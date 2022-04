Glow Recipe Exklusive Reise oder Discovery Pflegeset für eine strahlende Haut!

Egal ob für unterwegs mit wenig Platz im Koffer oder als Starter Set um die Glow Gamechanger auszutesten

Egal ob für unterwegs mit wenig Platz im Koffer oder als Starter Set um die Glow Gamechanger auszutesten (und sich zu verlieben), zaubern die Bestseller von Glow Recipe als Fruit Babies Set eine strahlende Haut!

Das ultimative Starter oder Reise-Kit enthält 5 klinisch wirksame Bestseller, wie die schon längst viralen Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops und den Watermelon Glow PHA+BHA Pore-Tight Toner.

Die Kraft der Wassermelone und die hoch wirksamen Wirkstoffen – PHA, BHA, Retinol und Hyaluronsäure sorgen für eine strahlende Haut, exfolieren sanft, versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und minimieren die Poren.

Diese 5 perfekt aufeinander abgestimmte Produkte sind ein ideales Angebot zum Probieren oder Mitnehmen für eine feuchtigkeitsreiche Frühlingspflege Routine!

Watermelon Pore Tight Toner _20ml_

Der ultra-milde Toner schenkt der Haut intensive Feuchtigkeit und strafft gleichzeitig die Poren für eine absolut ebenmäßige, geschmeidige und strahlende Haut. Der Toner bereitet die Haut auf die Aufnahme der nachfolgenden Pflegeprodukte vor und polstert sie von innen heraus auf.

Key Ingredienzen:

Wassermelone ist vollgepackt mit den schützenden Vitaminen A und C, hautaufpolsternden Aminosäuren und dem Phytonährstoff Lycopin. Sie hilft, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, aufzupolstern, zu beruhigen und feine Linien und Fältchen zu behandeln.

Polyhydroxysäuren helfen, die Haut zu glätten und entfernen gleichzeitig die Ablagerungen abgestorbener Hautzellen. Die größeren Moleküle von PHA ermöglichen ein langsameres Einsinken in die Haut, wodurch Ihre Haut mehr Zeit hat, sich anzupassen und zu reagieren. Das macht sie ideal für alle, auch für empfindliche Hauttypen. Sie sorgen für effektive Re-Strukturierung und Glättung bei minimalen Irritationen. PHAs haben auch antioxidative Vorteile und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften, die die Haut mit nähren.

BHA ist ein öllöslicher Inhaltsstoff, der effektiv in die äußere Oberfläche der Poren eindringt und verstopfte Poren abschwellen lässt, was ihn zu einem der effektivsten Inhaltsstoffe bei der Reduzierung des Erscheinungsbildes von Poren und Mitessern macht. Die Formel enthält zwei Arten von BHA: Weidenrinde, eine sanfte, natürliche BHA-Quelle, und aus Zuckerrohr, Birke und Azalee gewonnenes Betain Salicylate.

Kaktuswasser enthält Elektrolyte und Aminosäuren, die hydratisieren und helfen, Feuchtigkeit zu speichern. Dieser Inhaltsstoff verleiht dem Produkt seine federnde, dehnbare Textur!

Hyaluronsäure ist ein hochmolekulare Feuchtigkeitsspender hat feuchtigkeitsbindende Eigenschaften und kann das 1000-fache seines Gewichts an Wasser aufnehmen, um eine geschmeidige und sichtbar pralle Haut zu erhalten

Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask _5ml_

Lass deine Augen wieder strahlen – mit einer sanften, aber wirkungsvollen Schlafmaske für die Augen, die Avocado, verkapseltes Retinol, Kaffeebeere und Niacinamide enthält. Die langanhaltenden Wirkstoffe werden während der Nacht freigesetzt, um Feuchtigkeit zu spenden, die Haut aufzuhellen, feine Linien zu bekämpfen und tatsächlich auch Schwellungen zu beseitigen.

Key Ingredienzen:

Avocado ist eine nährstoffreiche Frucht, die reich an Antioxidantien wie Vitamin E & Vitamin C ist, die bekanntermaßen helfen, das Auftreten von Falten und Umweltschäden zu reduzieren. Enthalten sind sowohl Avocadoöl als auch Avocadoextrakt für das ultimative beruhigende und nährende Hautpflege-Erlebnis.

Verkapseltes Retinol hilft, die Haut zu verjüngen und ein strafferes Aussehen zu erreichen. Durch die Verkapselung wird das Retinol in kleineren Mengen freigesetzt, was es sanfter macht als herkömmliche Retinol-Pflegeprodukte.

Niacinamide ist ein in wasserlösliches Vitamin (B3) und Antioxidans, das mit den natürlichen Substanzen in Ihrer Haut zusammenarbeitet, um das Auftreten von Mattheit, feinen Linien und Falten sichtbar zu verbessern und das Aufhellen von Augenringen zu unterstützen.

