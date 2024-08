Globale Investoren erhalten Zugang zu vielversprechenden IPOs, einschließlich der zu erwartenden Chancen in der Raumfahrttechnologie

Zukunftsweisender Zugang zu den Marktführern von morgen in der Raumfahrttechnologie und darüber hinaus

SINGAPUR, SINGAPUR / ACCESSWIRE / 26. August 2024 / Holtway Global Hedge, eine führende globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 3 Mrd. Euro, bekräftigt heute ihr Engagement, ihren Kunden den Zugang zu vielversprechenden Börsengängen (IPOs) zu ermöglichen. Das Unternehmen bereitet seine Kunden aktiv auf die zu erwartenden Chancen in aufstrebenden und innovativen Sektoren vor, sollten diese verfügbar werden, darunter auch der viel spekulierte Börsengang von SpaceX.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76641/Holtway_082624_DEPRcom.001.png

Dazugehöriges Bild

Wir bei Holtway Global Hedge verstehen die transformative Kraft von wegweisenden Unternehmen, die den öffentlichen Markt betreten, sagte der CEO von Holtway Global Hedge, Kian Tan. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, am Wachstum dieser innovativen Unternehmen teilzuhaben. Unsere Expertise liegt in der Identifizierung und Bewertung von vielversprechenden Börsengängen in verschiedenen Sektoren, und wir sind besonders begeistert von den Zukunftsperspektiven im aufstrebenden Raumfahrtsektor, der von Unternehmen wie SpaceX repräsentiert wird.

Holtway Global Hedge verfügt über ein umfassendes Verständnis der globalen Märkte, was der Firma zusammen mit ihren gründlichen Recherchen und Analysen ermöglicht, Börsengänge zu ermitteln und zu bewerten, sodass die Kunden auf die sich bietenden Investitionsmöglichkeiten vorbereitet sind. Der Fokus liegt vor allem auf Unternehmen, die an der Spitze der Innovation stehen, wie SpaceX, das die Raumfahrttechnologie und die Internetverbindung über Satelliten revolutioniert und den Anlegern ein erhebliches Wachstumspotenzial bietet.

Mit seiner starken Marktpräsenz in Singapur und einem globalen Geschäftssitz in Kanada bietet Holtway Global Hedge umfassende Vermögensverwaltungs- und Anlagedienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Familien in den wichtigsten Märkten Asiens, Europas und Nordamerikas. Das Team von über 40 Finanzberatern und Partnern verfügt über eine kollektive Erfahrung von mehr als 250 Jahren in der Vermögensplanung, der Anlageverwaltung und der Navigation durch komplexe globale Märkte. Dieses Fachwissen ermöglicht es der Firma, personalisierte Strategien anzubieten, die auf die individuelle finanzielle Situation jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind.

Wir verfolgen einen kundenorientierten Ansatz und sorgen dafür, dass jede Anlagestrategie auf die finanziellen Ziele und die Risikotoleranz unserer Kunden abgestimmt ist, so Tan weiter. Unser Ziel ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und diversifizierte Portfolios aufzubauen, die auch Zugang zu spannenden Börsengängen in Sektoren wie der Raumfahrttechnologie und anderen aufstrebenden Branchen bieten.

Über Holtway Global Hedge

Holtway Global Hedge ist ein vertrauenswürdiger Partner in der globalen Vermögensverwaltung, der strategische Beratung und umfassende Lösungen anbietet, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden weltweit zu erfüllen. Holtway Global Hedge unterstützt Einzelpersonen und Familien bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele mit einem kundenorientierten Ansatz und dem Fokus auf langfristigen wirtschaftlichen Erfolg.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76641/Holtway_082624_DEPRcom.002.jpeg

Dazugehöriges Bild

Weitere Informationen über Holtway Global Hedge und seine Marktkenntnisse erhalten Sie unter holtwayglobal.com oder über:

Medienkontakt:

Li Wei Tan

Director of Communications

Holtway Global Hedge

E-Mail: media@holtwayglobal.com

Unternehmenskontakt:

Holtway Global Hedge Pte. Ltd.

Tel: +65 3125 6069

E-Mail: info@holtwayglobal.com

QUELLE: Holtway Global Hedge Pte. Ltd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bohrkernmaterial aus Bohrloch MHB-30 in Giant Minings Lagerstätte Majuba Hill wird zur Analyse übermittelt Ausweisung als strategisches Projekt im Rahmen des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe für Ringerike beantragt