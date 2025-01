Glenmorgan Investments schließt Partnerschaften mit führenden internationalen Finanzinstituten

Glenmorgan Investments erweitert Zugang zu seinen Privatfonds über internationale Partnerschaften mit führenden Investmentbanken und Handelsplattformen im Vereinigten Königreich, Europa und Nahen Osten.

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 30. Januar 2025 / Glenmorgan Investments gibt mit großer Freude eine Reihe von strategischen Partnerschaften mit mehreren führenden Investmentbanken und Handelsplattformen im Vereinigten Königreich, Europa und Nahen Osten bekannt. Diese Zusammenarbeit wird es den Anlegern ermöglichen, ab dem dritten Quartal 2025 nahtlos über ihre bestehenden Brokerage-Konten auf das vielfältige Angebot an privat gemanagten Fonds von Glenmorgan zuzugreifen und in diese zu investieren.

Mit der neuen Initiative wird der Veranlagungsprozess sowohl für institutionelle als auch für private Anleger erheblich vereinfacht. Durch die Nutzung der vertrauenswürdigen Plattformen führender Finanzinstitute können Anleger nun Anteile an den performancestarken Privatfonds von Glenmorgan direkt über ihr Brokerage-Konto kaufen und verkaufen, ohne ein eigenes Glenmorgan-Anlagekonto einrichten zu müssen. Dies bietet den Anlegern einen unkomplizierten, benutzerfreundlichen Zugang zu Glenmorgans Portfolio von innovativen und strategisch diversifizierten Fonds.

Glenmorgan geht davon aus, dass dank dieser Partnerschaften das verwaltete Anlagevermögen (AUM) von derzeit 6 Mrd. $ in den kommenden Jahren auf weit über 20 Mrd. $ ansteigen wird. Die Möglichkeit, traditionellen Anlegern einen direkten Zugang zu alternativen Anlagefonds zu bieten, wird voraussichtlich zu einem erheblichen Wachstum führen, neue Chancen eröffnen und deutlich bessere Kontakte zu einer breiteren Anlegerbasis ermöglichen.

Diese Partnerschaft stellt für uns von Glenmorgan im Zuge unserer Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu unseren Anlageprodukten einen entscheidenden Entwicklungsschritt dar, so David Walsh, Chief Operating Officer von Glenmorgan Investments. Indem wir traditionellen Anlegern den Zugang zu alternativen Veranlagungen über ihre bestehenden Brokerage-Konten ermöglichen, stärken wir nicht nur unsere Marktreichweite, sondern positionieren uns auch für nachhaltiges Wachstum in der Zukunft. Wir freuen uns schon sehr auf die positiven Auswirkungen, die dies auf unser Geschäft und auf die Wertschöpfung für unsere Kunden haben wird.

Neben diesem wichtigen Meilenstein steht Glenmorgan derzeit in Verhandlungen mit mehreren renommierten Investmentbanken, um sich auf einen möglichen Börsengang (IPO) im Jahr 2026 vorzubereiten. Das Unternehmen sondiert die Möglichkeit eines Listings an der London Stock Exchange, was seine Position auf dem globalen Finanzmarkt weiter stärken und den Anlegern zusätzliche Möglichkeiten für ein Engagement und eine Beteiligung bieten würde.

Frau Susan Harper

Media and Public Relations Manager

E-Mail: media@glenmorganinvestments.com

Tel: +44(0)20 3355 9612

Web: www.glenmorganinvestments.com

Anschrift: City Reach, 5-6 Greenwich View Place, London E14 9NN, Vereinigtes Königreich

QUELLE: Glenmorgan Investments Limited

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ausblick auf den Goldpreis Google straft KI SEO Texte ab