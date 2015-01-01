Globale Sportmarke U.S. Polo Assn. wird Titelsponsor von Palm Beaches Marathon

Marathon findet am 13. und 14. Dezember 2025 statt – Frühbucherregistrierung jetzt geöffnet

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 28. August 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA) ist eine mehrjährige Partnerschaft als neuer Titelsponsor des Palm Beaches Marathon eingegangen. Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon – ein Lauf, der K2 Sports Ventures von Ken Kennerly gehört und von diesem Unternehmen organisiert wird – findet am 13. und 14. Dezember 2025 in der Innenstadt von West Palm Beach, Florida, statt.

Dieser renommierte Marathon ist bekannt für seine wunderschöne Aussicht auf die Uferpromenade und die von Palmen gesäumten Straßen und heißt Läufer aus dem ganzen Land und allen Teilen der Welt während der kalten Wintermonate im warmen Florida willkommen. Er fungiert außerdem als Qualifikation für den legendären Boston-Marathon.

U.S. Polo Assn. fühlt sich geehrt, Titelsponsor des Palm Beaches Marathon zu sein, einer legendären Veranstaltung, die ebenso wie unsere Marke tief in dieser lebendigen Gemeinde von Palm Beach County verwurzelt ist, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, jenem Unternehmen, das die globale Marke U.S. Polo Assn. im Wert von mehreren Milliarden Dollar verwaltet. Obwohl unsere vom Sport inspirierte Marke in über 190 Ländern der Welt vertreten ist, liegen unser Herz und unser Erbe hier in den Palm Beaches, der Heimat von USPA Global, der United States Polo Association und dem USPA National Polo Center, dem renommiertesten Polo-Standort der Welt.

Das Laufwochenende umfasst den 5-km- und 10-km-Lauf am Samstag, dem 13. Dezember, um 7:30 Uhr, gefolgt vom Marathon, Halbmarathon und Marathon-Staffellauf am Sonntag, dem 14. Dezember, um 6 Uhr. Die Frühbucherregistrierung ist jetzt geöffnet. Die Kosten belaufen sich auf 130 $ für den Marathon und 100 $ für den Halbmarathon. Die Frühbuchergebühr für den 10-km-Lauf beträgt 60 $ und für den 5-km-Lauf 45 $. Um sich für den U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon anzumelden, besuchen Sie bitte palmbeachmarathon.com.

Eine Gesundheits- und Fitnessmesse findet zeitgleich mit der Abholung der Startunterlagen am Freitag, dem 12. Dezember, von 12 bis 18 Uhr, und am Samstag, dem 13. Dezember, von 10 bis 18 Uhr, im Meyer Amphitheatre, 104 Datura St., West Palm Beach, statt. Bei der Messe werden die neuesten Gesundheits- und Fitnessprodukte und -dienstleistungen, Laufbekleidung sowie Informationen zum bevorstehenden Lauf präsentiert.

Wir freuen uns, eine renommierte globale Marke wie U.S. Polo Assn. als Titelsponsor des Palm Beaches Marathon gewonnen zu haben, sagte Herr Kennerly. Dies ist ein großartiger Deal für die Zukunft unseres Laufs und dessen Attraktivität für Läufer aus allen Teilen der Welt. Die Palm Beaches sind eine weltweit renommierte, erstklassige Destination und wir freuen uns darauf, den Lauf nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch auf internationaler Ebene zu erweitern.

Die Produktpalette der Marke U.S. Polo Assn. beinhaltet Kleidung für Herren, Damen und Kinder sowie Accessoires, Reisegepäck, Uhren, Schuhe, Einrichtungsgegenstände und vieles mehr, wobei die Produkte in 190 Ländern über unabhängige Einzelhandelsgeschäfte, Kaufhäuser, Markengeschäfte von U.S. Polo Assn. und E-Commerce vertrieben werden.

Die Partnerschaft mit dem Palm Beaches Marathon ermöglicht es uns, sportliche Spitzenleistungen, Gemeinschaftsgeist, Gesundheit und Wellness sowie die gemeinsame Leidenschaft für den Sport zu feiern, die uns lokal und weltweit verbindet. Von den Polofeldern bis zu den Straßen von Palm Beach lassen wir uns von den Athleten inspirieren, die alles geben, und freuen uns darauf, an der Energie, der Kameradschaft und den erstklassigen Wettkämpfen teilzuhaben, die den Palm Beaches Marathon zu etwas ganz Besonderem machen, fügte Herr Prince hinzu.

Der Lauf wird lokale Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen, die in Kürze bekannt gegeben werden.

WPBF 25, die zu Hearst gehörende ABC-Schwestergesellschaft, wird erneut als offizieller Sender des Laufs fungieren und vor und nach dem Lauf ausführlich auf allen Rundfunk- und Digitalkanälen berichten sowie am Morgen des Marathons eine Live-Übertragung produzieren.

WPBF 25 freut sich, seine Partnerschaft als offizieller Sender des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon zum zweiten Mal in Folge zu verlängern und somit sein Engagement zu bekräftigen, eine solch einzigartige und aufregende Veranstaltung wie diese in unsere Gemeinde zu bringen, sagte President und General Manager Caroline Taplett. In Zusammenarbeit mit unseren großartigen Partnern, Ken Kennerly und dem Marathon-Team, sind wir bestrebt, eine stärker vernetzte Gemeinschaft zu fördern, lokale Unternehmen zu unterstützen und Teilnehmer aus der Region, dem ganzen Land und allen Teilen der Welt zu inspirieren, sich uns im schönen Süden von Florida anzuschließen, um diese einzigartige Erfahrung zu machen.

Über U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Für weitere Informationen besuchen Sie uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

Über den U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon

Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon ist ein erstklassiges Winter-Laufevent, das jährlich in West Palm Beach stattfindet und eine Reihe von Laufdistanzen für Läufer aller Leistungsstufen bietet, einschließlich eines Marathons, eines Halbmarathons, eines 10-km-Laufs, eines 5-km-Laufs und eines Vier-Personen-Marathon-Staffellaufs. Der Marathon zeichnet sich durch eine zu 100 % ebene, USATF-zertifizierte Strecke aus und fungiert als Qualifikation für den Boston-Marathon. Die malerische Strecke führt die Läufer durch die pulsierende Innenstadt von West Palm Beach, entlang des von Palmen gesäumten Flagler Drive, vorbei an historischen Stadtvierteln, und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Uferpromenade. Die Veranstaltung unterstützt auch gemeinnützige und wohltätige Zwecke. Besuchen Sie palmbeachmarathon.com.

