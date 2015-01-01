-
Glaube, der bewegt – Hilfe, die verbindet
Die Andreasstamm Zentraldeutschland Gemeinde verbindet Glauben mit Taten – durch Straßenreinigung, Hilfe für Geflüchtete, Infostände und Blutspenden in Essen.
Wir stellen uns vor – eine Gemeinde der Liebe und des Segens.
Die Andreasstamm Zentraldeutschland Gemeinde engagiert sich aktiv für die Gemeinschaft –
mit Straßenreinigungen, Infoständen, Flüchtlingshilfe und Blutspenden – und zeigt so, wie
gelebter Glaube Menschen verbindet und Hoffnung schenkt.
Über uns
Wir sind die Andreasstamm Zentraldeutschland Gemeinde (Zweigstelle der Shincheonji Kirche Jesu) – eine Gemeinschaft, die gelebten Glauben mit praktischem Engagement verbindet. Unsere Projekte, von
Straßenreinigung über Infostände bis hin zu Flüchtlings-Unterstützung und Blutspenden, sind sichtbar,
nahbar und menschlich.
Durch unsere Aktionen möchten wir zeigen: Kirche bedeutet nicht nur Worte, sondern gelebte Liebe,
sichtbarer Segen und Hoffnung im Alltag.
Straßenreinigung – Zeichen praktischer Nächstenliebe
Unsere Gemeinde ist überzeugt: Glaube zeigt sich im Tun. Deshalb beteiligen wir uns regelmäßig an
Straßenreinigungen in Essen. Mitglieder der Zentraldeutschland-Gemeinde in Essen führten bereits
Müllsammelaktionen durch, bei denen sie öffentlich sichtbar Gutes taten. Solche Aktionen stärken das
Gemeinschaftsgefühl und sorgen für ein sauberes Umfeld.
Straßen-Infostand – Begegnung und Dialog
Bei unseren Infoständen in Essen können Interessierte direkt ins Gespräch kommen, Fragen stellen und mehr über unsere Werte, unseren Glauben und unser Engagement erfahren. Solche Auftritte schaffen Raum für echten Austausch, fördern Verständnis und zeigen unsere Offenheit.
Flüchtlings-Unterstützung – Hoffnung schenken
Flucht, Vertreibung, Neuanfang – dafür stehen wir mit Herz und Tat. Wir organisierten eine Gemeinde-interne Hilfsaktion für ukrainische Geflüchtete in Zusammenarbeit mit der Caritas Essen, bei der u.a. Hygieneartikel gesammelt und übergeben wurden.
Mit solchen Initiativen möchten wir nicht nur konkrete Hilfe leisten, sondern auch Hoffnung und ein Gefühl des Willkommen-Seins schenken.
Blutspende – Leben weitergeben
Blutspenden sind für uns gelebte Nächstenliebe. Mitglieder der Andreasstamm Zentral-Deutschland
Gemeinde beteiligen sich regelmäßig an Blutspendenaktionen mit dem Deutschen Roten Kreuz Essen. Seit Beginn dieser Kooperation hat die Gemeinde bereits über 100 Blutspenden geleistet.
Diese regelmäßigen Spendenaktionen sind Ausdruck des Engagements der Gemeinde für die Gesellschaft und zeigen, wie Glauben praktisch umgesetzt werden kann, um Menschenleben zu schützen und zu unterstützen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Andreasstamm Zentraldeutschland
Herr Kirill Kupcov
Flachsmarkt 1
45127 Essen
Deutschland
fon ..: +4915753196081
web ..: http://www.youtube.com/@scj-andrew-jbdi
email : public.relations@jbdi.eu
Andreasstamm Zentraldeutschland
Pressekontakt:
Andreasstamm Zentraldeutschland
Herr Kirill Kupcov
Flachsmarkt 1
45127 Essen
fon ..: +4915753196081
email : public.relations@jbdi.euDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Wir legen die Karten auf den Tisch: Wer sind wir wirklich? 84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche Jesu
Glaube, der bewegt – Hilfe, die verbindet
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- VIVA Cruises: Zweites Schiff für VIVA Boutique startet ab Venedig
- Vom Tabuthema zum SPIEGEL-Bestseller: Franziska Hohmanns Debüt „Gut, dass du nicht mehr da bist“ überzeugt
- Die unterschätzte Epidemie – beinahe jeder zweite Deutsche ist im Laufe seines Lebens davon betroffen
- Buchvorstellung: „Klarwerden“ von Katerine Dyckmans – authentisch, mutig, bewegend.
- Selva Immobilien -Ihr Immobilienmakler in Wangen im Allgäu
- Historische Raupen-Illustrationen im Fokus: Bildagentur macht auf bedrohte Schmetterlingsarten aufmerksam
- Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Joyn & Sixx
- Kupfer weiter stark am Kommen – Meridian Mining mittendrin in der Kupferpreisrallye!
- Baufinanzierung Frankfurt: Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Käufer trotz hoher Hürden
- Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden mit sicherer Datenvernichtung
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.