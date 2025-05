Global Golf feiert Erfolg mit Single-Golfreisen – Angebote für 2026 angekündigt

Die neuen Golfreisen für Singles von Global Golf waren 2025 ein voller Erfolg. Für 2026 plant der Veranstalter weitere Reisen speziell für Alleinreisende.

Schleswig, 22. Mai 2025 – Das Konzept: gemeinsam reisen, golfen und genießen, statt allein auf dem Fairway zu stehen. Von Anfang an stieß dieses Angebot auf enormes Interesse. Die Reisen waren innerhalb kürzester Zeit vollständig ausgebucht und wurden von den Teilnehmenden als voller Erfolg erlebt. Sie boten spannende Golfrunden, großen Spaß und vielfältige Möglichkeiten, neue soziale Kontakte zu knüpfen. Niemand musste alleine bleiben, denn bei den Single-Golfreisen stand das Gemeinschaftserlebnis im Mittelpunkt. In entspannter Atmosphäre entstanden Freundschaften, die oft weit über den Golfplatz hinausgehen.

„Allein zu verreisen, hat mich zunächst etwas Überwindung gekostet, doch auf der Golfreise habe ich in kürzester Zeit viele nette Menschen kennengelernt“, berichtet Sabine M. aus Hamburg, eine Teilnehmerin der ersten Single-Golfreise 2025. „Wir hatten nicht nur auf dem Platz großen Spaß, sondern auch abseits des Golfgeschehens. Bei gemeinsamen Abendessen und Ausflügen sind echte Freundschaften entstanden.“ Ihr Fazit teilen viele: Das neue Reiseformat kombinierte hervorragendes Golfspiel mit geselligen Erlebnissen und schuf eine ungezwungene Gruppenatmosphäre.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Single-Golfreisen ist das maßgeschneiderte Programm von Global Golf. Perfekt organisierte Gruppenreisen sorgen dafür, dass sich niemand um Details kümmern muss: Startzeiten auf renommierten Plätzen sind reserviert, gemeinsame Ausflüge organisiert und bei Interesse werden sogar Golfkurse mit PGA-Professionals angeboten. Gleichzeitig bleibt genügend Flexibilität für Individualität, ganz nach dem Geschmack der Reisenden. „Keine festen Gruppen, kein Muss – nur die Freiheit, den Golfurlaub so zu gestalten, wie es einem gefällt“, lautet die Devise. Wer möchte, schließt sich der Gruppe an – ob auf der Runde oder beim abendlichen Sundowner – oder genießt zwischendurch auch eigene Ruhephasen. Diese Kombination aus erstklassigem Golfspiel, neuen Bekanntschaften und luxuriösen Resorts machte das Angebot 2025 so attraktiv.

Ausblick auf 2026:

Nach dem erfolgreichen Auftakt in 2025 wird Global Golf das Programm für Alleinreisende im kommenden Jahr weiterführen. Für 2026 sind bereits zwei neue Single-Golfreisen in Planung, die erneut Golfgenuss und Gruppenerlebnis verbinden. Auf dem Programm steht unter anderem eine Golf-Gruppenreise Ende Januar 2026 in den ROBINSON Club Quinta da Ria an der Algarve in Portugal, gefolgt von einer Golfreise im März 2026 in den ROBINSON Club Agadir in Marokko. Beide Reisen richten sich exklusiv an Single-Golfer und Alleinreisende und werden von PGA-Golfprofessional Stephen Kennedy begleitet, der den Teilnehmern mit Trainingstipps und Turnierbegleitung zur Seite steht. Das Marokko-Event wird sogar als „Golf-Gruppenreisen-Special“ mit dem Motto „Golfen mit Gleichgesinnten!“ beworben – getreu dem Grundgedanken, den Global Golf bei all seinen Single-Reisen verfolgt.

Jan Bohling, Geschäftsführer von Global Golf, sieht in der Fortsetzung dieses Angebots eine logische Konsequenz des bisherigen Erfolgs. „Die Resonanz auf unsere Single-Golfreisen hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen“, freut sich Bohling. „Dass alle Termine so schnell ausgebucht waren, zeigt uns deutlich, dass viele Golferinnen und Golfer genau so ein Angebot gesucht haben: Erstklassiges Golf in bester Gesellschaft, ohne dass jemand allein bleiben muss. Dieses positive Feedback nehmen wir gerne mit ins neue Jahr. Für 2026 haben wir deshalb weitere Single-Golfreisen aufgelegt und werden diese Idee weiter ausbauen, um der großen Nachfrage gerecht zu werden.“ Interessierten empfiehlt Bohling eine frühzeitige Anmeldung – immerhin deutet alles darauf hin, dass die neuen Termine ähnlich gefragt sein werden wie die Premierenreisen.

Über Global Golf:

Global Golf Golfreisen mit Sitz in Schleswig (Schleswig-Holstein) ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für hochwertige Golfurlaube. Seit über zehn Jahren organisiert das Unternehmen individuelle Golfreisen und begleitete Gruppenreisen zu ausgewählten Destinationen weltweit. Dabei wird großer Wert auf Qualität und persönliche Betreuung gelegt. Gemeinsam mit langjährigen Partnern stellt Global Golf jährlich sorgfältig konzipierte Golf-Gruppenreisen zusammen, bei denen die Gäste „Spiel und Spaß mit Gleichgesinnten“ erleben können. Zum Portfolio gehören neben maßgeschneiderten Individualreisen auch Themenreisen wie Single-Golfreisen sowie Events (etwa der Global Golf Cup und Masters). Gründer und Geschäftsführer Jan Bohling und sein Team verbinden ihre Leidenschaft fürs Golfen mit touristischer Expertise, um unvergessliche Reiseerlebnisse für Golffans zu schaffen. Weitere Informationen zum Unternehmen und allen Reisen sind auf www.global-golf.de.

