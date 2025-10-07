Global Uranium schließt technisches Feldprogramm auf dem Projekt Airline in Wyoming ab

Hochauflösende radiometrische Untersuchungen und Kartierungen fördern Ermittlung von Zielen für oberflächennahe Uranzonen

2. Dezember 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines technischen Feldprogramms 2025 auf dem Projekt Airline im US-Bundesstaat Wyoming bekannt zu geben. Das Programm erreichte seine primären Ziele, nämlich die Erhöhung der Auflösung der Untersuchungen, die Erweiterung der Abdeckung auf neu abgesteckte Flächen und die Validierung der Feldmethoden für zukünftige regionale Explorationsarbeiten. Die Herbstkampagne erfolgte Ende Oktober an neun Tagen durch das Feldteam der Firma Big Rock Exploration. Die Arbeiten umfassten eine hochauflösende radiometrische Bodenuntersuchung, eingehende geologische Kartierungen und gezielte Gesteinsprobenahmen auf dem Projekt Airline, das Teil des größeren Uranportfolios von Global Uranium in Wyoming ist.

Mit RadiaCode RC-102-Sensoren wurden radiometrische Daten auf über 56,27 Linienkilometern erfasst; zur Qualitätskontrolle wurden zusätzliche Messungen mit einem RS-125-Szintillometer vorgenommen. Die Messungen erfolgten auf Linien mit ungefährer Nord-Süd-Ausrichtung im Abstand von jeweils 25 Metern. Die Untersuchung soll zur genaueren Definition zuvor entdeckter Urananomalien und der Ermittlung neuer Zonen mit erhöhter Radioaktivität auf dem Konzessionsgebiet beitragen. Das gesamte Datenmaterial wird vor der Rasterung und Aufnahme in das regionale Explorationsmodell des Unternehmens geprüft, bereinigt und normalisiert.

In wichtigen anomalen Zonen und auf Traversen über die Wind River Formation hinweg wurden Kartierungen vorgenommen. Die geologischen Feststellungen sollen zur Verbesserung der Kartierung der günstigen durchlässigen Horizonte und der strukturellen Merkmale dienen, die mit einer Roll-Front-Uranablagerung übereinstimmen. Aus zutage tretenden und verdeckten Ausbissen wurden insgesamt 16 Gesteinsproben entnommen, die zusammen mit zertifizierten Leerproben und Standardreferenzmaterialien zur Gewährleistung der Qualitätskontrolle für die geochemische Analyse an die Einrichtung von ALS Reno geschickt wurden.

Mit den technischen Arbeiten in Wyoming macht Global Uranium einen wichtigen Fortschritt in seinem systematischen Explorationsansatz. Die Zusammenführung der geophysikalischen und geochemischen Datensätze sollte es dem Unternehmen ermöglichen, die Ziele für eine potenzielle oberflächennahe Uranmineralisierung auf dem Projektgebiet genauer einzugrenzen. Die Laborergebnisse werden im weiteren Verlauf der Saison erwartet, woraufhin Global Uranium seine Explorationsstrategie für 2026 festlegen wird.

Ungad Chadda, CEO von Global Uranium, sagt dazu: Das Programm bietet uns die wertvolle Möglichkeit, die früheren Untersuchungsergebnisse zu bestätigen und die Datenabdeckung auf die neu erworbenen Flächen auszuweiten. Anhand der erhobenen Daten sind wir gut aufgestellt, um in unserem gesamten Portfolio in Wyoming im nächsten Jahr umfassende Arbeiten zu absolvieren.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°2400 N, Longitude 109°5400 W, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

Im Namen des Managementteams

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf Explorationsarbeiten auf dem Projekt.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht fortgesetzt werden kann, sei es aufgrund fehlender finanzieller Mittel oder weil die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen nicht erteilt werden; das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit vorgesehen voranschreitet und dass selbst wenn die Exploration wie erwartet fortgesetzt wird, diese Explorationsaktivitäten möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund fortlaufender Neudefinition der Pläne, der Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht repräsentativ für die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts sind; das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos sein könnte oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures und die anderen Risiken und Faktoren, die vom Unternehmen in seinen laufenden Offenlegungsunterlagen identifiziert wurden, die im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Global Uranium Corp.

S. John Kim

1930, 1177 West Hastings Street

V6E 4T5 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : info@globaluranium.com

Pressekontakt:

Global Uranium Corp.

S. John Kim

1930, 1177 West Hastings Street

V6E 4T5 Vancouver, British Columbia

email : info@globaluranium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zamora – das unentdeckte Juwel Spaniens – Gewinnen Sie eine Reise nach Nordwest-Spanien Canary Gold Corp. unterzeichnet Bohrvertrag für ein großes 20.000 m umfassendes Bohrprogramm auf dem Projekt Madeira River in Rondônia (Brasilien)