelaktionen durch, bei denen sie öffentlich sichtbar Gutes taten. Solche Aktionen stärken das

Gemeinschaftsgefühl und sorgen für ein sauberes Umfeld.

Straßen-Infostand – Begegnung und Dialog

Bei unseren Infoständen in Essen können Interessierte direkt ins Gespräch kommen, Fragen stellen und mehr über unsere Werte, unseren Glauben und unser Engagement erfahren. Solche Auftritte schaffen Raum für echten Austausch, fördern Verständnis und zeigen unsere Offenheit.

Flüchtlings-Unterstützung – Hoffnung schenken

Flucht, Vertreibung, Neuanfang – dafür stehen wir mit Herz und Tat. Wir organisierten eine Gemeinde-interne Hilfsaktion für ukrainische Geflüchtete in Zusammenarbeit mit der Caritas Essen, bei der u.a. Hygieneartikel gesammelt und übergeben wurden.

Mit solchen Initiativen möchten wir nicht nur konkrete Hilfe leisten, sondern auch Hoffnung und ein Gefühl des Willkommen-Seins schenken.

Blutspende – Leben weitergeben

Blutspenden sind für uns gelebte Nächstenliebe. Mitglieder der Andreasstamm Zentral-Deutschland

Gemeinde beteiligen sich regelmäßig an Blutspendenaktionen mit dem Deutschen Roten Kreuz Essen. Seit Beginn dieser Kooperation hat die Gemeinde bereits über 100 Blutspenden geleistet.

Diese regelmäßigen Spendenaktionen sind Ausdruck des Engagements der Gemeinde für die Gesellschaft und zeigen, wie Glauben praktisch umgesetzt werden kann, um Menschenleben zu schützen und zu unterstützen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Andreasstamm Zentraldeutschland

Herr Kirill Kupcov

Flachsmarkt 1

45127 Essen

Deutschland

fon ..: +4915753196081

web ..: http://www.youtube.com/@scj-andrew-jbdi

email : public.relations@jbdi.eu

Andreasstamm Zentraldeutschland

Pressekontakt:

Andreasstamm Zentraldeutschland

Herr Kirill Kupcov

Flachsmarkt 1

45127 Essen

fon ..: +4915753196081

email : public.relations@jbdi.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wir legen die Karten auf den Tisch: Wer sind wir wirklich? 84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche Jesu