Kaffeebeere ist vollgepackt mit Antioxidantien und hilft die Haut zu beruhigen. Sie ist außerdem eine natürliche Quelle von Koffein, die helfen kann, Schwellungen und das Auftreten von dunklen Augenrändern zu reduzieren.

Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops _10ml_

Dieses niacinamidhaltige Highlighting-Serum ohne Glimmer, Glitter oder Perlen verleiht der Haut sofort und langfristig einen taufrischen Glanz. Dieser erste Hybrid aus Highlighter-Pflege und Make-up hilft, die Haut sichtbar aufzuhellen und einen mühelosen, sofortigen und langanhaltenden Glow zu erzielen, während er gleichzeitig Hyperpigmentierungen reduziert, ohne einen Graustich zu hinterlassen.

Key Ingredienzen:

Wassermelone ist vollgepackt mit den schützenden Vitaminen A und C, hautaufpolsternden Aminosäuren und dem Phytonährstoff Lycopin. Sie hilft, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, aufzupolstern, zu beruhigen und feine Linien und Fältchen zu behandeln.

Niacinamide ist ein starkes Vitamin und Antioxidans, das den Hautton ausgleicht, das Auftreten von Hyperpigmentierung/dunklen Flecken reduziert, die Haut beruhigt, Mattheit aufhellt, das Erscheinungsbild von Poren minimiert und die Hautbarriere unterstützt.

Hyaluronsäure ist ein hochmolekulare Feuchtigkeitsspender und hat feuchtigkeitsbindende Eigenschaften Sie kann das 1000-fache ihres Gewichts an Wasser aufnehmen, um eine geschmeidige und sichtbar pralle Haut zu erhalten.

Moringa-Samenöl ist ein nicht komedogenes, leichtes, atmungsaktives Öl, das Vitamin E enthält, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu beruhigen.

Plum Plump Hyaluronic Serum _10ml_

Die seidige Wassergel-Textur ist mit saftiger Pflaume und 5 Molekulargewichten von Hyaluronsäure der nächsten Generation angereichert, die jede Hautschicht mit Feuchtigkeit versorgen und die Haut sichtbar praller machen. Kombiniert mit veganem Kollagen und veganem Seidenprotein spendet dieses leichte, ölfreie Serum trockener, feuchtigkeitsarmer Haut tiefenwirksam Feuchtigkeit und mildert sichtbare Fältchen für eine gesunde, pralle und jugendliche Haut.

Key Ingredienzen:

3 antioxidantienreiche Pflaumen – Kakadu, Illawarra und Burdekin hydratisieren, nähren und verjüngen die Haut sofort als auch im Laufe der Zeit und sorgen zusammen mit Hyaluronsäure für intensive, saftige Hydratation und ein jugendliches Aussehen.

Die Kakadu-Pflaume enthält eine der höchsten Konzentrationen an Vitamin C und zwar das 100-fache einer Orange, um das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten zu straffen.

Die Illawarra-Pflaume hat eine hohe Konzentration an Anthocyanen, 7x mehr als Blaubeeren!

Die Burdekin-Pflaume enthält Mineralien wie Magnesium, Kalzium, Zink und Kalium sowie eine kraftvolle Kombination aus Anthocyanen und natürlichem Vitamin C, um die Haut zu schützen.

Hyaluronsäure (5 Gewichte) ist eine leistungsstarke Mischung aus Hyaluronsäuren mit mehreren Gewichten (ultra-niedriges, niedriges, mittleres, hohes und ultra-hohes Molekulargewicht), die die Hautschichten tief hydratisiert und für eine pralle, federnde Haut sorgt.

Multi HA hat mehrere Molekulargewichte in einem Inhaltsstoff und bildet einen schwammartigen 3-D- Film, der jede Schicht Ihrer Haut mit Feuchtigkeit versorgt

Tremella HA wird aus der Fermentation des Tremella-Pilzes gewonnen und hat ein sehr hohes Molekulargewicht, um den Feuchtigkeitsverlust an der Hautoberfläche zu reduzieren.

Flashfill HA ist eine neue Generation von HA, die die Bioverfügbarkeit der Hyaluronsäure in der Haut verbessert und länger in der Haut verbleibt.

Bio HA ist eine leistungsstarke HA mit feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften zur Unterstützung der Wasserbindung.

Veganes Kollagen und Seidenprotein sind Potente, pflanzliche Powerhouse-Inhaltsstoffe, die eine gesund aussehende Hautbarriere unterstützen, indem sie vor freien Radikalen schützen und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen.

