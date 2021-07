Gleichzeitigkeit im Kosmos – Drittes Band der Studien über Gleichzeitigkeit

Thomas Dunn versucht in „Gleichzeitigkeit im Kosmos“ die Grenzen der Denksphäre zu überschreiten.

„Gleichzeitigkeit“ ist in den Augen des Autors eine Tatsache, nicht einfach nur ein Begriff. Das Wort steht laut ihm für eine Tatsache, die nicht zu begreifen ist. Er hat in seinem Buch jedoch trotzdem versucht, seine Gedanken bis an eine Schwelle hin zu führen, wo sie eigentlich fallen gelassen werden müssten. Laut dem Autor ist das Überschreiten der Denksphäre zu Lebzeiten für Momente immerhin möglich. Der Autor erklärt, dass Menschen ein kleiner Teil eines Gesamten sind und etwas Unendlichem gegenüber stehen. Menschen erschaffen sich eine Ansicht davon, indem sie ihren Wahrnehmungen eine Form geben. So erschaffen sie sich auch eine Beziehung zu dieser unendlichen Wirklichkeit, um die es in diesem Buch geht.

Wie auch Thomas Dunns andere Bücher will „Gleichzeitigkeit im Kosmos“ den philosophisch geneigten Lesern keine allgemein gültigen Wahrheiten aufzwingen, sondern zum Nachdenken anregen und die Grenzen, aber auch die Möglichkeiten, von Philosophie und Wissenschaft aufzeigen. Leser, die sich für Zen und den Zeitgeist interessieren, und zudem Fragen rund um das Leben haben, werden dieses Buch sehr aufschlussreich finden, und eventuell auch ein Interesse an den Titeln „GLEICHZEITIGKEIT IMMER“ und „Ohne Gegenüber in der Gleichzeitigkeit“ haben. Thomas Dunn wurde mit irischem Namen 1942 als Bürger von Zürich geboren. Heute lebt er im Münstertal, Kanton Graubünden.

„Gleichzeitigkeit im Kosmos" von Thomas Dunn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34422-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

