Global Uranium Corp. stellt seinen neuen CEO Ungad Chadda vor

Herr Chadda, ein erfahrener Finanzexperte und ehemaliges Mitglied der Führungsriege von TMX Group, wurde mit der Leitung von Global Uranium betraut

21. August 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC PINK: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass Herr Ungad Chadda mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO des Unternehmens ernannt wurde. Herr John Kim ist von seiner Funktion als Chief Executive Officer des Unternehmens zurückgetreten.

Herr Chadda ist ein erfahrener Kapitalmarktregulierungs- und Finanzdienstleistungsexperte mit Führungskompetenzen, der zuvor bei der TMX Group, der Muttergesellschaft der Toronto Stock Exchange, tätig war. Bei TMX Group war Herr Chadda für den Aufbau und die Pflege der Anlegerbasis sowie für die Agenden des öffentlichen Interesses und die Wachstumsstrategie der Gesellschaft verantwortlich. Während seiner Tätigkeit bei TMX Group bekleidete Herr Chadda zunehmend anspruchsvolle Führungsrollen: Director of Listings, TSX Venture Exchange; Chief Operating Officer, TSX Venture Exchange; Vice President, Business Development, Toronto Stock Exchange und TSX Venture Exchange; President, Toronto Stock Exchange; CFO von TSX Trust; sowie SVP, Head of Enterprise Corporate Strategy and External Affairs, TMX Group. Herr Chadda schloss sein Wirtschaftsstudium an der McMaster University im Jahr 1994 mit einem Honours Bachelor of Commerce ab. Im Jahr 1996, während seiner Tätigkeit bei Ernst and Young LLP, folgte die Designierung zum Chartered Accountant. Im Jahr 2019 absolvierte Herr Chadda den Director Education Course an der Rotman School of Management und wurde als Bester seiner Abschlussklasse mit dem Titel Valedictorian ausgezeichnet. Neben seinen Aufgaben im Unternehmen ist Herr Chadda derzeit auch noch CEO und Direktor bei Urban Infrastructure Group Inc., einer an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol UIG notierten Gesellschaft.

Im Namen des Board of Directors und des gesamten Führungsteams möchte ich John für seine Verdienste als Chief Executive Officer des Unternehmens danken, erklärte Herr Eli Dusenbury, CFO des Unternehmens und Mitglied im Board of Directors. Unter Johns Führung erzielte das Unternehmen eine Reihe von Meilensteinen, wie etwa die Übernahme der Firma Rare Earth Element Corp. und die zeitgleiche Börsennotierung der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange. Wir freuen uns ganz besonders, dass uns John als Mitglied im Board of Directors des Unternehmens erhalten bleibt und in dieser Funktion dem Unternehmen auf seinem weiteren Erfolgskurs weiterhin beratend zur Seite stehen wird.

Ich freue mich sehr, das Unternehmen in dieser entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung unterstützen zu können und gemeinsam mit dem Board of Directors und dem Führungsteam Werte für die Aktionäre zu schaffen, so Herr Chadda.

ÜBER GLOBAL URANIUM CORP.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen ist derzeit an zwei Uranprojekten in Kanada beteiligt: dem Projekt Northwest Athabasca in der Region Northwest Athabasca in Saskatchewan, Kanada, und dem Konzessionsgebiet Wing Lake in der Domäne Mudjatik in Nord-Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen hat außerdem eine Vereinbarung über den Erwerb von fünf weiteren Uranprojekten in verschiedenen Regionen von Wyoming, USA, abgeschlossen, darunter der Great Divide Basin District, der Gas Hills District und der Copper Mountain District.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

S. John Kim

S. John Kim

Direktor

604-359-1248

info@globaluranium.com

