Global Sources: die weltweite Handelsplattform

Die globale B2B-Handelsplattform Global Sources verbindet auch Kunden im deutschsprachigen Raum mit Lieferanten in China, Vietnam, Indien und anderen asiatischen Ländern.

Global Sources verbindet Käufer und Lieferanten auf der ganzen Welt. Die globale Handelsplattform bietet eine breite Produktpalette, die Käufer in vielen Ländern und auch in Deutschland mit Anbietern von Produkten aus China, Vietnam, Indien und anderen asiatischen Ländern zusammenbringt.

Als internationale Multichannel-B2B-Plattform erleichtert die deutschsprachige Handelsplattform von Global Sources den weltweiten Handel. Käufer finden hier nicht nur den passenden Lieferanten für ihre Zwecke, sie erhalten auch Zugang zu Qualitätssicherungsdiensten. Damit kann sichergestellt werden, dass die Produkte den Ansprüchen und Erfordernissen der Käufer gerecht werden. Gleichzeitig ermöglicht Global Sources mit regelmäßigen Informationen über Markttrends, dass Einkäufer fundierte und zukunftssichere Kaufentscheidungen für die benötigten Produkte treffen können.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert fördert Global Sources den internationalen Handel über verschiedene Kanäle. Neben der B2B-Online Plattform gehören dazu auch Messen und Apps, Zeitschriften und Live-Sourcing Gespräche. So erreicht das Unternehmen mehr als 10 Millionen registrierte Käufer und Nutzer weltweit, darunter 97 der 100 weltweit führenden Einzelhändler.

Produktmessen in verschiedenen Ländern

Einen weiteren wichtigen Einblick in die Vielfalt und Qualität der Produkte und die Leistungsfähigkeit der Lieferanten ermöglichen Produktmessen, die Global Sources in Hongkong, China, Indonesien und Afrika ausrichtet. Hier können Einkäufer sich ein Bild der angebotenen Produkte machen, sie können mit potenziellen Lieferanten direkt in Kontakt treten und Informationen über die Leistungsfähigkeit der Anbieter einholen.

Im April finden in Hongkong zum Beispiel die folgenden Messen statt:

Global Sources Unterhaltungselektronik

Global Sources Mobile Elektronik

Global Sources Smart Home & Haushaltsgeräte

Global Sources Haushalt & Küche

Global Sources Lebensstil und Mode

360° Werksbesuche

Um die Qualität der angebotenen Produkte auch in fernen Ländern schnell und einfach beurteilen zu können, bietet Global Sources den Einkäufern fundierte Einblicke in die Produktion der Anbieter. Mit 360° Besichtigungen in den Unternehmen der Lieferanten sparen Einkäufer Zeit und Kosten für internationale Geschäftsreisen, die sonst für Besuche vor Ort anfallen würden.

Einkäufer erhalten so nicht nur einen Einblick in die Produktionsbedingungen, sie können auch leicht die Wirksamkeit der Qualitätskontrolle beim Hersteller beurteilen oder wichtige Details der Fertigung in Augenschein nehmen. Diese Einblicke stärken das Vertrauen der Einkäufer in die Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen.

Global Sources vermittelt online Geschäftskontakte

Global Sources ermöglicht aber nicht nur Kontakte bei Messen vor Ort, auch im virtuellen Raum können Käufer und Verkäufer zusammenkommen. Über die Online-Plattform von Global Sources können zahlreiche Veranstaltungen genutzt werden, um in Kontakt zu treten, sich zu informieren und geschäftliche Belange zu besprechen oder.

Das Online-Angebot umfasst zum Beispiel Webinare und virtuelle Foren für Käufer und Verkäufer. Die Live-Veranstaltungen ermöglichen einen raschen Austausch. Für diejenigen, die nicht live dabei sein können, besteht die Möglichkeit, einige der Veranstaltungen auch zu einem späteren Zeitpunkt über die Website von Global Sources zu verfolgen und so von den Erkenntnissen der Redner und Teilnehmer zu profitieren.

Aktuelle Branchennachrichten

Mit Branchenmagazinen aus der ganzen Welt ermöglicht es Global Sources den Unternehmen, stets auf dem Laufenden zu sein. Der Zugang zu Informationen über globale Märkte, neue Technologien sowie aktuelle Produkte und Dienstleistungen hilft den Unternehmen, bessere Entscheidungen zu treffen. Der Wissensvorsprung bei den neuesten Entwicklungen in ihrer jeweiligen Branche verschafft Unternehmen oft den entscheidenden Vorsprung vor ihren Mitbewerbern.

Die kostenlosen E-Magazine von Global Sources werden für acht verschiedene Sektoren oder Lieferländer angeboten:

Unterhaltungselektronik

Hardware Auto und Maschinen

Elektronische Komponenten

Mobile Elektronik

Lebensstil und Mode

Koreanische Produkte

Haushalt und Küche

Produkte aus Indien

Mobil mit der Global Sources App

Auch unterwegs können Einkäufer mit der Hilfe von Global Sources ihren Geschäften nachgehen. Die eigens entwickelte App hilft bei der Suche nach neuen Lieferanten und Geschäftspartnern in China, Indien und anderen asiatischen Ländern. Einkäufer können Produkte suchen, Preise vergleichen und Angebote einholen.

Eine Chatfunktion ermöglicht den direkten Austausch von Einkäufern und Lieferanten. Oft können Einkäufer die besten Konditionen im persönlichen Austausch mit den Lieferanten erzielen, vor allem, wenn sie auf diesem Weg direkt den richtigen Ansprechpartner erreichen. Dafür sorgt die umfassende Lieferantendatenbank der Global Sources App.

Ein komplettes Anbieterverzeichnis

Eine umfassende Liste von geprüften Lieferanten aus China, Indien, Vietnam und anderen asiatischen Ländern garantiert, dass Global Sources der beste Ort für die Suche nach dem passenden Anbieter ist. Benutzerfreundliche Suchfunktionen führen Einkäufer mit wenigen Klicks zu einem optimalen Ergebnis.

Global Sources ist eine internationale Multichannel-B2B-Handelsplattform, die sich der Erleichterung des globalen Handels verschrieben hat. Das Unternehmen verbindet authentische Käufer und verifizierte Lieferanten auf der ganzen Welt mit maßgeschneiderten Beschaffungslösungen und vertrauenswürdigen Marktinformationen und hilft ihnen, auf Marktveränderungen zu reagieren und neue Geschäftsmöglichkeiten schnell zu nutzen.