Vitamin B5 hilft, die Haut zu reparieren, indem es Feuchtigkeit spendet, beruhigt und verjüngt, was zu einer gesunden Hautbarriere führt.

Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer _15ml_

Der ölfreie, seidige Feuchtigkeitsspender perfektioniert die Haut mit üppiger, fruchtiger Feuchtigkeit für einen langanhaltenden, leuchtenden Glanz. Er besteht aus der antioxidantien- und vitaminreichen Wassermelone, aufpolsternden Hyaluronsäure und beruhigenden pflanzlichen Wirkstoffen.

Key Ingredienzen:

Wassermelone ist vollgepackt mit den schützenden Vitaminen A und C, hautaufpolsternden Aminosäuren und dem Phytonährstoff Lycopin. Sie hilft, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, aufzupolstern, zu beruhigen und feine Linien und Fältchen zu behandeln.

Hyaluronsäure ist ein hochmolekulare Feuchtigkeitsspender hat feuchtigkeitsbindende Eigenschaften und kann das 1000-fache seines Gewichts an Wasser aufnehmen, um eine geschmeidige und sichtbar pralle Haut zu erhalten.

Jasmin- & Pfingstrose-Extrakt sind Antioxidantien reiche Pflanzenstoffe, die einen beruhigenden Effekt auf empfindliche Haut haben und im gleichen Zuge klärend und feuchtigkeitsspendend wirken.

So einfach lässt sich eine neue Hautpflegeroutine mit dem Fruitbabies-Set einstellen:

* _Auf gereinigte Haut, Watermelon Glow PHA-BHA Pore Tight Toner eintupfen_

* _Für mehr Feuchtigkeit und Straffheit etwas von Plum Plump Hyaluronic Serum mit leichten Bewegungen in die Hauteinklopfen bis das Serum komplett aufgenommen wurde_

* _Mit einem Ringfinger, leicht um die Augenpartie eine Erbsengroße Menge an Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask einklopfen_

* _Eine Haselnussgroße Menge an Watermelon Glow Pink Juice oil-free Moisturizer für Aufhellenden und die Feuchtigkeit zu versiegeln_

_Als Alles-Könner können die _

_Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops _

_vor der Feuchtigkeitspflege mit 1 bis 2 Pumpstöße als Tagesserum verwendet werden, um sichtbar Hyperpigmentation zu senken und die Haut erstrahlen zu lassen. Für eine langanhaltende Grundierung können die _

_Watermelon Glow_

* _Niacinamide Dew Drops täglich, Morgens und Abends als Primer ( 1 bis 2 Pumpstöße) als letzten Hautpflegeschritt vor z.B. Make up verwendet werden. Die Dew Drops lassen sich auch perfekt mit Foundation für einen dewy-finish gemixt oder als gezielter Highlighter auf zu betonenden Stellen aufgetragen werden._

Über Glow Recipe:

Glow Recipe ist eine saubere, fruchtbasierte und klinisch wirksame Hautpflegeserie, die 2014 von den Beauty-Veteranen Sarah Lee und Christine Chang gegründet wurde. Die preisgekrönte, Korean-Beauty inspirierte Hautpflegelinie von Glow Recipe kombiniert Antioxidantienreiche Früchte mit sanften, aber wirkungsvollen Wirkstoffen, um die Haut ihrer täglich wechselnden Bedürfnisse entsprechend zu pflegen. Glow Recipe konzentriert sich darauf, innovative Produkte auf den Markt zu bringen und den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, ihre Haut zum Strahlen zu bringen und sie als vollwertig zu akzeptieren. Die Hautpflegeprodukte von Glow Recipe werden mit den hochwertigsten, tierversuchsfreien und natürlichen Inhaltsstoffen formuliert und sind Leaping Bunny-zertifiziert. Sie enthalten keine Parabene, Sulfate oder Phthalate. Alle Produkte von Glow Recipe sind zu 100 % recycelbar, entweder an der häuslichen Mülltonne oder über Terracycle.

Alle Produkte sind Vegan und Tierversuchsfrei.

Erhältlich ab Mai 2022 – UVP EUR33

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 94688291

web ..: https://www.question-de-style.org/

email : laurence@qds-pr.com

Question de Style wurde im Sommer 2008 von Laurence Balshüsemann-Beilin gegründet. Die Agentur ist spezialisiert auf die Öffentlichkeitsarbeit für Luxus und Lifestyle Produkte u.a. in der Kosmetik Branche, sowie in der Beratung von Marken auf der Suche nach einem Zugang zum deutschen Markt.

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

fon ..: +49 211 94688291

email : laurence@qds-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

MIAG setzt Wachstum erfolgreich um Mushe’s (XMU) Financial Independence Day Launch am 4. Juli könnte Ihnen Millionen einbringen