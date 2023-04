„Glückliche Kinder brauchen keinen Therapeuten“ – Dortmunderin wird mit Excellence Award geehrt

Rike Krause beendet ihren letzten Satz, und im Saal der Seebühne brandet Applaus auf. Mit ihrem Thema begeistert die Dortmunderin das internationale Publikum sowie die Jury, und wird ausgezeichnet.

Dortmund. Beim 14. internationalen Speaker Slam in Mastershausen, an dem insgesamt 125 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 13 Nationen beteiligt waren, konnte Rike Krause im Finale überzeugen und erhielt den Excellence Award für ihre Rede. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

In diesem Wettkampf, bei dem die Redner vor einer internationalen Jury auf 2 Bühnen gegeneinander angetreten sind, konnte die Dortmunder Sozialarbeiterin und Traumapädagogin die Relevanz des Wissens über kindliche Entwicklungsschritte für ein entspanntes Familienleben aufzeigen. Fast schon Seminarcharakter hatte ihre prägnante Rede, bei dem das Publikum sogar noch etwas für den eigenen Familienalltag mitnehmen konnte. Auch die Jury lobte die Performance der Dortmunderin: „Rike Krause hat Humor auf die Bühne gebracht, und das ist die große Kunst beim öffentlichen Reden. Sie gehört auf die Bühne, das Publikum hängt an ihren Lippen. Man spürt ihre Leidenschaft für das Thema.“

Für ihre herausragende Leistung und die einzigartige Dramaturgie, die sie in ihrer Rede aufbaute, wurde Rike Krause der Excellence Award verliehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rike Krause

Frau Rike Krause

Gevelsbergstr. 30

44269 Dortmund

Deutschland

fon ..: 015150757026

web ..: http://www.rike-tillmann.de

email : info@rike-tillmann.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Rike Krause

Frau Rike Krause

Gevelsbergstr. 30

44269 Dortmund

fon ..: 015150757026

web ..: http://www.rike-tillmann.de

email : info@rike-tillmann.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Herman Miller feiert zum Salone del Mobile 100. Markenjubiläum mit einer Retrospektive grafischer Arbeiten Überlassen Sie die Rechner Entsorgung uns, denn wir haben viel zu bieten