Global Health Clinics Ltd. strebt Erweiterung des Telemedizin-Portfolios an

Vancouver, BC, 19. Oktober 2022 – Global Health Clinics Ltd. (Global Health oder das Unternehmen) (CSE: MJRX) (Frankfurt: L00) möchte eine mögliche Ausweitung seines telemedizinischen Dienstes über Cannabis hinaus auf alltägliche Gesundheitsfragen prüfen. Das Unternehmen hat begonnen, potenzielle Übernahmeziele in Kanada und den Vereinigten Staaten zu sondieren. Nach dem Ausbruch von COVID-19 wurden telemedizinische Dienste von Ärzten und Patienten schnell angenommen.

Die Idee der Telemedizin mit einem zentralen Knotenpunkt, der synchrone und asynchrone telemedizinische Dienste anbietet, kann in Kombination mit Kliniken, Krankenhäusern und Apotheken ländlichen und indigenen Gemeinden eine angemessene und verbesserte Gesundheitsversorgung bieten.

Das Unternehmen eruiert insbesondere Möglichkeiten in den lukrativen Nischenmärkten der Telemedizin, wozu Dermatologie, Verhaltensmedizin und Gesundheitsfürsorge im Strafvollzug gehören. Die Teledermatologie ist ein wachsender Bereich, da sie ein Store-and-Forward-System verwendet, bei dem Bilder an Dermatologen übertragen werden, die sich in einem anderen Staat oder einer anderen Provinz befinden können. Diese übermitteln ihre Diagnose an den überweisenden Arzt oder den Patienten direkt. Dermatologen können sich aber auch per Video mit ihren Patienten austauschen. Telemedizinische Dienste eignen sich in gewisser Weise für die Verhaltensmedizin, da sie sich wie die Psychologie auf ein Gespräch zwischen einem Therapeuten oder Arzt und einem Patienten konzentriert. Die Gesundheitsfürsorge im Strafvollzug richtet sich an privat geführte Gefängnisse, die mithilfe der Telemedizin Kosten einsparen wollen. Dies sind nur einige der potenziellen Dienste, die das Unternehmen möglicherweise anbieten möchte.

Technologien im Bereich der Telemedizin geben Ärzten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um die Kluft beim Zugang zur gesundheitlichen Versorgung zu schließen und allen Patienten eine qualitativ hochwertige Gesundheitsfürsorge zu bieten, erklärt CEO Jatinder Dhaliwal. Dienstleistungen, die speziell über Telemedizin erbracht werden, sind effizienter und werden es Unternehmen wie dem unsrigen ermöglichen, in Zukunft höhere Umsätze zu erzielen.

Ein neuer Bericht, der diese Woche von Bloomberg Intelligence veröffentlicht wurde, prognostiziert, dass der Telemedizinsektor in den USA bis 2027 einen Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar erzielen könnte. In der Publikation Digital Reshaping the Health Care Ecosystem heißt es, dass sich die virtuelle Versorgung zu einem Grundpfeiler der Gesundheitsfürsorge entwickeln wird. Da immer mehr große Gesundheitsdienstleister Telemedizindienste anbieten, liegt das jährliche Umsatzwachstum der führenden Telemedizinanbieter unserer Analyse zufolge bei 30 %.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von den Aussagen zu historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über die Transaktion, einschließlich des Abschlusses derselben und der Fähigkeit des Unternehmens, Patienten in ganz Kanada nach Abschluss der Transaktion zugängliche Ressourcen für psychische Gesundheit und Zugang zu einer Gemeinschaft von Fachleuten zu bieten, sowie die Absichten, Pläne und zukünftigen Handlungen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren, einschließlich der Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen für die Transaktion zu erhalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit allgemeinen oder spezifischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

