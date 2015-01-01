  • Glaube, der bewegt – Hilfe, die verbindet

    Die Andreasstamm Zentraldeutschland Gemeinde verbindet Glauben mit Taten – durch Straßenreinigung, Hilfe für Geflüchtete, Infostände und Blutspenden in Essen.

    BildWir stellen uns vor – eine Gemeinde der Liebe und des Segens.
    Die Andreasstamm Zentraldeutschland Gemeinde engagiert sich aktiv für die Gemeinschaft –
    mit Straßenreinigungen, Infoständen, Flüchtlingshilfe und Blutspenden – und zeigt so, wie
    gelebter Glaube Menschen verbindet und Hoffnung schenkt.

    Über uns
    Wir sind die Andreasstamm Zentraldeutschland Gemeinde (Zweigstelle der Shincheonji Kirche Jesu) – eine Gemeinschaft, die gelebten Glauben mit praktischem Engagement verbindet. Unsere Projekte, von
    Straßenreinigung über Infostände bis hin zu Flüchtlings-Unterstützung und Blutspenden, sind sichtbar,
    nahbar und menschlich.
    Durch unsere Aktionen möchten wir zeigen: Kirche bedeutet nicht nur Worte, sondern gelebte Liebe,
    sichtbarer Segen und Hoffnung im Alltag.

    Straßenreinigung – Zeichen praktischer Nächstenliebe
    Unsere Gemeinde ist überzeugt: Glaube zeigt sich im Tun. Deshalb beteiligen wir uns regelmäßig an
    Straßenreinigungen in Essen. Mitglieder der Zentraldeutschland-Gemeinde in Essen führten bereits
    Müllsammelaktionen durch, bei denen sie öffentlich sichtbar Gutes taten. Solche Aktionen stärken das
    Gemeinschaftsgefühl und sorgen für ein sauberes Umfeld.

    Straßen-Infostand – Begegnung und Dialog
    Bei unseren Infoständen in Essen können Interessierte direkt ins Gespräch kommen, Fragen stellen und mehr über unsere Werte, unseren Glauben und unser Engagement erfahren. Solche Auftritte schaffen Raum für echten Austausch, fördern Verständnis und zeigen unsere Offenheit.

    Flüchtlings-Unterstützung – Hoffnung schenken
    Flucht, Vertreibung, Neuanfang – dafür stehen wir mit Herz und Tat. Wir organisierten eine Gemeinde-interne Hilfsaktion für ukrainische Geflüchtete in Zusammenarbeit mit der Caritas Essen, bei der u.a. Hygieneartikel gesammelt und übergeben wurden.
    Mit solchen Initiativen möchten wir nicht nur konkrete Hilfe leisten, sondern auch Hoffnung und ein Gefühl des Willkommen-Seins schenken.

    Blutspende – Leben weitergeben
    Blutspenden sind für uns gelebte Nächstenliebe. Mitglieder der Andreasstamm Zentral-Deutschland
    Gemeinde beteiligen sich regelmäßig an Blutspendenaktionen mit dem Deutschen Roten Kreuz Essen. Seit Beginn dieser Kooperation hat die Gemeinde bereits über 100 Blutspenden geleistet.
    Diese regelmäßigen Spendenaktionen sind Ausdruck des Engagements der Gemeinde für die Gesellschaft und zeigen, wie Glauben praktisch umgesetzt werden kann, um Menschenleben zu schützen und zu unterstützen.

