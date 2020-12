Gleich wichtig – Kurzgeschichten rund um das Thema Abnehmen

Irena Burk erklärt in „Gleich wichtig“, wie man sein Gewicht nach einer Diät halten kann.

Wer nach einer erfolgreichen Ernährungsumstellung endlich seine Traumfigur erreicht hat, der wünscht sich natürlich auch, dieses Gewicht dauerhaft zu halten. Allerdings wissen viele Menschen, dass dies oft einfacher gesagt als getan ist, denn der Jo-Jo-Effekt ist erbarmungslos, wenn man nicht aufpasst. Auch die Autorin wollte ihr Gewicht halten, nachdem sie mit viel Ausdauer 30 kg abgenommen hatte. Ihr Ziel war es, das Gewicht zu halten: in jeder Lage und Situation und ständig darauf zu achten im gleichen Gewicht zu bleiben. Doch die alltäglichen Herausforderungen bedeuten mehr als nur ernährungstechnisch im Gleichgewichtig zu bleiben. Die mentalen und seelischen Aspekte haben einen großen Anteil, erfolgreich gegen die Verführungen anzukämpfen.

Genau um diese Herausforderungen geht es in dem Buch „Gleich wichtig“ von Irena Burk. Die Autorin erzählt in ihren Kurzgeschichten, wie sie ihre eigene Philosophie zum Thema entwickelt hat. Mit Selbstironie, Humor, aber auch Ernsthaftigkeit schildert sie ihre eigenen Erlebnisse und den Beginn der Corona Krise. Sie kommt zu der Erkenntnis, das alles gleich wichtig ist. Das Buch bietet allen Menschen, die selbst gerade abnehmen oder bereits an dem Punkt, an dem sie ihr Gewicht halten möchten, angekommen sind, viele hilfreiche Informationen und Einsichten, die ihnen in ihrem eigenen Leben helfen könnten.

„Gleich wichtig“ von Irena Burk ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13205-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Immer wie zuhause fühlen: Smarte Hotelzimmer mit dem Connectivity Ecosystem WILDTIERE IN NOT – Einblicke in die Widersprüche zwischen Klima- und Naturschutz