Globale Wirtschaftstrends werden für steigende Rohstoffpreise sorgen

Noch leiden die Rohstoffpreise unter einem starken US-Dollar und steigenden Anleiherenditen.

Auf längere Sicht dürften Gold, Silber und Kupfer aber zu den Gewinnern am Rohstoffmarkt gehören. So sieht es beispielsweise abrdn, eine britische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Als Grund wird die wachsende Angebotsungleichheit genannt. Da sich die Fed schwertun wird, die Inflation auf zwei Prozent zu drücken, wird Gold weiter ein attraktives Investment bleiben. Die Zentralbanken werden auch in Zukunft Gold kaufen, um ihr Vermögen mehr zu diversifizieren und Kaufkraft zu erhalten.

Und was die Inflation anfeuert, seien besonders die schwachen Investitionen in die Grundstoffproduktion. Der Kupfermarkt zum Beispiel befindet sich in einem Überschuss, was erstmal eine Belastung für den Kupferpreis darstellt. Falls die International Copper Study Group den für das nächste Jahr erwarteten Kupferüberschuss nicht nach oben anhebt, kann daraus geschlossen werden, dass auch die ICSG von einer steigenden Kupfernachfrage ausgeht. Denn auf dem Weg zur Klimaneutralität dürfte Kupfer stark gefragt sein und damit sollte es auch wieder höhere Kupferpreise geben.

Auch sollte man bedenken, dass sich das Angebot an Metallen wie Nickel, Blei, Zink oder Kupfer immer noch nahe dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten befindet. Und es sind gerade diese Metalle, die für umweltfreundliche Technologien im Energiebereich gebraucht werden. Hier könnte es durchaus zu Engpässen in der Versorgung kommen. Daher rücken auch Gesellschaften wie GoldMining oder Torq Resources immer mehr in den Fokus der Anleger.

GoldMining ist in Nord- und Südamerika aktiv und besitzt Gold- und Gold-Kupfer-Projekte. Zum Portfolio gehören Aktienpakete von Gold Royalty, von NevGold und von U.S. GoldMining.

Torq Resources verfügt über aussichtsreiche Beteiligungen in Chile, Kupfer und Gold sind die Rohstoffe.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Mining und Torq Resources.

